Reportasjen

Dagsavisens utsendte har vurdert å starte et nytt og bedre liv. Men når det er over 6 måneder siden sist man satt beina på en tredemølle er det på tide å teste ut tilbudene. Og de er mange, og forskjellige. Så 4. januar, klokka er 06.30 stryker vi oppover Parkveien – til en prøvetime på nye, hippe Barry’s Bootcamp på Frogner. Ennå er ambassadevinduene mørke. Kongen og dronningen har tydeligvis heller ikke stått opp ennå og hos kjendisfrisør Jan Thomas er det også mørkt. Men, litt lenger inne i gården bak den fasjonable frisørsalongen har dagen startet for lengst.

– Velkommen til Barry’s Bootcamp! sier en blid jente i resepsjonen. Og etter en kjapp omvisning forteller hun:

– Ønsker du en smoothie etter treningen kan du bestille så står den klar i baren når du er ferdig med økta, sier hun og peker på baren – en såkalt Fuel Bar, kåret til den beste post-workout smoothiebar av New York Metropolitan Magazine. For, selvfølgelig er dette opplegget amerikansk – ikke fra østkysten men fra alle fitnesstrenders hjem: Los Angeles. Der er den kjendisenes favoritt.

Nattklubbstil

Gamle, stygge Reeboks og en sliten T-skjorte med hull er ikke noe problem på Barry’s – fellestreningen foregår i et mørkt rom med rødt lys og høy diskomusikk. Om du er her for å posere kunne du ikke drømt om snillere belysning, det føles bekvemt. Litt som å være på nattklubb før man skal på jobb, og hvor dekadent er ikke det, liksom? Avgjort et pluss for dem som er allergiske mot sportsestetikk.

– Vi syns at trening skal være en fest. Bruker bevisst musikk som skaper stemning og er nøye gjennomtenkt for hver øvelse. Det er også derfor våre trenere kallers entertrainers, det er viktig at de har personlighet, liker å ha det gøy og spille med under treningene, sier Hans Johan Grjotheim, studio manager for Barry’s Bootcamp i Oslo.



Rått: Dagsavisen gjør en innsats hos Barry’s to timer før andre kollegaer har stått opp. Foto: Mimsy Møller

Barrys idé

Den første Barry’s Bootcamp så dagens lys i 1998. Grunnlegger Barry Jay hadde flyttet til Los Angeles for å bli musiker, men oppdaget fort hvor opptatte californierne var av å trene og spise sunt for å se bra ut. Et besøk på et helsestudio i Hollywood ble vendepunktet – Barry Jay la musikerkarrieren ble lagt på hylla for å starte eget treningsstudio. For å slå an blant de trendorienterte amerikanerne måtte han klekke ut et nytt og unikt konsept og siden han var glad i å henge på byen slo han sammen atmosfæren fra en nattklubb med tøff, militær disiplin. Resten er fitnesshistorie. I dag har ideen tatt helt av i USA, og for tre år siden kom den også til Norge, først i Bergen, og så Oslo. Samtidig har de åpnet i London, Stockholm, Dubai og Milano.

Entertrainer

Dagsavisens entertrainer denne morgenen er energiske Tine Hartmann. Hun yter tittelen full rettferdighet når hun kjører i gang økta, det er umulig å slippe unna hennes falkeblikk når hun først har bestemt seg for å jage julegrisfettet av deg. Treningsøkta er intensiv og tøff. Den starter på en tredemølle som er forbløffende myk og god å løpe på. Etter 20 minutter fortsetter det på gulvet med vekter og strikker. Det er trøkk og moro og litt masete, men ikke mer enn at du får lyst til å kline til. Du har jo ikke lyst til å være kylling. Takk og lov slukes smertestønn og røde bollekinn av det røde lyset.

– Vi tror på kombinasjonen kardio og styrke, at det er nettopp dette som har gjort Barry’s så populær. Man trener én spesifikk muskelgruppe hver dag, og hele kroppen i helgene, sier Hans Johan Grjotheim.

– Men, er det noe for nybegynnere som kanskje synes det kan bli mye tempo og stress?

– Absolutt. Vi oppmuntrer folk til å lytte til kroppene sine og velge vekter og tempo etter hva slags form de er i og justere intensiteten selv. Det viktigste er ikke å være størst og sterkest men å yte det beste for deg selv.

Skrot målene

Mange ønsker å starte et nytt og bedre liv med trening og sunt kosthold etter nyttår. Bytte ut TV-serier, vin og sjokolade med gulrøtter, isvann og ski. Og glede seg til at sommerkroppen tar form.

