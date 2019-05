4

Theka

Olaf Ryes plass 10, tlf. 938 11 539

Mat: 5

Miljø: 4

Meny: 4

Service: 3

Pris: 4

Midt på Grünerløkkas gullrekke på toppen av Olaf Ryes plass har det blitt jobbet på spreng gjennom vinteren. Med sommeren kom også fasiten fram i lyset: Bydelen har fått en indisk restaurant – og bar. To i en!

Det er kanskje ikke den gastronomiske retninga utelivsbydelen trenger mest, for her er det allerede noen alternativer i Markveien, men alt annet enn burger er gode nyheter for den som vil ha en matbit til ølen. For det er litt sånn nye Theka oppleves: Det er en restaurantopplevelse med en fot i gatekjøkkenet. Som for så vidt er stammen Theka-eplet har falt ned ved. Det har ikke falt langt vekk, men litt.

Opphavet er den sagnomsuste, kantine-estetiske Punjab Tandoori i Grønlandsleiret. Her har pappa Harinder Singh servert generasjoner med sultne oslofolk siden 1991 med sin en uovertrufne legering av pris og kvalitet. Kjapp, enkelt, godt og rimelig. En kombinasjon de fleste av oss setter pris på.

Saken fortsetter under bildet

Nå er det Singh-barnas tur til å etablere egne utsalg. Ganske nylig dukket Punjab Tandoori opp i Hausmanns gate, og nå altså midt på Løkka. Den siste avleggeren kommer riktig nok med andre priser. Det loves litt høyere kvalitet på opplevelsen, men det reflekterer også at det er dyrt å drive butikk på Grünerløkka.

Menyen er rikholdig og gir mange nok valg og muligheter. Menyen lover «indian street food» og tilfører nye varianter til det vi er vant med fra byens rike utvalg gode indiske spisesteder. I tillegg tilbys tandoori (kjøtt stekt i spesiell, keramisk ovn som gir særlig saftig kjøtt), thali (småretter) kommer i en lunsj- og en middagsvri, samt sekkebetegnelsen «hovedretter» med mange kjenninger blant tilbudene: lam korma, tikka masala, butter chicken og flere vegetarvarianter, blant dem den ofte utsøkte palak paneer – og unga kan, hvis de er dårlig oppdratt, få fries og stekt kylling.

Les også: Denne hipsterbulen på Tøyen byr på osende grillglede

Gatematen lokket egentlig mest etter en leskende Cobra-øl i den gryende sommervarmen. Uteserveringen var stinn av øltørste folk i kveldssol, og mye av personalets oppmerksomhet var rettet ut dit. Men vi fikk etter hvert bestilt. Vi måtte selvsagt prøve Løkkas tikki chaat, og en panjabi roll. Småmat til 100-lappen. Rettene ble satt oppå menyene som lå igjen på bordet. Det kunne vært unngått med ørlite grann våkenhet.

Viktigere: Begge rettene var smaksbomber, som virkelig overrasket positivt. tikki chaat er frityrstekt potetskiver i en saus av raita, kikerter, værløk, rødløk og masse deilig koriander. Skikkelig, skikkelig digg, i mangel på et mer dekkende ord. En rett som garantert får oss tilbake. Rullen med kylling i pita var også så god at den motiverer til retur. Det samme gjør de åtte andre variantene. De må jo testes ut gjennom sommeren.

Det var plass til mer. Og til hovedrett valgte vi å dele en lam karhai, hvem kan vel motstå «mammas legendariske lam tilberedt i yoghurt» når vi først holder oss til familien.

Retten koster 189 mens den på Grønland er din for 130, men du får med ris. Nan må man også ha, og da nærmer man seg «full pris». Men retten er god, og den fyldige, tomatiserte sausen med krydder hadde fint sting i seg. Ikke en full middagsrett, men en anstendig porsjon.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Theka kaller seg selv også bar, så for å avslutte gildet valgte vi en drink fra drinkekartet. Klassikere med en indisk gimmick, som whisky sour med masala-krydder på toppen. Helt ok, men det er ikke drinkene vi kommer tilbake for.

Theka tilbyr kjapp mat av høy klasse. Det er et alltid kjærkomment tilskudd. På gjensyn, Theka.

Theka leverte for Byløvene. Foto: Mimsy Møller