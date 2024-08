«TikTok-kongen» Simen Velle: – Jeg er bare en som tør å ytre meg

– Theatercaféen, ja! Jeg skal ikke lyve for deg, jeg sitter mye på Theatercaféen. Det er jo favorittrestauranten min i Oslo, det! Og det er det en god grunn til. Maten er bare helt topp, servicen er også helt topp, og …

Simen Velles ansikt lyste virkelig opp straks Dagsavisen sa navnet på den ærverdige, gamle restauranten i Stortingsgata, som vel egentlig passer best for gråhårede, godt voksne kulturpersonligheter og næringslivstopper, og ikke så mye for lysluggede, 23 år gamle politiske TikTok-konger fra Asker. Men før vi fikk sukk for oss var lederen for Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) allerede på vei i retning Theatercaféen. Han virket litt lettet over å legge bak seg kontoret sitt i ungdomspartiets hovedkvarter i Tostrupgården («det er så rotete der nå, vi har vært på sommerleir hele helga»). Han langet ut i fint driv gjennom Spikersuppa, helt uten å ta notis av stortingsbygningen, selv om nettopp en plass der inne er hans store mål for valget i 2025 (hvis Oslo Frp nominerer ham til høsten, noe ting kan tyde på).

Elsker å krangle

På kort sikt er Simen Velles neste delmål å gjøre det bra i den store ungdomspartilederdebatten i Arendal neste uke. Den betrakter han som den absolutt viktigste debatten i løpet av det politiske året, så han er innstilt på å levere så godt som mulig.

– Alle politisk aktive ungdommer i Norge ser den debatten. For oss ungdomspartier er Arendalsuka det store samlingspunktet i løpet av et år. Det er den debatten alle partiene legger litt innsats i å naile, sier Velle.

Skal vi tippe, vil han der raskt komme i klinsj med Astrid Hoem, som leder AUF, partiet som i fjor tapte skolevalget til Unge Høyre og FpU så det sang. Etterpå har Hoem og Velle vært i mange debattdueller og ordkriger mot hverandre.

– Det virker som om AUF er FpUs favorittmotstander?

– Jeg elsker å krangle med AUF! ler Velle.

Simen Velle. Leder av FpU. (Mode Steinkjer)

Sinte folk

Så stopper han plutselig opp, litt urolig.

– Tenk om det er stengt på Theatercaféen? Vent litt, jeg sjekker!

Han plukker fram mobilen og får straks svar.

– Hei, Julie, det er Simen Velle som ringer. Du skulle ikke ha ledig et bord for to om cirka fem minutter? Du har det? Å, du er en engel, da kommer jeg med en journalist om et lite øyeblikk.

– Er du på fornavn med kelnere på Theatercaféen?

– Nei da, men hun introduserte seg selv som «Julie». Jeg har jobba i et mobilselskap, skjønner du, på kundeservice, i et helt år. Jeg satt der og tok imot sinte telefoner fra folk. Da lærte jeg å håndtere folk. En av de tingene du skal gjøre, er å bruke navna deres, for da er du ikke bare den der stemmen i telefonen lenger. Da er du noen, på en måte. Folk liker å bli sett.

– Hva var de mobilkundene så sinte for, da?

– De var aldri sinte på meg personlig. Men de hadde jo ett eller annet problem, da, som de trengte å få løst. Det blir jo litt det samme når man skal tilnærme seg folk i politikken. Folk er gjerne forbanna, ikke sant, «jævla politikere!» Men de er jo ikke sinte på politikerne, de er bare frustrerte over ett eller annet. Og da må man prøve å pirke fram hva det er, og forsøke å løse det problemet. Folk blir utrolig henrykte og takknemlige hvis man klarer å fikse det! Det er jo derfor vi er i politikken: Vi prøver å hjelpe folk. Det er i alle fall derfor jeg er der, sier Velle, som nå blir stoppet av en forbipasserende, yngre mann med brosjyrer i hendene.

