Grettenmoderaten

Kunstneren står i stram giv akt foran sitt omstridte verk «To Everything There is a Season». Bildet er fullt av små og store detaljer og blant motivene er kjente bygg i regjeringskvartalet, menneskekropper som flater ut på bakken og papirer som flagrer i vinden i en diger sky av røyk. Maleriet, som er en del av tre bestillingsverk til regjeringskvartalet, var ment å henge i resepsjonen til Helse- og omsorgsdepartementet, men ble refusert av ledelsen som skyldte på at traumatiserte medarbeidere fikk 22. juli-assosiasjoner. Etter det er bildet blitt omfavnet av eksperter som ikke nøler med å kalle det et hovedverk i norsk kunst. Nå har det monumentale bildet fått plass i overlyssalen i andre etasje på Kunstnernes Hus, der både kunstneren og verket ble feiret med bobler og fjong forrige uke.

- Selvfølgelig er det stas, Kunstnernes Hus er liksom ikke et sted du bare slenger innom med noen bilder. Folkene her har vært helt utrolig sjenerøse. Det var stint av folk på åpningen, og helt i overkant selv for meg. Så jeg drakk altfor mye vin, og etterpå var jeg helt ødelagt, som om innmaten i kroppen lå klemt sammen i halsen. Denne formen for oppmerksomhet er vanskelig, og jeg var tidlig hjemme, halv tolv, og helt utladet og fullstendig dehydrert.

Med uryddig sveis, svarte klær, hvite sko og vintagebrille ser hun stilmessig ut som lillesøsteren til Patti Smith og designeren Ann Demeulemeester, en look motepressen ville kalt art-chic.

- Jeg har tatt på meg representasjonsblusen. Det skal jo være mørkt i klærne nå, skal det ikke? sier hun og stikker hendene dypt ned i lommene på de svarte buksene i herresnitt. Forteller at hun nylig møtte journalistene fra Dagens Næringsliv iført Prada.

- Jeg syntes liksom at jeg måtte kle meg opp. Pradadressen har jeg kjøpt på salg så ingen av delene passer - buksa er altfor vid og jakka for liten, så den er kjempeubehagelig å gå i. Men det er en jævlig stiv dress som minner litt om uniformene til de som jobber i sporveien. De som solgte den så bare rart på meg da jeg sa det, det virket ikke som de hadde kjørt trikk eller vært ute i det offentlige rom i det hele tatt.

- Men du har skapt strid i det offentlige rom, er det ikke en kunstners våte drøm å være så omstridt?

- Jeg hører alle sier det. Det er helt utrolig å få så mye støtte som det jeg har fått. Men det å bli vurdert er en ren heftelse. Alle har behov for å bli sett og å bli oversett er kjempefælt. Samtidig kjenner jeg det som ekstremt ubehagelig å bli vurdert.

På Kunstnernes Hus kommer det stadig bort folk og vil hilse og rose. Over en salat på terrassen forteller hun at hun ble sjokkert da maleriet hennes ble refusert av departementet. Hun mener departementsledelsen har brukt sine egne medarbeidere og deres opplevelser 22. juli som et påskudd for å fjerne et bilde de rett og slett ikke liker.

- Ingen kan argumentere mot 22. juli-traumet, det er helt spikra. Og hvem ønsker å gjøre det? Det ville jo være forferdelig. Men ingen ansatte har villet stå fram og si at de er traumatiserte, ingen har villet bygge opp under kritikken. I dette tilfellet tror jeg ikke motstanden handler om traumatiserte folk, men om maktmisbruk i departementet. At ikke de vil følge spillereglene og la KORO som tok beslutningen om utsmykningen få gjøre jobben sin. Jeg synes synd på de ansatte som må leve med den ledelsen der.

- Hva mener du er den egentlige grunnen til at det ble refusert?

- Jeg tror det handler om noen enkeltmennesker høyt oppe i systemet som er vant til å ha mye makt og vil forvalte departementet som om det var deres egen stue. De liker ikke det jeg lager og det er greit. Men deres private smak kan ikke avgjøre hva som skal henge i et offentlig departement, derfor velger de å skyve 22. julitraumet foran seg. De bruker det fordi det er uangripelig.

Hun synes respekten for fagfolk innen kunst og kultur i Norge er helt lavmål og oser av mangel på tillit.

- I likhet med forakten for håndverkere så har vi i Norge en slags forakt for kunstnere, kunsthistorikere og andre som jobber med kunst og kultur. De omtales gjerne litt nedsettende som kultureliten og det er liksom helt legitimt å mistenkeliggjøre dem.

