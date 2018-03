Holder stand i vest

Mat og drikke

– Har du sett på maken til egg!

Bordfølget var en smule skeptisk da Byløven insisterte på å prøve retten Sprøtt egg. Antakelig var det utsiktene til trøffel som gjorde utslaget, men gleden var stor da retten kom med et egg – crispy sprøtt på utsiden – badet i jordskokk, salt dansk prestost og altså trøffel. Det på innsiden bløte, rennende egget og smakene dandert rundt ble et høydepunkt milevis unna frokostens hardkokte.

– Ingen tvil, her holder de stand tross konkurrenter som alle kniver om både oppmerksomheten og gastronomiske opplevelser.

Byløvene var svært begeistret da de første gang testet Kari Innerås nyvinning BA 53 tilbake i 2015, da hun hadde forlatt restaurant Cru til fordel for sitt eget konsept i Bygdøy allé, et restauranthus der det uformelle kombineres med kvalitet og hint av høytid. Siden den gang har Oslos vestkant fått en oppblomstring av nye restauranter. Ikke bare har noen av østkantens mer trivielle konsepter åpnet filialer innenfor trianglet Henrik Ibsens gate – Frognerveien – Bygdøy allé. Rett rundt hjørnet for BA 53 har Brasseri Ouest kommet med moderne fransknordisk bistromat som har vunnet mange hjerter, og på Solli plass har Bjørn Svenssons Galt vunnet sin første Michelin-stjerne og Bokbackas «småbruk» Topphem gir sylskarp konkurranse med et konsept ikke langt unna BA 53.

Kari Innerå holder klokelig fast på konseptet fra to år tilbake, og leksen som leses av kveldens oppmerksomme og trivelige servitør er som en blåkopi av den man har hørt før. Det er småretter i om lag forrettsstørrelse, og menyen kan forstås slik at de letteste rettene er listet fra toppen og de tyngre er lenger nede. Slik kan man selv komponere måltidet etter behov og smak, eller velge en av menyene som kjøkkenet på forhånd har satt sammen i prisklassen 565 til 875 kroner.

Velger man fritt anbefales tre til fem retter per hode, så prismessig kommer det noenlunde ut på ett. BA 53 er ikke rimeligst i klassen, men beliggenheten og ambisjonene tatt i betraktning er det heller ikke ublu priser.

– Og dette er utrolig sjenerøse porsjoner, slår Byløvene fast da den ene retten etter den andre kommer på bordet.

Denne helgekvelden er preget av et sammensatt gjesteklientell, alt fra familiebursdager og større vennegrupper, til godt voksne, unge datende par, «foodies» og til og med et par realitystjerner fra sjangerens «øvre sjikt» som minner oss om at vi ikke er langt unna vaglepinnene på Solli plass. Uansett er stemningen sydende og uhøytidelig, ikke minst takket være en tvers gjennom hyggelig og avslappet betjening. Lydnivået gjør det ikke på noe tidspunkt vanskelig å holde en samtale over bordet.

Byløvene valgte å plukke rettene selv, og eneste skjær i sjøen var østersen, det vil si mangelen på østers grunnet varsel om mulig bakterier i det aktuelle farvannet. Men små blinis med sennepsfrø, nyr og røkt ørret smakte også fortreffelig til Byløvens valg av en Cava Bocchoris, knusktørre men fruktige spanske perler som gjorde tanken på champagne overflødig. Med blinis og sprøtt egg fikk måltidet en svært lovende start.

Mange av rettene har i ulike varianter blitt signaturer på BA 53-menyen, som den grillede hjertesalaten og tartarene av henholdsvis kamskjell og okse. Kamskjelltartaren denne kvelden, servert med distinkt smakende einebærfløte og den milde smaken av svart, altså fermentert hvitløk, var himmelsk. Den fikk god konkurranse av kveitecevichen med stikkelsbær. Den nedre delen av menyen fikk følge av en anbefalt Pira & Figli-produsert Barbera d’Alba 2013, som med mandelsødme og hint av marsipan brøt godt mot de tyngre kjøttrettene med ulikt tilbehør. Her var imidlertid ikke alt like himmelsk som i menyens øvre sfærer.

Blant «hovedrettene» spiser vi når som helst andehjerter, men rødbeten og grønnkålen de lå i var så salt at vi måtte løfte hele stasen for å se om saltkaret lå på bunnen. Kalvebrisselen kunne også med fordel vært bedre, for denne ellers så sjeldne delikatessen var skuffende nok mer avskjær enn brissel. Likevel, det hasselnøtt-«krydrede» reinsdyret med bakt blomkål og steinsoppsaus var et mesterverk, og oksebringen røkt i Yoder-ovn smeltet på tungen. Når alt dette ble toppet med et overdådig ostefat og en sjokoladecremaux med pasjonsfruktcurd, gjorde måltidet tross et par feilskjær dypt inntrykk. Likevel, konkurransen tatt i betraktning, tåler ikke BA 53 for mange lettvinte løsninger. Blant annet må de sjekke at brisselen faktisk inneholder brissel og ikke bare hinne om de skal opprettholde nivået.