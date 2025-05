Oslo er en by full av museer og attraksjoner. Men når du er ferdig med de mest kjente, som Munch, Nasjonalmuseet, Holmenkollen og Fram kan du vende blikket mot noen av byens mindre og ikke fullt så kjente, men spennende museer. Som Paradox-museet.

Rett over gaten for mer kjente Oslo Nye Teater i Rosenkrantz’ gate, holder Paradox til. Bak et litt anonymt inngangsparti, trer man inn i paradoksets verden.

En verden hvor man ikke tror det man ser. Eller er det kanskje det man gjør?

Med daglig leder Nadine Pescoller som kyndig guide blir Dagsavisen vist rundt i absurditetens merkelige verden.

– Jeg har så mange favoritter, at jeg nesten ikke vet hvor jeg skal begynne, sier hun og trekker på seg en fargerik drakt, og stiller seg inntil en like fargerik vegg i samme mønster som drakten.

Vet ikke hva Edvard Munch selv ville ha sagt, men denne versjonen av Skrik følger blikket ditt med øynene sine. (Tom Vestreng)

Så kan man spørre seg, hvor ble det av Nadine?

– Jeg er her, men jeg går i ett med veggen, og glir inn i omgivelsene, sier hun og snur seg, så bare ansiktet er synlig.

Alt i museet er interaktivt, på den måten at den besøkende aktivt kan delta, sier hun, og ber journalisten gå inn på en liten gangvei.

Selv om veien du går på står stille føler det som om den snurrer, og man får problemer med balansen. (Tom Vestreng)

– Her vil du merke noe rart, sier hun.

For mens gangveien står stille, går veggen rundt gangveien og det føles som om hele gangveien beveger seg.

Det virker som om jeg har vært ute i båt i høye bølger, og det tar litt tid før ganglaget igjen blir normalt. Jeg må de neste minuttene støtte meg, så jeg ikke går på trynet.

– Selv har jeg gått her så mange ganger at jeg ikke merker noe til det, sier Nadine og ler av journalistens litt ustø ganglag.

Speilbaserte installasjoner

Mange av de rundt 70 installasjonene er speilbaserte. På den måten at de lurer deg til å tro at du ser noe annet enn det du ser.

Som i boksen hvor kun hodet til Nadine stikker opp, og det ser ut som alt annet er tomt.

– En optisk illusjon, litt som en tryllekunst, sier Nadine.

Så hvordan er det å ha møte med mange versjoner av seg selv?

Sånt kan det bli mye krangling av, men speil gjør at det ser ut som det er mange like versjoner av Nadine rundt møtebordet. Men ingen krangel og høylytte diskusjoner, selv om det er «mange» rundt bordet.

Man lar seg lure, og når jeg trår opp på en glassplate og kikker ned, ser det ut som om jeg står på toppen av verden og kikker ned i uendeligheten. Samme når jeg kikker opp. Det tar aldri slutt.

Nadine i flertall. (Tom Vestreng)

Men igjen. Øynene ser ikke det de ser, og lar seg lure av speil og lys.

Speil kan gi de merkeligste effekter når de er satt opp på en spesiell måte, og hvor mange det var av oss to i rommet, er umulig å telle.

Blir lurt til å se noe vi ikke ser

Vanligvis tror vi på det vi selv ser, men det er ikke alltid riktig. I hvert fall ikke på Paradox-museet.

For når det ser ut som om Nadine sitter på en stol, som blir dyttet av kollega Kseniia Liubchyk, er det ikke slik det er. Det ser bare slik ut.

For i virkeligheten er delene til stolen plassert slik, at når man ser det fra en spesiell vinkel, ser det ut som om hun sitter på stolen.

Overalt i museet er det ting å trykke på, ting å gå inn i, ting å la seg lure av og ting du tror du ser, men som du ikke ser.

– Som denne sofaen, sier Nadine, og setter seg godt til rette, med et pledd over seg. Og beina, de er i andre enden av sofaen.

– Igjen en optisk illusjon?

– Den som vil vite svaret, og hvordan det gjøres, får ta en tur hit, sier Nadine hemmelighetsfullt, og går videre til neste installasjon.

Hvilke av figurene er størst? Her er det bare å ta frem mattekunnskapene. (Tom Vestreng)

– Hvilken av disse to figurene er størst, spør hun og viser en plansje på veggen.

Svaret virker åpenbart, for den ene figuren virker da mye større enn den andre. Eller er den det?

– Sjekk selv, sier hun, og gir meg en magnetisk figur, lik figuren den på veggen.

Og når den settes over figurene på veggen, viser det seg at begge er helt like.

– I all verden?

– Det har noe med vinkelen på figurene å gjøre. Derfor virker den ene mye større, forklarer Nadine, og gir en innføring i matematikk og vinkler.

Selvmotsigende og absurd

– Hva er Paradox Museum?

– Dette er en franchisekjede med hovedkontor i Aten, Hellas. Nå er det, med det nyåpnede museet i Helsinki, åtte slike museer i Europa. Det er også to i Asia og tre i USA. Her i Oslo åpnet vi i mars 2022, forteller hun.

