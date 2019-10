4

En regntung tirsdag trekker vi inn under det høye taket på Thief Foodbar, etter å ha trasket i 20 minutter fra våre kontorer i Grubbegata i Oslo sentrum. Men det må jo være verdt det. Petter Stordalens luksushotell The Thief har funnet veien hit, så har også hovedpersonene i NRKs suksesserie «Exit».

«Tjuvholmen var en gang et fristed for smuglere, pirater og forbrytere», står det skrevet på The Thiefs nettside. Skal man dømme etter «Exit», er den fortsatt det. Eller «et moderne gjemmested», som The Thief skriver, dog med en noe annen betydning. Vi ankommer restauranten kort tid etter åpningstiden for lunsj. Vi har for sikkerhets skyld booket bord, noe vi fint kunne klart oss uten. Lokalet er nesten tomt, og stedet rennes ikke akkurat ned av gjester den neste halvannen timen heller.

Brød og smør kommer raskt på bordet, uten at vi lar oss imponere. Vi rekker så vidt å si at et godt brød kan og bør være en showstarter, ikke en showstopper, som det fremstår her. Så hører vi over høyttaleranlegget at det vil bli gjennomført en branntest i løpet av et par minutter.

Stekt lysing med jordskokk og sort hvitløk, konfitert kongeøsterssopp og mysesaus.

Vi trenger visstnok ikke å evakuere bygningen, meldes det. Etter nevnte brød burde vi kanskje tenkt at dette var vårt exit-signal. Men vi blir sittende og høre på den høylytte alarmen i fem minutter, undrende til hvorfor man ikke kunne ha gjennomført testen utenfor restaurantens åpningstid. Vel, vel.

Menyen byr på tre forretter/snacks, sju hovedretter og tre desserter. Gunhild Stordalens EAT-Lancet-kommisjon har rådet verden til å doble inntaket av frukt og grønt, samt redusere rødt kjøtt- og sukkerinntaket med 50 prosent. Med retter som avokadoslider, rødbetsalat, veggieburger og vegansk sjokoladekake, fremstår menyen mager – både hva angår fettinnhold og antall retter. Vi savner en håndfull flere forretter og desserter å velge blant.

Østers og spekemat fra Felloni Spekehus kommer på bordet. Tre mellomstore østers går ned på høykant i raskt tempo, dette er akkurat slik vi antar «Exit»-gutta hadde likt det. Spekematen er mer på det jevne, men egner seg greit til småspising i påvente av hovedrettene.

Til hovedrett går vi for henholdsvis estragonmarinert kyllingsalat med perlesalat, posjert andeegg, ansjos og bacon, samt stekt lysing med jordskokk og sort hvitløk, konfitert kongeøsterssopp og mysesaus. Kyllingsalat i sjenerøse mengder forlater sakte, men sikkert tallerkenen uten å imponere. Samtidig er det jo nettopp kyllingsalat, ikke akkurat øverst i det kulinariske hierarkiet.

Lysingen, derimot: Knallgod! Perfekt stekt, fint og sprøtt skinn og et meget velkomponert tilbehør. Og så til 235 kroner – Henrik og Adam ville vært flaue over å betale så lite for en slik rett.

Makroner og vegansk sjokoladekake var de eneste dessertene på menyen.

Så var det dessertene, da. Vegansk sjokoladekake og makroner. Helt greit tilbehør til kaffen, men ingenting spektakulært her. Det er for så vidt heller ikke å vente, all den tid man velger å kreve inn 75 pluss 65 kroner for disse serveringene. Thief Foodbar skal trekkes for utvalg, men roses for gjennomgående gode priser. Kun indrefileten av okse skiller seg ut i andre enden med sine 445 kroner. Heller ingen krise.

Mye er gjort for å tekke finanseliten på Thief Foodbar. Foruten beliggenheten, kan stedet skilte med både skopuss og bunker med Financial Times i hyllene. Miljøet og prisnivået er godt, men ikke dra hit for å overraske ganen.

«Vår jobb er å ligge foran og se inn i framtida, for det er der pengene ligger», sier Jeppe i en Petter Stordalen-lignende peptalk i «Exit». Maten på Thief Foodbar er kanskje fremtidsrettet, men det er ikke nødvendigvis her vi legger igjen pengene.