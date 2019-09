Etter 19 år var det tidligere i år slutt for Bølgen & Mois flaggskipsrestaurant på Briskeby. 30. august åpnet den nye restauranten på Gimle, som ifølge medeier og kokk Trond Moi må kunne kalles Oslos flotteste strøk.

Lokalet er langt fra fullt denne kvelden. Vi har i utgangspunktet blitt plassert noe unna øvrige bord i det luftige lokalet, der veggene prydes av fargerike kunstverk fra den Oslo-baserte kunstneren Werner Kling, bedre kjent som Mr. Kling. En fin kontrast til det ellers streite lokalet.

Vi blir tilbudt å flytte lenger inn blant de andre gjestene med direkte innsyn til kjøkkenet, men velger å bli sittende. Her har vi god oversikt og kan prate i rolige omgivelser. Noen av bordene ser for øvrig ut til å være noe trangt plassert på fullbookede dager.

Kveldens sesongmeny byr på pannestekt kamskjell, bakt torsk, lammekarré og sjokoladefondant – om man ønsker full fireretter til 745 kroner. En av oss velger å gå for 3-retteren til 625 kroner, men vil bytte ut kamskjell med sjøkreps fra à la carte-menyen. Det er helt i orden til et påslag på 180 kroner. Den andre velger tre retter fra à la carte-menyen.

Les også: Grand glimter til

Forrett: Sjøkreps med urtesmør og sitron.

Focaccia med pesto og aioli kommer raskt på bordet, og ikke lenger etter serveres en to år gammel Chardonnay til sjøkrepsen. På trebrettet ligger steiner i ulike farger og fasonger, og vi blir raskt enige om at vi foretrekker mat på tallerkenen, ikke unødvendig dilldall. Sjøkrepsen er god, men ikke like juicy som man bør kunne vente av en forrett til 275 kroner i «Oslos flotteste strøk».

Steiner og skall ryddes unna av Toralf Bølgen selv, og en 2017 Pinot Noir fra Burgund står straks klar til å akkompagnere hovedrettene. Bakt torsk med spinat, potetpuré med parmesan og kantarellsaus står på den ene siden av bordet, gresskar- og chèvreterte med fiken, salat, jordbær og balsamico-vinaigrette på den andre.

Høyst medioker, er dommen over sistnevnte terte, der både manglende sprøhet, balsamico-vinaigretten og en godt skjult chèvre får gjennomgå. Men jordbærene får godkjent.

Les også: Dette er med god margin Oslos beste italienske restaurant

Hovedrett: Bakt torsk med spinat, potetpuré med parmesan og kantarellsaus.

Torsken er fin i konsistensen, men heller ikke her blir smaksløkene utfordret på det nivået man bør kunne vente. Spinaten blir i overkant dominerende, og fiskeskinnet hadde gjort seg langt bedre sprøstekt. Et pluss for at man neppe går sulten etter å ha gaflet i seg denne retten.

Servitøren spør om vi ønsker desserten med en gang, men de romslige porsjonene gjør det nødvendig med en ti minutter lang pause.

I mellomtiden kommer Toralf Bølgen tilbake, og lurer på hva vi mener om restaurantens (og Oslos minste) chambre séparée. Man har visst ikke blitt helt enig med seg selv om plasseringen noe utenfor øvrig bordformasjon skal beholdes. Vi ville beholdt den.

Sjokoladefondanten kommer på bordet, så gjør også en fransk sjokoladeterte med klementinsorbet. Om Bølgen & Mois karakteristiske forsøk på å lage kunstverk på kryss og tvers av tallerkenen ikke var synlig tidligere, er de utvilsomt det nå. Lik det eller ikke.

Les også: Spansk tapas i superklasse

Dessert: Sjokoladefondant med bringebærsorbet.

Konklusjonen er at begge dessertene leverer varene. Fin sjokolade- og nøttesmak på terten, klementinsorbeten er knallgod, mens sjokoladefondanten ikke kunne vært stekt mer perfekt. Som vanlig en frisk, delikat og solid avslutning på Bølgen & Moi.

Halvannen time etter vi gikk inn dørene, er regningen på bordet. 1970 kroner for tre retter ganger to, én vinpakke og ett separat glass rødvin er langt fra rimeligst i klassen. Når man også har i mente at et sted som Brasserio Ouest ligger kun 150 meter unna, blir det interessant å se hvordan Bølgen & Mois nyvinning tas imot.

Selv drar vi ikke til Bygdøy allé 23 for å fange opp siste skrik fra den gastronomiske verden. Med det sagt, er Gimle-filialen av Bølgen & Moi en nabolagsrestaurant og møteplass vi ønsker hjertelig velkommen. Om man holder ut i 19 nye år, vil tida vise. Men med en upåklagelig service og gode leveranser på bordet, står vi igjen med en pakke folk gjerne vil komme tilbake til. Igjen og igjen.