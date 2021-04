Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin på sitt kontor i St. Olavsgate i Stavanger. Kongeportrettet er fra et postkort, en reproduksjon utført på den thailandske landsbygda. Maleriet av ham selv er en reproduksjon av et fotografi tatt da han fikk beskjed om at Birgittes drapsdømte fetter hadde funnet fram i Den europeiske menneskerettighetskommisjonen. (Stein Roger Fossmo)