- Hvordan da?

- Som når kulturministeren sier hun vil gå inn og vrenge Kulturrådet og KORO for eksempel og se på hva de driver med. Det er en total mistenkeliggjøring av den jobben de gjør. Når hun sier slike ting så leser jeg det slik at vi billedkunstnere ikke skal få lov til å forvalte våre egne stipender og at de vil endre på garantilønnsordningen.

- Jeg tror mange som befant seg i regjeringskvartalet den 22. juli vil kunne få sterke assosiasjoner til terrorhandlingen når de ser maleriet ditt, hva tenker du om det?

- Nå har jeg ikke laget noe 22. juli-bilde, men jeg skjønner at folk får assosiasjoner og de kan du ikke ta vekk. Men jeg syns det er rart om vi ikke skal kunne snakke om det, skrive om det eller ta det opp.

- Men må man lage kunst av absolutt alt?

- Jeg syns man står fritt til å lage kunst av absolutt alt man vil. Jeg mener jo det. Klart det. Og så har man et ansvar, et skjønn. Å gå inn for å krenke andre mennesker er en dårlig idé i utgangspunktet, men det er vanskelig å lage politisk korrekt kunst.

Samtidig som debatten raser i Oslo har Vanessa Baird en stor utstilling i Göteborgs kunstmuseum. For et års tid siden kom den svenske kuratoren til Oslo for å plukke ut arbeider og i bunken lå noen uortodokse variasjoner av Elsa Beskows klassiker «Tante Grønn, tante Brun og tante Fiolett».

- Da jeg visste at jeg skulle til Sverige så tenkte jeg at det kunne være fint å lage en variasjon på Elsa Beskow som ville glede svenskene. Jeg har alltid syntes det har vært noe veldig alarmerende i disse fortellingene, særlig om onkel Blå, som ikke kommer fram. Noe veldig seksualisert eller kanskje avseksualisert og tilknappet. Så jeg laget en serie med tegninger der alle kroppsåpninger bare renner over av menneskelige behov og ett bilde der onkel Blå blir avsugd av ett av de to barna. Det mente kuratoren at svenskene ikke tålte å se, sier hun, og legger fort til:

- Forresten så var hun veldig hyggelig hun kuratoren som kom, men etterpå var jeg helt nedtrykt. Jeg hadde hatt et vilt fremmed menneske inne på soverommet mitt og vist henne alle tegningene mine. Jeg var helt utladet.

- Hvorfor ble du kunstner?

- Jeg er vel en av dem som aldri har gjort så mye annet. Å tegne gir meg noe uten at jeg helt kan si hva det er. Det tar bort en eller annen uro. Men jeg visste ikke at jeg skulle bli kunstner så tidlig. På videregående tok jeg språklinjen med fransk og spansk som sidemål. Som dyslektiker var ikke det noe sjakktrekk. Så gikk jeg heller over på et klipp-og-lim-kurs på Elvebakken og begynte på kunst- og håndverksskolen.

- Har du sterk grad av dysleksi?

- Jeg har ikke klassisk dysleksi, jeg bare speiler alt. Jeg skriver baklengs rimelig bra, og det gikk fint an å lese det i et speil, men på skolen ble det ikke så veldig godt mottatt. Siden jeg gikk på Steinerskolen trodde jeg kanskje de var mer åpne for individuelle forskjeller, men det var de ikke.

- Trivdes du på steinerskolen?

- Nei. Nå spørs det om jeg hadde trivdes noe annet sted heller. Men jeg hadde det veldig bra hjemme.

Grunnet en medfødt nyresykdom ble store deler av barndommen tilbrakt med å flytte inn og ut på Ullevål sykehus' barneavdeling. Den gangen var det strengt regime med besøkstid bare noen timer midt på dagen. Men moren, som er skotsk og hadde liten tillit til det norske helsevesenet, aksjonerte hyppig for at foreldre skulle få lov til å være mest mulig sammen med barna sine på sykehuset. På sengekanten ble det ofte lest høyt, og Vanessa Baird elsket spesielt godt den skremmende og litt bisarre historien om Alice som detter ned i en trestamme og havner i en surrealistisk verden som hun utforsker sammen med en hyper kanin.

- Mor kunne store partier av «Alice in Wonderland» utenat, den originale, usensurerte versjonen. Og det er ingen som leser «Alice in Wonderland» så vakkert som henne. Det fine med den historien er at de ikke har tatt bort ubehaget slik som i bøkene til Elsa Beskow og Anne Kath Vestly som jeg bare syns var ekstremt kjedelige. Knerten syns jeg var fullstendig uinteressant.

