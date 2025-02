Da Jeff Bezos nære medarbeider Maren Costa begynte å stille spørsmål om Amazons klimaprofil, fikk hun sparken. Men hun angrer ikke.

SEATTLE, USA (Dagsavisen): – Jeg gjorde det for mine barn, sier tidligere Amazon-leder Maren Costa til Dagsavisen.

Hennes klimakamp har nå blitt gjenstand for en ny Netflix-dokumentar.

For hva er den egentlige kostnaden av vårt masseforbruk? Som tidligere ansatt i Amazon, som hvert år sender rundt seks milliarder pakker verden rundt, er Costa sikker i sin sak:

– Hele Amazons forretningsmodell er basert på å ødelegge planeten vår. Selv om de prøver å skjule det for forbrukerne sine.

– Vi må gjøre shopping vanskeligere

I nesten to tiår var Maren Costa en av selskapets mest fremtredende hoveddesignere. Hun jobbet side om side med Jeff Bezos og var ansvarlig for internasjonale lanseringer. Hun sikret seg minst 14 patenter (– Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange. Det er ikke noe å skryte av, sier hun) og designet blant annet Amazons nettside samt den kassefrie dagligvarekjeden Amazon Go.

Hun tjente penger. Masse penger. Men, alltid i troen på at hun gjorde noe bra, sier hun. Både i arbeidet med nettsiden og dagligvarebutikkene så hun det som sin oppgave å innføre et feministisk perspektiv i en mannsdominert bransje. Hun lot seg inspirere av sine studier i kjønnsvitenskap og livet som alenemor til to barn.

– Å kunne handle mat klokka elleve om kvelden, med alt som trengs er et klikk på nettsiden, var flott for en hardtarbeidende forelder som meg. Eller å kunne besøke en Amazon Go-butikk og unngå kasser og køer. Jeg så på det som min store prestasjon – å ha gjort handelen mer tilgjengelig og frigjort kunder fra all ventingen.

Hun fortsetter:

– Nå skjønner jeg at det var feil. Det er akkurat den ventetiden vi trenger. Vi trenger friksjon og avstand mellom oss selv og det vi kjøper. Vi må gjøre shopping vanskeligere.

Vi møtes hjemme hos Maren Costa i Amazons hjemby Seattle. Hun tar meg med til søsterens hus på den andre siden av veien. Maren Costa har lovet å ta med posten mens søsteren er på ferie. Utenfor døren står to bokser stablet oppå hverandre.

Maren Costa himler med øynene.

– Håper de ikke er fra Amazon. Jeg prøver å få folk til å slutte å handle der, men … jeg innrømmer det. I fuckin’ miss it.

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

I Maren Costas kjøkkenvindu står 14 slike puslespillbiter. De er trofeer fra hennes karriere hos Amazon – ett for hvert patent hun har vært med på å utvikle. I Maren Costas kjøkkenvindu står 14 slike puslespillbiter. De er trofeer fra hennes karriere hos Amazon – ett for hvert patent hun har vært med på å utvikle. (Privat)

«Jeg stoler på deg»

Zalando, eBay, AliExpress, Elkjøp, Shein. Netthandelbedriftene vinner stadig nytt terreng, men den mest banebrytende – og fremdeles den største – var Maren Costa med på å skape.

Da hun begynte å jobbe i selskapet var det en nettbokhandel med en familiær atmosfære der kontorpersonalet hjalp lagerarbeidere med å pakke forsendelser før jul. Da hun sluttet i 2021, hadde Amazon over halvannen million ansatte, og grunnlegger Jeff Bezos var verdens nest rikeste person.

Den raske ekspansjonen av Amazon, mengden leveranser og alt emballasjematerialet, begynte å tynge Maren Costa etter noen år i selskapet. Det var da hun bestemte seg for å undersøke Amazons planer for å redusere utslipp og klimapåvirkning, og innså at det ikke fantes noen slike planer.

Først trodde hun at klima og miljø rett og slett var en blindsone for bedriftens ledere. Hun gjorde som hun pleide: sentde en e-post til Jeff Bezos. Gjennom karrieren hadde hun hatt mange diskusjoner med ham, og hun var vant til å vinne dem. Hennes ideer pleide han å svare på med å gi henne et budsjett, et team og si «Jeg stoler på deg».

– Saken var at han hadde sluttet å høre på folk rundt seg. Han hadde forandret seg. Jeg tror det skjedde en gang rundt 2016, sier Maren Costa ettertenksomt.

Les også: Derfor forlater de Arbeiderpartiet: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)

Hun begynte å skrive til andre bedriftsledere. Responsen beskriver hun som noe hun ikke hadde opplevd før: unngående, som om klimaavtrykk var et tema ingen ville ta i. Noen ledere argumenterte for at netthandel var bra for klimaet fordi kundene slapp å kjøre individuelt til butikkene. Maren Costa mener dette kanskje var sant da Amazon koordinerte alle leveranser.

