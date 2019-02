Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson, Espen Barth Eide, tok telefonen da Klassekampen ringte for å spørre om hans mening etter at topper i oljebransjen hadde sablet ned ungdomspolitikere som våget seg utpå i en debatt om oljepolitikk og klimapolitikk. Eides forsvar av ungdomspolitikerne – og generell debatt om oljepolitikk – ble av Høyre og Frps talspersoner på feltet vridd til å være et angrep på oljebransjen og alle som arbeider der. Slik snakker oljelandet Norge om oljepolitikk.