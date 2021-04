Herodes Falsk har bestandig hatt utfartstrang, og allerede i 20-årene bestemte han seg for at han ville bo i utlandet. Han reiste mye rundt i Europa for å finne det perfekte området, men det var et problem: Leilighetene hadde peis. På Gran Canaria fant han det han lette etter, et klima så varmt at fyring sjelden er nødvendig. (Nacho González Oramas)