– Unnskyld, hei du! Du er jævla flink! sier mannen til Velle.

«Du er en fascist!»

De to utveksler noen høflige fraser. Det virker som om mannen skal ha en kunstutstilling, og han ber Velle å komme innom. Ellers er jo Simen Velle den som tar til orde for å stoppe all offentlig støtte til kunstnere, samt til landets teatre. NRK og operaen i Bjørvika bør selges, Kultur-Norge bør generelt klare seg selv og Kulturdepartementet kan like gjerne legges ned, mener FpU-lederen.

Såpass mange kontroversielle utspill har Velle kommet med i løpet av sine to år som FpU-leder, at det nesten er overraskende at ikke folk heller stopper ham på gata fordi de er sinte. Han ertet på seg feministene da han i en av sine politiske TikTok-videoer snakket om gutter og menn som ikke får seg et ligg, han har forsvart flerkoneri, og han har sagt at hadde han hadde vært amerikaner, så hadde han kanskje stemt på Donald Trump. For dette siste har han på sosiale medier i sommer blitt kalt både abortmotstander, fascist og en fiende av demokratiet. Han får også fortsatt pepper for at han i vår innrømmet at han i perioder som tenåring brukte narkotika, og at han ble dømt for oppbevaring av hasj. Men han har også fått ros for sin åpenhet.

– Det er vel noen som kommer bort og er sinte på deg?

– Nei! Merkelig nok! Dette er ikke kødd, altså, men jeg har ikke opplevd at et eneste menneske har kommet sånn midt oppe i trynet mitt og vært slem. Aldri opplevd!

– Ingen kommer bort til deg og sier: «Du er en fascist! Du vil stemme på Trump!»

– Nei, aldri! Det kan jo også ha noe å gjøre med at folk er litt tøffere i trynet på nettet enn de er ellers. Men det lever jeg veldig, veldig godt med, sier Velle, og åpner døra til sin kjære restaurant i Stortingsgata.

Et matvrak

Vi bestemmer oss for å sitte inne, ved et bord der vi ganske riktig er omgitt av mange godt voksne mennesker som er pene i tøyet. Velle bestemmer seg raskt for tartar-smørbrød og cola.

– Men altså, du er jo en ung fyr …

Velle nikker alvorlig til dette.

– Er det så vanlig at unge menn som deg går hit?

– Nei, det tror jeg ikke. Men dette her er en av de mest ærverdige stedene i Oslo. Utrolig mye hyggelig folk her. Og så er jeg veldig sånn matvrak, jeg elsker god mat. Jeg drar heller hit og spiser mat og drikker vin enn å dra på byen. Nei, jeg går ikke så mye på Burger King, nei!

Nå kommer det spretne, muntre ringetoner fra Velles mobil.

– Jeg må bare ta den her, det er mamma. Hei mamma, går det bra? Jeg sitter midt i et intervju, jeg ringer deg senere!

Nintendo-generasjonen

Simen Velles mor jobber som headhunter. Faren har kjørt taxi i mange år. Simen var foreldreparets første barn da han ble født 22. november 2000. Tre år senere kom Simens lillesøster, og begge vokste de opp i et rekkehus i Drengsrud-området i Asker. Vi kan vel si at Velle tilhører det vi kalle «Nintendo-generasjonen», for han var en av disse små guttene som på 2000-tallet vokste opp med mini-spillkonsollen Nintendo DS klistret i hendene. Det gikk mye i Pokémon, Mario og litt «Legend of Zelda», og på PC-en spilte han gjerne Minecraft, der man ved hjelp av kuber bygger hele byer i 3D-versjon.

