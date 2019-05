5

Hallen Spiseri & Fiskeutsalg

Akershusstranda 23

Tlf.: 948 27 023

Mat: 6

Meny: 5

Miljø: 4

Service: 6

Prisnivå: 6

Byløvene sitter nærmest fjetret over opplevelsen av å oppdage Hallen Spiseri og Fiskeutsalg som ligger ut mot plassen på Fiskehallens østlige hjørne. Det demrer at vi har lest noe om et åpningsarrangement en gang høsten 2018, men etter det har det vært stille. Det bør det bli en snarlig slutt på. Hallen er både restaurant og fiskebutikk, og for den som er litt kjent med Vippetangen bør det være nærmest selvforklarende at fisk og skalldyr har kort vei fra den tradisjonsrike Fiskehallens engrosfirmaer til den nye restauranten som er et frittstående etablissement i samme bygning, og svært kort vei til matfatet. Rettelse, Hallen er selve matfatet. Fiskedisken bugner av godsaker, alt fra sei og hyse til sjøkreps, hummer, kamskjell og langt mer eksotiske ting. Rundt på veggene henger smakfulle bilder av havets skapninger, kokken vandrer rundt og gir råd og forklaringer, og en helt ypperlig service framkaller både smil og matglede. Det er vår mann denne dagen som peker på hva de egentlig går glipp av, denne «surdeigsstimen» som går rett forbi Hallens vinduer i retning nærliggende og streetfood-mettede Vippa.

– Her serverer vi ordentlig mat!

Og vi kan legge til at en fullvoksen «dagens fangst» på Hallen, akkurat denne dagen en sprellfersk helstekt makrell med nydelig tilbehør, slår hvilken som helst risbolle ikke bare på smak, men også på pris. Hallens meny er rørende god og prisene vennlige, med alt fra enkle retter som Fish and Chips og kanskje ikke like enkle Kremet fiskesuppe, til «Fisk & Skalldyplatå» avhengig av tilfanget som serveres torsdag til lørdag.

– Blåskjell, det er det lenge siden jeg har spist, sier Løvinnen, og registrerer at det er hele tre typer blåskjellretter å velge mellom: Hvitvinsdampet, tomatisert eller kremet.

Kokken kommer til unnsetning, og foreslår at valget rett og slett må bli fløte. Det angrer hun ikke på, og en liten porsjon med knasende ferskt landbrød er stor nok til hovedrett og koster pene 118 kroner. Makrellen, dagens, er priset til 198, og er klassisk i tilberedelsen og sjenerøst utformet. Men først gir «forretten» seg selv. Østersen kan ikke utelates, og på bordet kommer et fat med Fine de Claire. Østersen er førsteklasses, serveringen enkel, men den skal likevel vise seg å ha en liten finish som bærer bud om at Hallen er mer enn den først utgir seg som. En vinaigrette som er helt usedvanlig god, tjuktflytende og langt unna sitt enkle eddikutgangspunkt. Kokken røper at den inneholder noen godsaker og har vært vispet i over en time. Slik fortsetter det.



Hallen Spiseri og Fiskeutsalg gir garantert fast fisk. FOTO: MIMSY MØLLER

Blåskjellene er saftige og smakfulle, og bader i en fløtesubstans som kunne vært fristende å bestille på glass. Helt utrolig godt. Byløvens makrell er på samme vis perfekt. Ikke bare er denne vårmakrellen på tallerkenen et syn som bærer bud om sommer og mer varme, et helstekt lite kunstverk i seg selv, den er også perfekt stekt og med mye tilbehør. Det lyser rødt i en hel neve poteter i kontrast til den friske agurksalaten. Det er slående også visuelt. Kanskje unødvendig å si, men rømmesausen er selvsagt ikke «bare» en rømmesaus, men nok et unikum fra kokken uten at det går ut over følelsen av å spise makrell med «klassisk tilbehør».

Les også: Spytter ut maten på Petter Stordalens nye restaurant

Oslos varieté av fiskerestauranter har de siste årene forvitret noe. Fortsatt finnes steder som eksklusive Lofoten og sesongbaserte Solsiden, men steder som Havsmak er borte, og åpningen av Fisketorget ved Rådhuskaia ble en skuffelse til og med for byens politikere, som uttalte at det ble nok et spisested med fiskedisk, og ikke et fisketorg i ordets rette forstand. Byløvene følte seg ranet som i en turistfelle da de testet stedet, både hva gjelder pris og kvalitet, men med Hallen Spiseri og Fiskeutsalg har Oslo endelig fått fiskelykke igjen uten at det svir i lommeboka. Når råvarene i tillegg er så utsøkte, og formidlingsgleden av hva som ligger i disken og på bordet er rustikt boblende, er de på god vei mot en innertier.



Foto: Mimsy Møller

Også drikkekartet er som å komme hjem. Blant flere sorter mattilpasset øl finner vi en halvliter Mack Isbjørn fra fat til bare 87 kroner, og her snakker vi ikke om en smålig 0,4. En vinanbefaling som matcher både den fete makrellen og kremete blåskjell får servitøren til å trekke fram en kjenning, en svært god Riesling fra Gustav Lorentz fra Alsace som han priser til 454 kroner. Det er med andre ord fullt mulig å tenke seg en tur til Hallen bare for noe godt i glasset og en smårett på bordet.

Les også: Gatematens katedral

Enn så lenge ser det ut til at folk som sagt går forbi i retning Vippa. At Hallen behøver å gjøre seg mer kjent er det liten tvil om, men de har også et uteområde som er langt mer stemoderlig behandlet enn innsiden. Her er de enkleste brune bordene og ditto brune rottingstoler i plast plassert rett på asfaltparkeringen, utover det skal det godt gjøres å tilføre en restaurants uteområde så minimalt med dekorasjoner.

– Det skal så lite til. En blomsterkvast i en potte, en duk, noen andre dekorasjoner rundt gjerdet enn nakne bambusrør og tørre tujaer. Inne er det jo lekkert, men her ute er det ingenting som tilsier at stedet er noe annet enn en litt brun pub, slår Løvinnen fast, og svarer seg selv i neste sekund: – Men tenk hvilken overraskelse folk får når de setter tennene i maten! Bedre sjømat får du ikke.