5

Theatercaféen

Stortingsgaten 24/26

Tlf.: 22 82 40 50

Mat: 5

Meny: 5

Miljø: 6

Service: 4

Prisnivå: 3

Det er noe uforanderlig med Theatercafeen. Noe standhaftig. Gjennom mer enn hundre år har tida nærmest stått stille på denne juvelen av høye smørbrød, denne tumleplassen for borgerskapets diskrete sjarm, eller mer indiskrete mangel på det samme. Mens trendene har skiftet på byens kafémarked har Theatercafeen stått fast på sitt. Eller?

Ikke helt. Selv om det utvilsomt er noe konservativt over Theatercafeen framstår den som langt mindre konservativ enn byløvene hadde ventet her vi sitter like etter åpningstid en formiddag sent i mai. Menyen er på ingen måte sprelsk. Her snakker vi kjenninger som biff tartar, skalldyrsuppe, andeconfit, cæsarsalat og eggs benedict. I tillegg til en populær smørbrødbuffet. Retter som kler en klassisk wienerkafe.

Likevel er det altså hakket mindre konservativt enn ventet.

På den ene siden av bordet har vi en salat med argentinske villreker, bestilt etter anbefaling fra en vennlig servitør.

– De rødmer vel ikke akkurat av flyskam disse rekene, og det er ikke så lett å spotte at de er argentinske, men de er riktig hyggelig bekjentskap, smatter en fornøyd byløve. Rekene er godt tilberedt der de hviler på diverse grønt, med en masse deilige tomater, sprengfulle av saft og smak, samt en riktig god aioli.

– Det er dessuten overraskende mettende, konstaterer byløven.

På den andre siden av bordet nølte byløven først mellom stedets skalldyrsuppe og andeconfit. Vår servitør kunne ikke hjelpe, utover å konstatere at dette er to svært ulike retter. Men de hadde fått god tilbakemelding på suppa, mente hun, så da ble det suppe.

Det viser seg å være et godt valg. Suppa har en dyp og intens smak av skalldyr, med et hint av kokosmelk og asiatisk inspirasjon, med reker og store biter av godt tilberedt fisk.

– Dette er ypperlig, selv om den er en tanke for salt.

Har vi forresten nevnt brødet? Ikke det? Sammen med suppe og salat får byløvene servert et eksepsjonelt brød, et brød av det virkelig saftige slaget, et brød som alene får sultne byløver til å sukke av vellyst.

– Dette er noe av det beste jeg har fått på restaurant, vi må til Paris for å finne maken, slår byløven fast og skyller ned med en god klunk sancerre.

– Enig. Vin og brød. Nå har vi vel egentlig alt vi trenger.

Vel, byløvene er fortsatt ikke fornøyde. Sammen med smørbrødbuffeten har Theatercafeen en mildt sagt fristende dessertbuffet. Så fristende at byløvene gir blanke i at klokka fortsatt ikke er tolv på formiddagen.

Etter en del vurdering og lett nøling går byløvene tilbake til plassene sine med hvert sitt kakestykke. Den mest konservative med et stykke napoleonskake, den noe mer vågale med et stykke sjokoladeterte toppet med friske jordbær og bringebær.

– Denne napoleonskaka er så fersk at butterdeigen ikke har sugd til seg noe fra kremen. Det er sjelden en kan spise kake før tolv, men med denne kaka anbefales det, sier byløven.

Sjokoladekake vekker ikke like stor begeistring. Tertebunnen er fabelaktig, men kaka blir litt tung, byløven skulle gjerne hatt litt mer av de friske bærene for å balansere det hele litt bedre.

Det er fortsatt liv i Theaterkafeen. Mens byløvene sluker sin lunsj fylles lokalet sakte men sikkert opp. En time etter åpning er det liv ved de fleste bordene.

Dette til tross for et prisnivå av det stive slaget. Tre hundre kroner for en biff tartar er mye. Byløvenes retter, ingen av dem spesielt store, lå begge på like under 250 kroner. Smørbrødene ligger på 169 kroner. Det er likevel ikke noe som tyder på at prisene virker avskrekkende på Theatercafeens gjester.