– Jeg har bygd mine ting i Minecraft, ja, bekrefter Velle, som kan huske barnebursdager på Hoppeloppeland og på McDonalds, men ikke at KrFs Kjell Magne Bondevik var landets statsminister fram til 2005. Men han husker godt at han så lille Malin vinne MGP jr. med «Sommer og skolefri» det året Bondevik gikk av. Han husker derimot at Aps statsminister Jens Stoltenberg overtok styringen, og bortsett fra at Velle aldri ble glad i å spille fotball selv, likte han i alle fall MGP jr.- sangen som vant i 2006, «Fotball e` supert». Det kunne også gå i «Hits for Kids»-CD-er, og han er av uheldige som har vokst opp til tonene av «Crazy Frog» og «Schnappi, das kleine Krokodil».

– Å, nå strømmer minnene på her! nikker Velle til dette siste.

– Vi hørte nok mest på Hits for Kids i bilen når vi var på ferie. Men da jeg var 8–10 år, begynte jeg også å høre på musikk som foreldrene mine likte, som Prince, Queen og Michael Jackson. Jeg hang alltid litt bakpå der. Jeg var glad i musikk, men var ingen musikknerd. Jeg var nok først og fremst en gamer. Jeg har aldri blitt mobba eller noe, men jeg føler at jeg både har opplevd å være en av gutta, men at jeg også vet hvordan det er å stå utenfor. For nei, jeg spilte aldri fotball og sånt, sier Velle, som nylig ble hengt ut som en elendig fotballspiller i Aftenposten, da han besøkte Norway Cup sammen med sin partileder Sylvi Listhaug. Det var visst Listhaug som fiksa fotballen best.

Simen Velle. Leder av FpU. (Mode Steinkjer)

Sang i kirkekor

Første gang Simen Velles navn figurerte i norsk presse, kan ha vært da farmoren i november 2012 gratulerte ham og søsteren med dagen i Budstikka, som er lokalavisa i Asker og Bærum. «Begge er ivrige i kor i Asker kirke, Simen i «Tempo» og Andrea i «Knøttene». Gratulerer så mye godungene», skrev farmoren stolt.

– Ja, jeg sang i kirkekor da jeg var liten, det er helt sant, sier Velle med et bredt smil.

– Det var et sånt barnegospel-kor som skapte god stemning i kirka.

– Men du er ikke kristen i dag?

– Jeg er villig til å si at jeg har et anstrengt forhold til Gud. Det kan jeg si. Jeg har mine grunner til å tro, mine grunner til å tvile, men jeg kan jo ikke påstå at jeg er veldig nær Gud akkurat nå. Det er jeg ikke.

– Men «anstrengt», er du, nær sagt, irritert på Ham for noe?

– Jeg er både døpt og konfirmert og går i kirken på julaften, men jeg er en tviler. Jeg sliter med å la meg overbevise av en Gud som tillater så mye ondskap.

– Hva er den største ondskapen i verden du kan tenke deg akkurat nå?

– Den største ondskapen i verden akkurat nå er at det fortsatt finnes ufrihet, at det finnes overformynderi. De vises både i prestestyrer og i andre typer styrer over hele verden. Tvangen og ufriheten er på fremmarsj, mener FpU-lederen.

– Det er ikke så viktig hvilken farge du har på flagget, autoritære krefter er autoritære krefter. Om du kaller deg selv nynazist, kommunist, eller fascist – jeg driter i hva du kaller deg, det er fraværet av valgfrihet jeg bekymrer meg for. Jeg syns Viktor Orban er skummel. Jeg synes Trump er skummel. Kina er kjempeskummel, Russland er kjempeskummel. Altså, du ser det overalt.

Les også: Angriper Donald Trump: – Han er en redd, gammel mann

Å stemme på Trump

Velle syns altså Trump er skummel. Men var det ikke han som i sommer sa at hvis han var amerikaner, så kunne han godt tenke seg å stemme på Trump?