– Konseptet er å være et «edutainment-museum». Hvor vi kan bidra med noe man også kan lære av, samtidig som man skal ha det gøy. Så de installasjonene som vi har, de er veldig bildevennlige, eller skal vi si «Insta-vennlige». Det er ikke bare et museum hvor man ser på gjenstander. Her er man selv en del av installasjonene, sier hun entusiastisk.

Sterk i armene? Eller? (Nadine Pescoller)

– Så hva er et paradoks?

Spørsmålet googles, og i søkemotoren står det:

«Et paradoks er en påstand eller en uttalelse som, selv om den er sann, virker selvmotsigende eller absurd. Det er en uoverensstemmelse mellom det man forventer og det man faktisk observerer».

Og akkurat slik er det på Paradox-museet.

Er fortsatt i oppstartsfasen

– Nå kan vi ta en prat, sier daglig leder Nadine Pescoller, etter å ha vist Dagsavisen rundt.

Nadine kom til Norge fra Italia i 2019, og har egentlig ennå ikke flyttet hit.

– Jeg kommer fra Dolomittene, et sted som heter Badia, som er mest kjent som et sted hvor det arrangeres verdenscup i alpint. Jeg kom hit for å jobbe en liten periode, men så kom pandemien, og da fikk jeg ikke lov til å forlate landet, sier Nadine på flytende norsk.

– Så da ble jeg bare her, og er her fortsatt, sier 28-åringen som elsker å stå på ski.

Veldig mye er speilbasert, og får deg til å se og føle noe helt annet enn det du tror du ser. — Nadine Pescoller, daglig leder Paradox museet

– Det var litt derfor jeg dro til Norge også. For å stå på ski og jobbe for en kort periode, ler hun.

Selv om museet har vært åpent i tre år, sier italienske Pescoller at de er i oppstartsfasen.

– Det tar tid å utvikle seg, sier hun, og forteller at det i dag er rundt 70 forskjellige installasjoner i museet.

– Veldig mye er speilbasert, og får deg til å se og føle noe helt annet enn det du tror du ser, sier hun med et smil, og tar fram vindusvask og klut.

Det er mange speil som jevnlig må pusses. (Tom Vestreng)

– Siden museet er lagt opp til at de besøkende skal ta mest mulig på installasjonene, og at speil er mye brukt, blir det fort skittent. Derfor er vindusspray og kluter plassert overalt, slik at det er lett å dra over. For effektene er alltid best med rene speil.

Mange av installasjonene de har er de samme som det er på andre Paradox-museer rundt om i verden.

– Vi ønsker hele tiden å utvikle oss, og målet er å jevnlig ha nye spennende installasjoner. Vi har veldig lyst til å ha noe som er unikt for Norge. I andre land har de fått til ting i samarbeid med lokale kunstnere, og det er noe sånt jeg har lyst til å få til her, sier hun.

– Vi har en avdeling i Zagreb som utvikler nye ting i samarbeid med hovedkontoret i Hellas, og jeg vet at de har mye spennende på gang, som jeg håper vi også kan få hit.

Moro for de eldre

Målgruppen til museet er alle aldre, og da Dagsavisen er på besøk, er det en skoleklasse innom. På aktivitets- og støynivået, skjønner man at de har det gøy.

– Som sagt så er museet lagt opp til at man også skal lære noe av å være her. Derfor holder vi hele tiden på å utvikle programmet vårt, slik at skoleklasser har et pedagogisk utbytte av å besøke oss. Vi er godt i gang med å utvikle et helt nytt skoleprogram, sier Nadine.

– Selv om det er mye skolebarn og ungdom her, så er inntrykket av at den litt eldre årgangen koser seg her. Her har vi nådd en gruppe vi ikke gjorde tidligere.

– Hva er årsaken til det?

– Rune Gokstad og Øystein Bache lagde innslag til Påskenøttene på NRK herfra. På grunn av det innslaget, nådde vi nok mange vi ikke når gjennom våre digitale markedsføringskanaler. Vi har merket det på besøket, at det komme flere godt voksne hit, sier hun.

Kseniia Liubchyk er ivrig og entusiastisk guide på Paradox Museum. (Tom Vestreng)

Da Dagsavisen er på besøk er det første dagen på lang tid hvor det er grått og grøssent ute. Det merkes på besøket, for stadig vekk kommer det folk inn.

– Vi er væravhengige. Der andre ønsker seg sol og høye temperaturer, er det motsatt for oss. En gråværsdag er perfekt for oss, sier Nadine, og forteller at de i 2023 og 2024 har hatt et snitt på 135.000 besøkende i året.

– Det er vi veldig fornøyd med, og vi har sett en økende tendens på at utenlandske turister besøker oss. Men vi skulle ønske at flere Oslo-borgere finner veien til oss.

Omvisningen går mot slutten, men Dagsavisens utsendte skulle gjerne tatt hele runden en gang til, og brukt bedre tid.

– Det er det som gjør dette museet så spennende. Det er hele tiden noe nytt å se, sier hun til slutt.

Om vi ser det vi ser, da.

