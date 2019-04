5

Engebret Café

Bankplassen 1

Tlf.: 22822525

Mat: 5

Meny: 5

Miljø: 6

Service: 5

Prisnivå: 4



– Ja, og her borte hadde Bjørnstjerne Bjørnson sitt faste bord.

Vår hyggelige servitør peker bort på nabobordet. Der satt han altså. Dikteren. Nobelprisvinneren. Fedrelandsdikteren. Han var ikke den eneste med fast bord på Engebret, hovedstadens eldste restaurant. Hamsun, Grieg, Ibsen og Munch, de holdt alle hus på restauranten der Griegs piano fortsatt står oppe i andre etasje.

Det oser av historie når du stiger inn dørene til Engebret, og vi kunne lett ha avskrevet det som en anakronisme, noe fordums, noe tiden har løpt fra med 4G-hastighet. Men det ville ha vært for enkelt, for selv om Engebret øser på med historiske referanser er det på ingen måte en kulisse. Trygt plassert på Bankplassen i over 150 år er Engebret fortsatt et populært sted. Ikke uten grunn, det er noe genuint ekte over den gamle storheten. Den har tålt tidens tann.

Engebret er et sted der du bør ha reservert bord, ikke minst ved lunsjtider, da er dette et riktig populært sted. For byløver i sine respektable noen-og-førti er det dessuten bonus å kjenne på det å være blant stedets yngre gjester. «Føl deg ung med historiske sus». Nå snakker vi slagord. Og det er nettopp til lunsj byløvene har bestilt bord en grå formiddag i april.

– Det blir smørbrød, sier byløven kontant med blikket bort på smørbrødbuffeten, ikke minst på bergene av reker. Byløven er glad i smørbrød. Og smørbrød er en viktig del av menyen hos Engebret.

Den andre byløven ser en annen retning, på den andre delen av lunsjmenyen, der han vakler en stund mellom et biffsmørbrød og en kremete fisk- og skalldyrsuppe, før han faller ned i suppa. Det skal snart vise seg som et lykksalig fall.

Suppa byløven snart har foran seg er virkelig god, kraften er rett og slett utsøkt.

– Det eneste skuffende her er brødet, det er litt tørt.

På den andre siden av bordet faller rekesmørbrødet i smak. Byløven er åpenbart ikke alene om valget, det bæres stadig inn nye fat smørbrød som bugner av reker.

Byløven gir seg ikke med rekesmørbrød, her skal det fylles på, neste valg ender med et klassisk karbonadesmørbrød med løk. Dette er ikke like heldig, brødet er litt seigt, både brød og karbonade bærer preg av å ha ligget der litt.

– Det kunne også ha vært litt mer løk tilgjengelig, sier byløven.

Byløvene faller ikke til ro med suppe og smørbrød, livet er for kort og historien for lang. Når historien dessuten er fylt opp av deilige kaker er byløvene solgt. Historien har blant annet gitt oss napoleonskake, et deilig stykke historie med et ekko av kanondrønn fra Napoleonskrigene i navnet.

Napoleonskaka er også populær blant gjestene hos Engebret, og populariteten har gjort at det denne dagen er ti minutters ventetid på denne klassiske kaka. Men vår byløve er ikke bare hund etter smørbrød, han er også en svoren fan av napoleonskake, og venter gjerne. Når ventetiden er over hentes de virkelig store ordene fram denne formiddagen.

– Dette er den beste napoleonskaka jeg har smakt, sier byløven og mumler ett eller annet om en usedvanlig luftig og god krem.

På den andre siden av bordet inntas en suksessterte med omtrent like stor iver. Byløvene var først usikre på om de skulle begi seg inn i kakelandskapet, men priser seg lykkelige over å ha vært i det svake hjørnet.

Som lunsjsted er dette godt, selv om det kanskje ikke er eksepsjonelt, og det er ting å pirke ved. Det er dessuten ikke veldig billig, 150 kroner for et smørbrød er litt stivt. Men kommer vi igjen? Vi ser absolutt ikke bort fra det, om ikke annet for et stykke napoleonskake.