– I utgangspunktet er det dømt til å mislykkes, sier Øyvind Hammer (48), mannen som har motivert skiskytter Ole Einar Bjørndalen til å bli verdens beste. Selv innså Øyvind Hammer tidlig at han ikke eide selvdisiplin. Likevel tok han sort belte i karate på ett år. Han hatet også å fryse, men gikk Grønland på tvers. Resultatet ble boka «Hammerkoden» der han lærer deg hvordan du skal sette deg mål og nå dem. «Du blir ikke lykkelig av å være best. Men du er på ditt beste når du er lykkelig» ble læresetningen. Hammer råder alle som har kastet seg på et rått trenings- og kostholdsregime å skrote målene.

– Ikke fordi det er noe feil med målene. At du vil bli sprek og legge om kostholdet er helt supre mål. Men er du bare opptatt av målene og ikke av treningen kan jeg garantere deg at prosjektet kommer til å gå til helvete. Tror du for eksempel at Ole Einar Bjørndalen har klart å holde seg på topp i 25 år bare fordi han elsker å vinne? Det er treninga han elsker, og så kommer vinninga som en bonus, sier Hammer.

Zumba-queen

På Fresh Fitness på Grønland er det usedvanlig fullt av folk til å være en vanlig mandag formiddag. Flesteparten er unge menn som løfter vekter. Tre-fire jenter løper på tredemøllene som er stilt opp langs veggen. Utsikten er Grønlandsleiret og sjappa som ifølge en anonym kilde selger «byens beste kebab». I en sal helt innerst i lokalet dundrer latinske rytmer på full guffe. Det er Stefie O. Mayazi som danser zumba.

– I dag har jeg ettårsjubileum som zumbainstruktør, hoier hun når Dagsavisen trer inn i salen og prøver oss på noen klønete dansetrinn. Mayazi tørker vekk svetteperler fra pannen mer en velmaniyrert hånd. De lange, babyrosa neglene er dekorert med juksediamanter.

– Det fine med zumba er at det er noen basic moves, og så utvikler du det med dine egne sånn at du får ditt eget uttrykk og stil, sier hun. Og stil er noe hun selv har i bøtter og spann. For Mayazi er ikke bare en zumba-guru, hun er også frisørlærling og driver sitt eget nettmagasin selfiequeen.com. Hun har bakgrunn fra basketball som hun har spilt siden ungdomsskolen. Men nå går det bare i zumba.

– Å danse zumba ikke trening på den tradisjonelle måten. Jo da, jeg blir supersliten og svett og sånn, men jeg kan ikke la være å danse, det er en lidenskap.

– Hva er egentlig zumba?

– Zumba er intervalltrening med dans og fitnessøvelser til musikk – alt fra uptempo-låter til rolige låter der du kan puste ut. Vi danser til fire basisrytmer: reggae, cumbia, reggaeton og salsa. I tillegg kan du legge til internasjonal musikk fra for eksempel Bollywood, afrobeats, tyrkisk folkedans, rytmer som får deg til å virkelig shake it off. I mine koreografier legger jeg også gjerne inn knebøy, utfall, styrketrening og blander det med dans.

Hun legger vekt på at skikkelig oppvarming er viktig.

– Før vi begynner sier jeg ifra at dette er dans, men at vi skal jobbe med alle musklene – skuldre, rygg, armer, mage. Hele kroppen skal få trent seg, og har du fått dreis på grunnbevegelsene oppfordrer jeg alle å legge til egne moves slik at de kan skape personlige danseuttrykk. Selv smiler jeg mye når jeg danser og vil gjerne at folk skal oppfatte dansen som en sterk, positiv og glad energi.

Basketspiller

Zumba kan, ifølge Stefie O. Mayazi, tilpasses de aller fleste. Nylig var hun i Philadelphia, og fikk anledning til å trene et high school-basketlag i dans.

– De var litt sjenerte først, men jeg la inn noen basketball-moves i koreografien og snart sto de alle og digga på gulvet. Sånt kan jeg leve lenge på.

Hun elsker å danse til Beyoncé og Michael Jackson. I tillegg er hun arvelig belastet når det gjelder rytmefølelse.

– Jeg er født i Sverige men foreldrene mine kommer fra Kongo. Jeg har kikket mye på kongolesiske artister, og når jeg ser hvordan de beveger seg føler jeg et slektskap til dem. Dessuten er mamma er kjempeflink til å danse og spille trommer, så der har jeg fått mye gratis.

– Får man fin kropp av å danse zumba?

– Det kommer litt an på hvordan og hvor ofte du trener, du bør nok danse i hvert fall ett par ganger i uka. Da kan du få veldig fin kropp.

Må svette

Alle har dessverre ikke en mamma som spiller trommer. Men Øyvind Hammer oppfordrer alle til å finne treningsform og et miljø man kan trives med.