– Det var vel ikke egentlig de ordene jeg brukte … Hva jeg mener om amerikansk politikk er fullstendig irrelevant. Det eneste jeg påpekte var at for Norge så er Trump kjempefarlig, fordi han truer med å gå ut av NATO. Så er det ganske naivt å tro at du ville hatt akkurat de samme brillene på hvis du var amerikaner, fordi da ser du amerikansk politikk med helt andre øyne enn det vi gjør her i Norge. Det var det eneste jeg sa, og så har folk et stort behov for å tolke det i mange veier, og det får de bare gjøre, sier Velle, som ofte er på kant med venstresiden i norsk politikk om hva han mener eller ikke mener.

– Jeg er for eksempel ingen abortmotstander. På siste landsmøte stemte jeg for å utvide grensen for fri abort til uke 18. Folk må ögså gjerne kalle meg «homohater», men jeg er jo ikke det. Jeg er en liberalist som mener folk må få leve livene sine akkurat som de vil, og jeg har gått i Pride-parader. Jeg er samtidig skeptisk til såkalt «kjønnsbekreftende behandling» av barn under 18 år, sier Velle, som legger til:

– Jeg syns det er mye viktigere å diskutere økonomi og arbeidsplasser, enn om toaletter skal være kjønnsnøytrale.

Han er også er på kant med venstresiden om Gaza-krigen. Han sier han beklager tapene av sivile liv på Gaza og ønsker våpenhvile. Men han vil ikke kalle krigføringen i Gaza «et folkemord», og han går ikke i gatene og roper «Fri Palestina!» Han støtter Israels rett til å forsvare seg selv, men mener også at landet må respektere vedtak i FN, og at Israel må «strekke seg enda lenger for å beskytte sivile».

Simen Velle. Leder av FpU. (Mode Steinkjer)

Morfar var flyktning

Selv hadde han en italiensk morfar som i sin tid kom til Norge som flyktning fra det kommunistiske Jugoslavia, og han synes selv han vet noe om hvorfor folk flykter. Han var dessuten en god venn og nabo med asylsøkeren Mustafa Hasan, som holdt på å bli utvist fra Norge etter 13 år i landet. Samtidig ønsker Velle seg en restriktiv og streng flyktning- og asylpolitikk, og mener at folk hjelpes best «der de er».

– Du sier «streng», men jeg vil si «streng, men rettferdig». Mustafa er fortsatt en god venn, men i utgangspunktet burde han ikke fått bli i landet. Men siden han måtte være her i 13 år og Norge var blitt hans hjem, så ble det feil å sende ham ut, sier Velle, som også ønsker seg et samfunn der folk betaler minst mulig i skatt og der staten bare sørger for det mest nødvendige.

– Jeg vil kutte i skattene til folk flest, men jeg vil verne kjerneområdene til staten. Som sikkerhet, politi og forsvar, pensjoner, sykehus og sykehjem. Men ja, jeg skal innrømme at det er en del kunstnere som ikke vil få stipendet sitt lenger, og at man er nødt til å legge opp landbruket på en litt annen måte. Men det er for meg, og ganske mange andre, en liten pris å betale for mer frihet i hverdagen. For jeg er lei av at staten kommer og tar over halvparten av min lønn, og så skal fortelle meg hva jeg får lov til å bruke pengene på i etterkant. Jeg godtar det ikke.

Simen Velle. Leder av FpU. (Mode Steinkjer)

Et ensomt liv

Men selv om Velle syns det er gøy å krangle om disse tingene med venstresiden, og da særlig med AUF-leder Astrid Hoem, mener han at de to har mye felles, selv om han bare var 11 år da Hoem som 16-åring overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli.

– Vi er veldig uenige i sak. Men vi er noenlunde like gamle, vi bryr oss om det samme, vi syns at politikk og historie og sånt er spennende. Vi jobber med det samme, med ledelse, organisasjonsutvikling og politikk, og lever veldig like liv. Vi reiser mye, og er gjerne stuck på de samme flyplassene hvis flyet er forsinket, sier Velle.

