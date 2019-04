Dobbelt opp fra Lien

Helge Lien Trio

«10»

Ozella

«What are you doing with the rest of your life», spurte Helge Lien Trio da de albumdebuterte tilbake i 2001. Selv har trioen brukt tida siden den gang til å etablere seg som en stødig leverandør av nordisk jazz av ypperste merke. De bekrefter posisjonen som en av landets fremste pianotrioer når de nå feirer sine første aktive 20 år, med sitt tiende album i rekken, passende nok med tittelen «10». Denne gangen med et dobbeltalbum.

Det har skjedd ting med trioen siden starten for 20 år siden. Den eneste som har vært med hele veien er sjefen sjøl, mannen bak tangentene, pianist Helge Lien. For noen år siden tok Per Oddvar Johansen over trommene etter Knut Aalefjær, mens Mats Eilertsen nå har tatt over på bass etter Frode Berg. Vi snakker med andre ord om noen av landets mest ettertraktede musikere. For innspillingen av sitt tiende album flyttet trioen ut av Rainbow Studios i Oslo, til Nilento Studio utenfor Gøteborg der de ifølge Eilertsen hadde «en veldig inspirert session».

Nå er vi vant til gode leveranser fra denne pianotrioen, de har tre spellemannsnominasjoner under beltet og hentet velfortjent hjem selve prisen for «Hello Troll» i 2008. Det er likevel bare å slå fast at resulatet av samlingen på et jorde utenfor Gøteborg er ypperlig. Det er et musikalsk landskap vi kjenner fra tidligere album, det er moderne, det er poetisk og tidvis utrolig vakkert. Spennet er stort, og de beveger seg mer over i friere landskap enn tidligere, det kler trioen og bidrar til å løfte dette dobbeltalbumet.

Låtene er stort sett signert Lien selv. Gjennom i alt 20 låter glir trioen sømløst mellom det poetiske på melodiske perler som «Popkoral», en låt som rammer inn dobbeltalbumet, til det mer hardtslående og groovy på låter som «Falturill» og «Run», to av flere høydepunkt, som også viser kraften som ligger i denne trioen. På et dobbeltalbum der det skapes rom ikke bare til Liens rike spill, men også til Johansen og Eilertsen, i et utsøkt samspill mellom de tre musikerne.

Med «10» har Helge Lien Trio levert sitt mest omfattende og et av sine absolutt beste album så langt. Det sier ikke så lite. Uansett: Det er en strålende musikalsk reise dette, enten vi følger hele bandet på vei over en innsjø på spark (Crossing the lake on a kicksled) eller Eilertsen alene med bassen i en kjeller i Berlin (Berlin Basement).