– Du trenger ikke elske den treningsformen du velger, men du må i hvert fall ikke hate den, slik at du bare gleder deg til helgen når du kan skeie ut. Liker du det du driver med er det mye større sjanser for at du kommer til å fortsette. Om treningsstudioer er det verste du vet, kan du heller gå på tur, løpe, gå i trapper. Drive med innendørs fjellklatring eller finne et sted der de har innebandy. Mange finner meditasjon og god mosjon i å svømme fire ganger i uka. Det beste er at du rører på deg. Og så må du være forberedt på at det krever selvdisiplin i starten. Du trenger ikke legge terskelen så høyt, men du må tåle å bli andpusten og svett, sier Hammer.

Tar trappa

Det er mandag kveld og mørket senker seg over marka. Ved Holmenkollen kommer en liten gruppe joggere. Det knaker under føttene når de løper mot gjerdet rundt unnarennet, og så hopper de over som afrikanske gaseller og fortsetter bortover mot tribunen. Snart kommer det flere. Og flere. Til slutt er det som å telle sauer på en søvnløs natt, joggerne strømmer på, løper på rekke og rad oppover trappene til hoppet. Det er Trappefolket, en gruppe entusiaster som driver helt gratis trening – med sprettrumpegaranti, ifølge Facebook.

Hver mandag klokka seks, hele året, jul som påske møtes de og løper. Eventyret startet høsten 2013 da en vennegjeng kom sammen for å løpe i trappene langs unnarennet hver mandag. Snart begynte venner å ta med seg venners venner. I dag er de blitt opptil hundre deltakere – unge og gamle, veltrente og mosjonister – som kommer sammen og løper. En av dem er skøyteløper Urd Åsa Vallumrød Eidsten (30). Hun oppdaget Trappefolket gjennom sosiale medier. Nå er hun her hver mandag dersom det passer med jobben.

– Det hender at jeg er kjempesliten etter en dag på jobb, og bare tenker at jeg vil hjem å legge meg på sofaen. Men så kommer jeg hit og må ta ansvar for egen syre, som er ordtaket her. Noen ganger møter du folk her som er helt rå i triatlon og på ski, som tar den helt ut og avslutter med å ligge på bakken i Northugstil. Andre her tar det mer som en tur med innlagt trening, og velger et roligere tempo. Alderen ligger på alt fra 15 til 70, fellesnevneren er at det er sporty folk, sier Urd Åsa Vallumrød Eidsten.

Som et lag

– Folk kjører helt fra Tønsberg for å være med, det er et kjempekoselig miljø, sier Urd Åsa Vallumrød Eidsten.

– Hvis du savner å være med på et idrettslag er det topp, det er litt samme følelsen, samme humoren.

Treningsøkta i Kollen starter med oppvarming til høy musikk under hoppet. Deretter piler folk opp og ned trappene – nærmest i kø. Undertegnede tar trappen opp til unnarennet i sneglefart. Trappetrinnene er dobbelt så høye som vanlige trapper. Og det er snø. Men utsikten fra toppen er vel verdt slitet. Man må bare klype seg i armen og tenke på at fryktløse folk hopper på ski herfra. De siste trappeløperne kommer svette og andpustne opp trappa for siste gang i dag. De skal ta gruppebilde. Og jammen er ikke Dagsavisens entertrainer fra barry’s Bootcamp, Stine Hartmann, her i trappa også.

– Det er gøy! Det er deilig! roper hun, hiver snø opp i lufta og legger til: – Du blir med neste mandag, ikke sant?

Sjelen skal med

Men, da skal Dagsavisens utsendte på noe helt annet, nemlig det splitter nye, eksklusive Core Balance, et holistisk treningsstudio på Frogner. Core Balance kan by på flere treningsformer som er helt nye i Norge. Studioet ligger tilbaketrukket i en sidegate av Bogstadveien, og eies av journalist, blogger, forfatter og tidligere TV-2-profil Monica Øien, sammen med Celin Backer Roppen.

– Vi har workshops, mat, åndelig påfyll og trening der du tvinges til tilstedeværelse. Tanken er at du skal få en totalopplevelse som inkluderer mer enn bare kroppen, en total body awareness-trening. Alt vi gjør er low impact med high results, smiler Øien. Hun er sertifisert pilates- og yogainstruktør, og jobbet i mange år med den populære Tracy Andersons Method, som Madonna gjorde berømt.