– Da kunne lastebilene kjøre slik at alle pakkene ble levert i samme område samtidig. Nå er det så mange forskjellige leveringsselskaper at Amazon-biler kan kjøre ned samme gate fem ganger om dagen. Ta også produktene Amazon fokuserer på, som fast fashion. Fast fashion er det verste når det kommer til klimapåvirkning. Og så er det alt emballasjematerialet …

Trump Inauguration Jeff Bezos på presidentinnsettelsen i januar. (Chip Somodevilla/AP)

Vendepunktet

Vendepunktet kom under et «afterwork» med noen venninner fra Maren Costas tidligere liv som ung venstreaktivist. En av vennene begynte å utfordre henne om Amazons miljøpåvirkning og vilkår for lagerarbeidere.

– Hvordan kan du fortsette å jobbe der når du vet alt dette? spurte vennen.

Tårene presset da Maren Costa forsøkte å finne svar.

– Den kvelden bestemte jeg meg: Ok, that’s it. Enten sier jeg opp, eller så gjør jeg noe.

Det var på denne tiden at den globale bevegelsen Fridays for Future og klimaaktivisten Greta Thunberg virkelig fikk sitt gjennombrudd rundt i verden.

Maren Costa og kollega Emily Cunningham begynte å organisere en medarbeidergruppe som til slutt skulle bli kjent som Amazon Employees for Climate Justice.

I desember 2018 la de fram et aksjonærforslag der de ba Amazon om å utarbeide en plan for å redusere avhengigheten av fossilt brensel. De skrev også et åpent brev der de kritiserte selskapets mangel på klimabevissthet. Snart hadde det samlet inn over 8700 underskrifter fra Amazon-ansatte. Maren Costa forteller stolt om hvordan de arrangerte klimademonstrasjoner med tusenvis av ansatte i 2019, hvor hun selv holdt en tale på trappene til rådhuset i Seattle.

Maren Costa utenfor hjemmet sitt i Seattle. Hun har norsk avstamning på morssiden og studerte ved St. Olaf College, oppkalt etter Kong Olaf II, i Minnesota. Som 22-åring kom hun til Seattle og begynte snart å jobbe hos Amazon. (Garrett Hanson)

– Mamma, har du nettopp fått sparken på grunn av den klimagreia?

Engasjementet førte til at både Maren Costa og Emily Cunningham fikk sparken i april 2020. Maren Costa husker godt øyeblikket. Hun var hjemme på sofaen da det skjedde, og sønnen hennes satt i en lenestol.

– Han overhørte samtalen og sa: «Mamma, har du nettopp fått sparken på grunn av den klimagreia?» «Ja» sa jeg. Så spurte han om jeg angret. «Nei, for jeg gjør dette for deg» svarte jeg.

Amazon hevdet at oppsigelsene skyldtes gjentatte brudd på interne retningslinjer, fremfor alt de som gjelder ekstern kommunikasjon om selskapets virksomhet.

Senere skulle den amerikanske arbeidsdomstolen konkludere med at oppsigelsen var ulovlig. Saken fikk så stor oppmerksomhet at ni senatorer signerte et brev til Jeff Bezos med krav om at Maren Costa skulle få jobben tilbake.

– Folk ringte meg og sa: «Jeg er så lei meg for det som skjedde!» Og jeg svarte: «Jeg er så glad!» Jeg hadde aldri trodd at initiativet vårt ville ha en slik innvirkning.

I september 2019 lanserte Amazon en historisk klimaforpliktelse: The Climate Pledge. Denne inneholdt løfter om at all virksomhet skulle drives med fornybar energi innen 2030 og være fullstendig karbonnøytral innen 2040. Og samtidig som Jeff Bezos sparket sin mangeårige kollega, innrømmet han indirekte i et brev til aksjonærene at hun hadde rett.

Ifølge Amazons egen nettside skrev han blant annet:

«For ikke lenge siden trodde de fleste at det ville være bra å håndtere klimaendringer, men de trodde også at det ville koste mye og true arbeidsplasser, konkurranseevne og økonomisk vekst. Vi vet nå bedre. Smarte tiltak for å bekjempe klimaendringer vil (...) gjøre økonomien mer effektiv, bidra til teknologisk utvikling og redusere risiko.»

Han la til:

«Amazon gjør fremskritt mot vårt eget mål om 100 prosent fornybar energi innen 2025, fem år foran vår opprinnelige målsetting for 2030.»

Ifølge bærekraftsrapporten for 2024 har Amazon, hele sju år før tidsfristen, nådd målet om å drive all sin virksomhet med fornybar energi. Maren Costas gamle kolleger i Amazon Employees for Climate Justice kritiserer rapporten som misvisende og villedende.