– Å lede et ungdomsparti kan være veldig ensomt, og det er noen ting jeg bare kan snakke om med andre ungdomspartiledere. Å kunne snakke med Astrid eller med Ola Svenneby i Unge Høyre, det er en fin trygghet i det, sier Velle, som er blitt avbildet i pressen i hyggelig, privat lag sammen med de andre borgerlige ungdomspartilederne. De drikker øl og smiler til kamera og ser kanskje allerede for seg et framtidig regjeringssamarbeid, både FpUs Simen Velle, Unge Høyres Ola Svenneby, Unge Venstres Ane Brevik og KrFUs Hadle Rasmus Bjuland.

– KrFU-lederen setter kanskje litt ekstra pris på at du har en fortid som kirkesanger?

– Hadle liker nok det veldig godt! «At me har lite grann til felles», skarrer Velle, i et forsøk på å etterligne Bjulands saktmodige jærdialekt.

– Apropos Gud, jeg har lest at du i sin tid ble frelst av tidligere Frp-leder Siv Jensen?

– Det stemmer. Det var under valgkampen i 2017, sier Velle, og forteller om da han som 17-åring var publikum under partilederutspørringen av daværende partileder Siv Jensen. Det foregikk i NRKs studio utenfor Stortinget, og unge Velle hadde blitt med en kamerat som var FpU-er. Selv var han ennå ikke helt klar for partimedlemskap, men han skiftet mening på flekken da han fikk oppleve Siv Jensen på direkten.

– Jeg så den utspørringen, og så skjønte jeg at, wow, hun hadde jo rett. I alt hun sa! Det bare traff hjertet mitt. Retorisk var det fabelaktig, ja, det var et ekte mesterverk, den utspørringen der. Men det tok mer tid før jeg skjønte at politikk var noe jeg ville drive med.

En mørk sky

På denne tiden, i 2017, var Simen Velle inne i en vanskelig brytningstid. Foreldrene hans hadde nettopp blitt skilt, samtidig som han prøvde å forsone seg med nyheten om farens alvorlige diagnose, Huntingtons sykdom. Den er arvelig, og kan føre til ufrivillige bevegelser, kognitiv svikt og demens. En ting var sorgen over faren skjebne, en annen frykten for at han selv kan være disponert for den samme sykdommen. Velle har vært åpen om dette i mediene, og har sagt at han ikke vil genteste seg før han eventuelt ønsker seg barn. (Og det er visst en god stund til).

– Jeg tenker nok på dette hver eneste dag. Jeg har en del store ting i hodet mitt, sier Velle.

– Du har sagt at dette er som «å ha en mørk sky over hodet»?

– Ja. Sjansen for at jeg har den samme genfeilen og kan få sykdommen, er fifty-fifty. Jeg tenker at ingenting er sikkert her i livet, og at man ikke skal ta noen ting for gitt. Kanskje blir jeg slått ned av lynet på veien fra jobb i dag. Altså, hvem vet? Alt kan skje, sier han.

– Det eneste jeg vet sikkert, er at jeg har fått et liv, og nå skal jeg leve det. Jeg har ikke noen bedre måte å rasjonalisere dette i hodet mitt på, for det er en helt fucked up tanke å ha.

– Du har sagt at det har gitt deg en følelse av å ha dårlig tid?

– Ja, det blir ikke noe friår på meg, haha! Jeg snakker mye med pappa om dette her. Jeg snakker faktisk med pappa hver eneste dag. Mamma også.

– Det er ikke noen generasjonskonflikter hos dere, nei?

– Nei! Jeg er veldig glad i mamma og pappa. Jeg har ikke noe behov for å krangle med dem. De er de beste, mest solide støttespillerne jeg har. Pappa er den skarpeste mannen jeg noensinne har møtt. Til tross for at han har blitt en del sløvere, så er han fortsatt ganske skarp, så han har mange gode råd. Jeg har han, mamma og søsteren min i ryggen. Så lenge de er glad i meg og støtter meg, så kan resten ta seg en bolle.

