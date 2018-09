For en suppe!

Mat og drikke

Av Even Ramsvik, som var innehaver av restauranten Ylajali og har høstet mange gullmedaljer både alene og med Kokkelandslaget

Den går latterlig fort å lage noen porsjoner av den kalde, friske suppa gazpacho. Og så mye som denne spanske retten kan brukes til! Suppa gjør seg godt som en enkel forrett til lystige lag, eller som et bidrag på en tapasbuffé. Ingrediensene er også lette å få tak i – her handler det stort sett om kjenninger som tomat, løk, paprika, hvitløk og gammelt brød. Jeg pleier for øvrig å droppe brødet som ingrediens, og heller gi suppa noe mer «kropp» med olivenolje.

I tillegg til å være anvendelig og rask, er suppa proppfull av vitaminer og mineraler. Dessuten er den veldig allsidig, og skifter stil etter behov: Du kan servere den med løvtynne skiver av spekeskinke, toppe den med sprø krutonger eller ha i råmarinert fisk, stekt kylling eller grillet svin. Et ekstra stalltips er å spice opp suppa med tabasko og sprite den opp med vodka – dermed har du en knallbra bloody mary! Dette er som kjent drinken du kan kalle et «måltid», om du slipper opp for andre argumenter.

Jeg har laget utallige varianter av gazpacho, men ukas oppskrift er den versjonen jeg liker best. I hvert fall som en base. Det er mange grønnsaker og friske urter som gjør seg godt i en gazpacho, men uansett foretrekker jeg å holde meg til denne enkle oppskriften. Så finkutter jeg heller grønnsaker som paprika og stangselleri ved siden av, vender grønnsakene med litt olivenolje, salt og sitron, og legger dette på toppen av suppa. Det gir en god kontrast til suppeteksturen, samtidig som smaken som er i selve suppa, holdes ren og frisk.

Jeg har valgt reker som tilbehør til suppa, sammen med en rømmemajones, sitron og godt brød. Bruker du suppa som rask og god forrett, kan du servere den i mindre skåler med rensede reker oppi. Hvis du i stedet setter rekene urenset på bordet ved siden av suppa, er dette en rett som både er sosial og velegnet som en hovedrett.

Godt brød er viktig, selv elsker jeg brød, men kroppen min blir ganske tung og sliten om jeg får i meg for mye tilsatt hvetegluten eller lys gjærbakst. Men med ekte surdeig har jeg kun gode erfaringer. Glutenet blir brutt ned under den lange hevetiden, og samtidig utvikles det en helt egen rik og syrlig smak. Et godt surdeigsbrød gir dessuten rikelig med mat i retten – så det er ikke noe problem å bli mett, selv om det er suppe til middag. (NTB Tema)

Gazpacho med reker, rømmemajones og godt brød

Ingredienser (2 personer)

400 g ferske reker

1 sitron

1 kvast dill

4 solmodne tomater

1/2 agurk

1/4 løk

1 fedd hvitløk

1 ss epleeddik

4 ss god olivenolje

Godt brød

2 ss majones

2 ss rømme

salt og pepper

Vask grønnsakene godt i kaldt vann, og kutt dem grovt opp. Kjør dem i blender med eddik og olivenolje til en fin og glatt suppe. Smak til med salt og eventuelt litt sitronsaft om ønskelig, og juster med vann for riktig konsistens. Det kan være lurt å lage suppa noen timer i forveien så smakene får satt seg litt. Etter noen timer vil dessuten suppa returnere til en fin, rød farge – den blir nemlig ganske «kremete» og lys når den er helt nykjørt. Når den står, faller den litt sammen, men den skiller seg litt også – så rør den bare lett sammen før servering.

Bland sammen rømme og majones, smak til med salt og sitronsaft. Dette er en veldig enkel og anvendelig saus til rekene. Den kan enkelt piffes opp med litt finhakket dill, estragon, kapers eller tabasko.

Server retten som en forrett med ferdig pillede reker og en klatt rømmemajones oppi suppa, og godt brød ved siden av. Eller sett alt på bordet til en sosial middag med god vin og gode venner.

Vintips: Stilsikkert valg

Med nesten 400 års erfaring er det ikke rart Trimbach-familien vet hva de gjør.

Av Knut-Espen Misje, som underviser vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og er medforfatter på flere kokebøker

Velger du deg riesling, og deretter Alsace, og til slutt en riktig god produsent – da kan ingenting gå galt. Men anledningen bør være riktig, så klart. Det er den denne uka. Gazpacho er nemlig en tomatsuppe, og tomatsuppe generelt passer etter min mening best sammen med tørre, syrlige hvitviner med moderat alkoholprosent.

Til tross for sin nordlige plassering har Alsace et ganske tørt og varmt klima som er perfekt for vindruer. Vinhuset F.E. Trimbachs «basisriesling» er en vin jeg har smakt i alle årganger siden 1990-tallet. Vinen er ikke stor og imponerende. Men den er så vellaget og stilsikker at den for meg er perfekt uttrykk for hva klassisk riesling fra Alsace handler om.

Familien Trimbach har laget vin siden 1626 og har lenge vært regnet blant områdets ledende produsenter. De har 40 hektar med vinmarker, fordelt på seks landsbyer. Til sammen har familien omtrent femti forskjellige parseller med vin. De viktigste vinmarkene deres ligger i de knallgode landsbyene Bergheim, Ribeauville og Hunawihr.

Ukas vin kommer fra den kjølige 2016-

årgangen som ga gode avlinger, og som heldigvis ikke bød på like rike og overmodne viner som 2015-

årgangen. Trimbach riesling 2016 (varenr. 88801, kr 179,90, butikkategori 4) er gjæret og modnet en kort periode i rustfrie ståltanker. Den er flott og briljant i fargen. Aromabildet er typisk for riesling, og sammensatt av omtrent like deler fersken, sitrus og epler krydret med behagelige florale toner.

Trimbachs viner er alltid blant de tørreste og friskeste av vinene fra Alsace, og ukas vin er intet unntak. Med sylskarp, høy syre, delikat frukt og moderat alkohol er den i perfekt balanse. Den har god konsentrasjon og middels lang lengde. Kombinasjonen med tomatsuppen med reker fungerer utmerket.

Vinen er god å drikke nå, men kan gjerne lagres i fire til seks år. For prisen er dette et riktig godt kjøp.