Les også: Lisa Coopers skrekk-president er tilbake: – En farligere Donald Trump (+)

Amazon Return To Office «Bezos-balls» i Seattle. (Elaine Thompson, AP /AP)

Bezos Balls

I sentrum av Seattle dufter regnet friskt og rent. De fuktige fortauene skinner om kapp med de grå kontorbygningene. Bak dem lyser den regntunge himmelen omtrent like dempet som de nybygde høyhusene i glass og stål. Midt i sentrum står tre enorme glassbygninger formet som kuler. På folkemunne kalles de Bezos Balls, et kallenavn som spiller på Jeff Bezos’ store … ja, dere skjønner sikkert.

Foran The Spheres, som de runde bygningene egentlig heter, er gressplenen alltid upåklagelig grønn.

Maren Costas hjemby er et speilbilde av Amazons suksess. Selskapet har ikke bare rundt førti kontorbygninger, men har også kjøpt opp områder som egentlig er for byens innbyggere – som den store idrettsarenaen i sentrum.

– De kalte den Climate Pledge Arena. For å vise hvor dedikert selskapet er til sine klimamål! Gah! Hver gang jeg ser den, tenker jeg: Det der er ren greenwashing, utbryter Maren Costa.

I dag vier Maren Costa all sin tid til klimaengasjementet sitt, blant annet gjennom foredrag og konsulentarbeid for oppstartsbedrifter. Hun er også medvirkende i en dokumentar som nylig hadde premiere på Netflix: «Kjøp nå: Knepene som får oss til å handle».

Maren Costa under innspillingen av Netflix-dokumentaren "Kjøp nå: Knepene som får oss til å handle". (Privat)

Hemmelige møter

Amazon Employees for Climate Justice samles jevnlig på hemmelige steder. Når en av medlemmene snakker med Dagsavisen, ønsker de ikke å bli identifisert eller uttale seg offentlig om sine arbeidsmetoder. De vet at selskapet har sterke ressurser til både å overvåke og tie dem.

– Vi mener det er svært viktig at vi hever våre stemmer. Spørsmålet er hvem som gjør det og når. Særlig hvis man for eksempel er her på et arbeidsvisum, kan det være skremmende å risikere jobben, sier et av medlemmene.

I forbindelse med utgivelsen av bærekraftsrapporten for 2024 publiserte medarbeidergruppen en egen rapport: Burns Trust – The Amazon Unsustainability Report.

Her hevdes det at andelen fornybar energi i selskapets virksomhet faktisk er bare 22 prosent, ettersom Amazon i sine beregninger har utelatt utslipp fra tredjepartsleverandører. Ifølge rapporten står slike utslipp for mer enn halvparten av salget.

«Amazon slettet sitt Shipment Zero-mål om å gjøre halvparten av leveransene netto null innen 2030. Amazon har også blitt fjernet fra Science Based Targets Initiative, som validerer selskapers evidensbaserte mål, etter at Amazon ikke fulgte opp sin forpliktelse til å delta», var et av de kritiske punktene som medarbeiderne listet i en kunngjøring i forbindelse med rapportens lansering.

Så hvor stort ansvar skal vi som forbrukere føle for netthandelgigantenes negative effekter? Ikke altfor stort, mener Maren Costa. Et av hennes hovedbudskap er at forbrukernes muligheter til å påvirke et selskap som Amazon er små.

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: – Det er ikke en «EU-hær» Zelenskyj snakker om

– Derfor fokuserer jeg på å organisere de ansatte. Da trenger vi ikke like mange for å få til en endring. Det finnes mange gode mennesker i teknologibransjen – det er bare det at du jobber så hardt at du ikke har tid til å reflektere. Vi ansatte kan bygge koalisjoner og handle sammen. Og det fungerer!

En Amazon-ansatt jobber ved den nye automatiserte pakkestasjonen i Tennessee. (SETH HERALD/AFP)

---

Maren Costas tips for å organisere medarbeidere:

Bygg tillit og relasjoner: Start med individuelle møter med nøkkelkolleger for å forstå deres kjerneområder og bygge tillit. Skap en felles visjon: Fokuser på felles mål, knytt dem til selskapets verdier, og involver medarbeiderne i å identifisere problemer. Skap strategisk påvirkning: Gjør kravene deres synlige for å tiltrekke medieoppmerksomhet, og bruk deres doble rolle som medarbeidere og aksjonærer. Vær offentlig: Jobb med mediene, bruk offentlige arrangementer, og forbered dere til intervjuer med nøkkelbudskap. Definer klare, felles mål: Fokuser på krav som er gjennomførbare, og forstå den sosiale og politiske konteksten for å time kravene riktig. Omform konflikt til mulighet: Bruk gjengjeldelse som et bevis på effektiviteten til organiseringen, og søk eksterne allierte for å forsterke budskapet.

---

Kilde: Maren Costa / Work for Climate