Gjennombruddet

Men livet hans tok en ny, positiv retning etter frelsesopplevelsen med Siv Jensen. Han ble etter hvert leder i Viken FpU, og i april 2022 ble han valgt til FpU-leder.

– Det at jeg begynte med politikk ble et punktum i det forrige kapittelet og starten på noe nytt. Jeg vil ikke si det så dramatisk som at «politikken reddet meg», men jeg fant noe som ga meg mening, og det trengte jeg. Jeg fant politikk på et tidspunkt hvor det var veldig riktig for meg å finne politikk, sier Velle.

Det store gjennombruddet for ham som politiker ble selvsagt skolevalget i fjor, der FpU ble nest største parti, like i hælene på Unge Høyre. Han ble landskjent som den politiske TikTok-kongen som forsto de unge gutta bedre enn alle andre. Han satte tonen, og nå er det nærmest ikke et ungdomsparti som ikke har bestemt seg for å snakke bedre med de unge gutta. Det er nesten slik at Simen Velle har blitt en slags talsmann for sin generasjon – på høyre side.

– Dere i media var jo veldig glad i å skrive om oss som «Greta Thunberg-generasjonen» for noen år siden. Den var jo ikke så stor som folk påsto. Gang på gang har man sett at man har latt det som strengt talt er ganske små deler av en generasjon, få lov til å definere hva en hel generasjon mener. Og media har egentlig gått i den samme fellen med å genierklære meg det siste året. Alle er jo ikke enige med meg heller. Nå er det liksom jeg som er ledestjernen, og alle stoler på at jeg …

– «Vet hva gutta tenker og vil ha» …?

– Og det gjør jeg jo ikke. Jeg vet ikke annet enn at jeg ser at gutta statistisk sett har problemer, og at en hel generasjon unge menn ikke helt føler at de passer inn. Så jeg har truffet spikeren på hodet en gang. Det må man gjøre mange ganger før man kalle seg selv klarsynt, altså.

– Så det blir feil å bytte ut «Thunberg-generasjonen» med «Velle-generasjonen»?

– Selvfølgelig blir det feil! Jeg er bare en som tør å ytre meg, i en generasjon der færre og førre tør det, sier Velle, som nå ser litt på klokka her inne på Theatercaféen.

Tartar-smørbrødet er spist opp, og nå har han ignorert Stortinget lenge nok.

– Jeg må stikke bort på Stortinget og jobbe litt. Må preppe før Arendalsuka!

Simen Velle (23)

Født 22. november 2000, oppvokst i Asker med foreldre og en søster. I dag bosatt i Oslo.

Gikk på Nesbru videregående skole og var russ i 2019. Har blant annet jobbet for TalkMore med kundeservice.

Tidligere leder for Viken FpU og leder av Asker Frp. I april 2022 ble Velle valgt til leder for FpU.

Vant skolevalget i 2023 sammen med Unge Høyre, der FpU ble nest størst med 19, 5 prosent av stemmene.

I løpet av høsten vil Oslo Frp avgjøre om Velle blir nominert til en plass på Stortinget i forbindelse med stortingsvalget i 2025.

Onsdag 14. august deltar Simen Velle i sin tredje ungdomspartilederdebatt under Arendalsuka.

Fem favoritter:

Musikk: Sam Cooke og ellers gamle menn som spilte gitar og skrev kjærlighetssanger for 50 år siden.

Film/Serier: Serien «House of Cards», men jeg understreker: Bare de to første sesongene. Resten var bare tull.

Bok: Simon Strangers romaner og Asle Tojes Europa-trilogi.

Mat: Alle retter i mammas kokebok.

Sted: Hytta. Familien min sin hytte i Oslofjorden. Jeg ikke tenkt å si hvor den ligger, det er hemmelig.