Innredningen i Core Balance appellerer til sansene: Store kurvmøbler, palmer og digre fotografier av vakre landskap sender signaler langt vekk fra tradisjonelle treningsstudioer. Dette er stedet for deg ikke liker gymsal. Undertegnede kjenner at hun blir glad av å være her. Inspirasjonen kommer fra California, spesielt Los Angeles der Monica Øien tilbrakte et år og studerte treningstrender. Hun har sjelden følt seg mer hjemme i utlandet. Dagsavisen nikker ivrig, og ønsker at vi alle kunne være californiagirls.

– Low impact-trening er stort i California, og med min pilatesbakgrunn var det tiltalende, sier Øien. Og byr på spirulina-drikk og kaffe laget på havremelk fra det som må være vestkantens sunneste snackbar.

Indre og ytre

Vi blir med på en klasse for å trene såkalt core sculpt (kroppsforming, red.anm.) på en matte på gulvet. Vi får festet vekter på håndledd og ankler, en yogamatte og to tilsynelatende lette håndvekter til disposisjon. Dette er en skarp kontrast til nattklubbdans og trappeløping. Her flyter duften av eteriske oljer sammen med rolige, langsomme men akk så seige bevegelser. man får strukket på muskler man ikke visste man hadde. Halvveis i oppvarmingen driver svetten, Og balansen? Ja, der har Dagsavisen noe å øve på, kan vi bare slå fast.

– Men kanskje er det nettopp dette du skal øve deg på akkurat nå. Litt hver dag. Kanskje ved kontorpulten? Alt trenger ikke være så stort og voldsomt, og handle om å trene biceps og triceps. Vi må kjenne på hvordan vi har det både med det ytre og det indre. Være balanserte, ha bra holdninger, sove godt. Da kommer det ytre også. Og det er dette jeg ønsker å jobbe med her, sier Øien.

I Megaform

På et annet rom har de etter hvert så omtalte og eksklusive Megaformer-maskinene fått plass. Dette er workouten som gjør de berømte Victoria’s Secret-modellene så smekre på catwalken, og du kan trene alt fra balanse og styrke, mobilitet og fleksibilitet med forskjellige øvelser på dem. Core Balance er det eneste som kan tilby denne treningen i Norge, og det er superspennende å teste.

– Klassene våre konsentrerer seg om core, rumpe, legger og lår, armer, balanse og utholdenhet, forklarer Monica Øien.

Motivasjon

Siden det er sommerkroppen som står på plakaten, prøver vi oss på en mage- og rumpe-øvelse. Og før noen får helt AbFab-vibber nå, så la det være sagt: dette er kjempetungt. Seriøst beinhardt! Le gjerne av Victoria’s Secret-englene, men om de kjører full økt på disse maskinene hver dag er de verdt hvert øre av lønnen sin. Megaformerne tiltrekker seg naturligvis mange representanter for det norske motefolket, og flere kjendiser og idrettsstjerner har booket timer hos Øien. Til og med Therese Johaug har vært innom, og ryktene sier at hun syntes noen av øvelsene var tøffe også for en toppidrettsutøver som henne. I tillegg til treningen har Øien kurs i å komponere egne eteriske oljeblandinger, og smykkekurs der du kan lage din egen mala, et perlekjedelignende verktøy som benyttes i meditasjon.

«Jeg har så mye å gjøre på jobben.» «Jeg er i så dårlig form at jeg ikke våger å vise meg på et treningsstudio.» «Jeg er for feit.» «Jeg har ikke bil så det er så stress å dra i marka.» Unnskyldningene for å slippe å trene er mange. Men du lurer ikke Øyvind Hammer.

– Dersom du egentlig liker å trene, men sliter med å komme deg opp og ut er det dørstokkmila som er problemet. Da må du pushe deg selv opp og ut fordi du vet at når du først kommer på trening så er det gøy. Er du nybegynner og i dårlig form skal du være stolt. Da viser du bare at du har vært slapp men ønsker å gjøre noe med det. Ingen ting som er så kult som det!

Fatness til fitness

Han har opplevd at folk som har søkt hans hjelp for å gå ned i vekt juger om vekten og formen.

– Alt dette tullet med at du skulle ønske at du hadde startet for 10 kilo siden, det må du bare kutte ut. Det er at du har bestemt deg for å gjøre noe med det nå, som er verdt å applaudere. Du er ikke dum bare fordi du er blitt litt tjukk og i dårlig form, det er ikke sånn at du ikke skjønner hvordan ting fungerer. Hvis du har lagt på deg betyr det bare at du ikke har vært klar for å ta smarte valg hele tida. Menneskets instinkt er kos, selv er jeg en sånn stuttjukk fyr som elsker god mat og vin og å ligge på sofaen. Så går jeg litt opp. Så går jeg ned. og opp igjen. Sånn holder jeg på. Det har jeg sluttet å skamme meg over, sier Øyvind Hammer.