Faren var arkitekt. Moren, som er fra Glasgow, er billedkunstner. Om sommeren ble Vanessa og søsknene sendt på besøk til slektninger i Edinburgh og Aberdeen på ferie, hun hevder det var sterkt identitetsskapende.

- Men du valgte å dra til London for å studere?

- Ja. Men da var jeg blitt kastet ut fra kunst- og håndverksskolen

- Hvorfor ble du kastet ut?

- Det var en konflikt. De mente jeg ikke hadde løst en del oppgaver. Og det var jo helt sant. Jeg var på skolen seint og tidlig så det var ikke noe å si på innsatsen. Men det var disse oppgavene, da - jeg hadde ikke levert dem. Og så tror jeg de glemte å spørre meg hvorfor. Det var en oppgave som skulle løses typografisk, og jeg hadde så store problemer med bokstaver. Samtidig var jeg så sinna at jeg aldri klarte å forstå hvorfor jeg ikke fikk det til. Så jeg søkte på skole i London, og kom rett inn. Der hadde de en helt annen ballast, de kunne tilsynelatende alt om kunst, musikk og litteratur så det husker jeg at jeg opplevde som litt flaut.

I mange år opplevde hun et voldsomt raseri. Og hun kan fortsatt hisse seg opp over vår hang til å rose ydmykhet.

- Å «møte oppgaver med ydmykhet» - hva faen er det? Det ligner på ordet «å ydmyke». Skal man møte oppgaver med å legge seg flat? Det syns jeg er tull når så mye av livet handler om å håndtere ydmykelser. For meg var den ultimate ydmykelsen å begynne på skolen sju år gammel, og bli pirket på fordi jeg skrev speilvendt. Og så fikk jeg brev med hjem fordi at jeg hadde vært for mye borte siden jeg var dårlig. Dette blikket, å hele tida bli vurdert som om det jeg var og det jeg gjorde aldri var godt nok, det har gjort meg ganske forbanna. Helt rasende. Det var ydmykelse etter ydmykelse etter ydmykelse, sier hun samtidig som hun vinker entusiastisk til en forbipasserende som hoier og takker for sist.

- Jeg vet ikke hvem folk er lenger, jeg bare vinker tilbake. Jeg er liksom blitt den nye Ferdinand Finne nå, folkekjær og kjekk. Nei hvor var jeg? Jo, ydmykelse. Å få vite at du stryker i alle fag på gymnaset med beskjed om å fjerne deg fra området, å bli kastet ut av kunst og håndverksskolen? Du blir etter hvert ganske god på å håndtere ydmykelse.

- Har alt dette gjort noe med din motvilje mot å bli vurdert?

- Så klart. I mange år var jeg drevet av hevn. Jeg skulle vise alle disse menneskene at faen ta dem, dra til helvete, jeg gjør som jeg vil og ingen av dere skal vise meg noe som helst, ikke sant. Ideen om hevn er undervurdert.

Vanessa Baird bor i barndomshjemmet sitt, sammen sine tre barn og moren som alltid har vært på hennes parti når det stormer.

- Mor var alltid indignert på mine vegne, hun kjempet som en løve for meg. Jeg elsker henne, virkelig, det gjør jeg. Men vi kan krangle mye, vi har aldeles nedrige krangler som er fullstendig under beltestedet. Men det går fint. Jeg er jo aldri ute lenger, ikke går jeg hjem til andre mennesker heller og ikke går jeg ut på byen, og ett eller annet sted må man jo ta det ut.

Hun har tre tenåringsbarn, men hun og barnefaren velger å bo hver for seg.

- Vi har vært i den privilegerte situasjon at vi aldri har bodd under samme tak, vi har bodd hver for oss helt fra før vi fikk barn. Jeg vet ikke om det er noen god løsning, men ikke om det er noen dårlig heller. Det er en løsning som fungerer for oss. Og det er ganske tett med folk hjemme hos oss fra før, det er ikke noe stort hus.

- Men du har et sted du kan gå å lukke døra når du trenger å være alene?

- Nei. Jeg har ikke noen sone. Det er ikke noe privatliv. Jeg har vært hjemme hver eneste fredag i 15 år, og har sett absolutt alle programmene i gullrekka. Og har ingen glede av det, men gjør det som et ritual. Da kommer Gunnar, altså barnefaren, og så spiser vi reker. Halvveis inn i Skavlan kjeder jeg meg som regel så jævlig at da pleier jeg å gå å legge meg i badekaret og lese. Så jeg har fått lest ekstremt mye på den måten. Det er et helt vanlig, tvangsmessig liv. Du kan kalle dette intervjuet «Toner av grått».

- Blir du ikke lei?

- Jo da. Men jeg liker å være i fred. Før var jeg utadvendt og litt kjip. Nå er jeg moderat og gretten, sier hun og presiserer:

- Det er ikke det at jeg nitrives hjemme, jeg har kjempeliten plass og blir helt kvalt. Men jeg liker å være sammen med familien, jeg er nemlig ikke så flink til å forholde meg til mange folk på en gang. Takler ikke åpne landskap. Men jeg liker hyggelige folk. I løpet av de siste par årene har jeg fått stor respekt for folk i embetsverket. Der er det mange hyggelige, flinke og oppegående folk som har som jobb å sørge for at alle de folkevalgte dustemiklene ikke gjør for stor skade. Disse hardtarbeidende, ordentlige folka opprettholder en viss standard i samfunnet til tross for at de må slite med den ene pølseministeren etter den andre.

- Man skal ikke underslå betydningen av at folk er hyggelige og skikkelige?

- Nei, det skal man faen ikke, særlig i sammenligning med den grisete, private kunstverdenen. Den suger. For mange år siden hadde jeg en så slem gallerist, at da måtte jeg oppsøke hjelp. Jeg for rett opp til Astrid Johnsen, en stillferdig psykolog oppe på Frogner, fordi det ble sagt så mange skadelige ting i det gallerirommet som jeg ikke klarte å ta imot. Jeg måtte ha hjelp.

- Du har sagt tidligere at du er oppstemt tidlig på dagen, og at du blir nedstemt, kranglevoren og aggressiv om kvelden - sliter du med humøret?

- Ja, jeg har veldig tungt for det på kvelden. Jeg blir depressiv, gretten, utslitt, utladet og mørk. Derfor legger jeg meg kjempetidlig, jeg bare orker ikke mer og så våkner jeg grytidlig, gjerne fem, helt oppstemt. Du kan si jeg er som ei plante, sier hun og nå er hun på glid:

- Det som er stress med å bli femti er at du begynner å få dårlig tid. Det er kult, men samtidig helt jævlig fordi så mye er over. Beklageligvis har jeg tenkt på dette hele mitt liv, at en gang tar det slutt. Du har den tida du har og så er det over. Å tenke på det kan ta knekken på hvem som helst. Om våren kan lukten av syriner gjøre meg kjempedeprimert og trist fordi det er så vakkert og så skal det ta slutt. Det er så jævlig heavy det hele, nesten too much. Det slår meg ut, og jeg bare setter meg ned og begynner å grine.

- Hvordan var livet da du var utadvendt?

- Åh, sykt morsomt! Selv om jeg jobbet mye var jeg ofte ute og feiret og lagde spetakkel. Var frekk og kranglete. Det er jo så kjedelig å være ute at man må lage litt baluba. Og å være oppkjeftig og grenseløs, det er jeg god på, altså. Det er veldig få ting jeg kan, men det er en av dem. Å være synlig. Vise at man har en side som er irrasjonell, aggressiv og kjip.

- I forbindelse med debatter og sånt?

- Nei, nei helt usaklig. Jeg har aldri deltatt i debatter, jeg har trivdes mye mer med bare å lage kvalm. God gammeldags kvalm. Jeg og Mette øvde oss ordentlig hardt på å være ufordragelige. Vi lot det gå sport i å få folk til å flytte seg fra bordet vårt veldig fort, og i løpet av en halv setning kunne du se folk flykte unna. Det var skikkelig lavmål, men på en litt sofistikert måte. Sånt kan jeg sitte og le av enda.

- Så du ler av egne påfunn?

- Ja. Hva skal man ellers le av?

5 favoritter

BOK: Nei. Jeg finner ikke bøkene mine i alt skrotet så dessverre, noen favoritt har jeg ikke.

FILM: Nei. Jeg ser sjelden film så jeg syns det er vanskelig. Må jeg velge? OK, da blir det Charlie Chaplin. Og David Lynch.

MUSIKK: Nei. Jeg syns musikk er overvurdert. Jeg var på mange konserter på åttitallet og bare ventet på at det skulle gå over.

MAT: Fisk! Jeg er sykt gæren etter fisk. All slags fisk.

STED: Jeg elsker Oslo. For jeg kan denne byen, jeg vet hvor jeg skal gå.