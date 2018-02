«Grødhoder, alle ihob»

Byløvene

Byløven spør stille over bordet, men svaret gir seg selv. Han er på Gryn, Oslos eller kanskje Norges første grøtkafé, eller restaurant, alt ettersom.

Ut og spise? Les restaurantanmeldelser her

En grøtkafé er det endelige beviset på at hipsterne har tatt grep om utelivsbransjen i byen, og et utslag av en økologisk og nostalgisk bevegelse der et mettet folk jakter på noen røtter de kanskje ikke helt vet hvor ligger. Det er også en jakt på helsemessig sunn gangbar valuta som løfter fram ikke bare bygg og havre, men et utall glemte kornsorter som det kan kokes en enda flere varianter grøt på. Sånn sett er grøt like «in» som surdeigsbrød, og det er ikke fritt for at man husker hvordan Henrik Ibsen lot doktor Stockmann omtale sine fiender som: «en kødkværn, det; det maler alle hoderne sammen til en grød; og derfor så blir de også grødhoder og kødhoder, alle ihob!»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

På hjørnet av Universitetsgata og Pilestredet er det blitt vekslet gryn av helt andre slag før de nå har åpnet opp for lyset, både det utenfra og det matmessige. Lokalet til Gryn er lyst og rommelig, men det er ikke til å unngå at de kalde, nakne bordene, flisene og det sparsommelige interiøret mot mursteinsveggene gir stedet litt «kantinepreg». Det er ikke stedet som innbyr til lange økter med mat og drikke, selv om den superbe baren Himkok står for kveldstilbudet og bordene har sosial lengde for de helt store vennelagene. Med Himkok som partner er drikkevarene alt annet en rødsaft. Visst serverer Gryn også morgengrøt i ulike varianter, med eple og kanel, med brunost og tyttebær eller tropisk frukt, men stedet skal også overleve på kveldstid med middagsretter og bar. Prisene er mer enn sympatiske, og menyen er tilpasset alles behov, med fine vegetarvarianter og blåskjell for sjømatelskere. Likevel er det langt igjen før man helt naturlig inviterer på en kveld med «Graut og Dry Martini» på Gryn.

Stedet har et overraskende bredt tilbud retter, der nettopp gryn er et bedre stikkord enn grøt i seg selv. Den store havrevaffelmenyen serves med alt fra røkt laks til blåbær og marsipan. Den asiatiske vaffelvarianten er Banh Mi, en frisk sak med kylling, vårløk og thailandske krydder. Byløvene velger å teste middagsrettene, bestilt i disken slik man skal og brakt til bordet i løpet av rekordtid av en blid servitør. Chili Con Carne kommer som en tradisjonell rett, med rikelig av oksehale, salsavarianten pico de gallo og byggryn som basis. Gryn til tross, den var overraskende lett, akkurat som den thailandske kyllingsuppen Tom Kha Gai som kom med byggryn som basis sammen med grådig gode kyllingstykker og en blanding av kokosmelk og koriander som ga suppen nydelig balanse.

– Man kan jo bli grøthode av mindre, selv om grøt altså ikke er helt ufarlig, mente Byløven, og minnet om salige Snegle-Halle.

«Drep meg, herre konge, men ikke med graut», lød det inderlige hjertesukket til den islandske skalden etter at han fornærmet Harald Hardråde med en nidvise. Kongen tvang så Snegle-Halle til å spise grøt til han stupte, men skaldens bønn i matfatet fikk kongen til å gi seg ende over. Siden har grøt fortsatt å skape tumulter. Peter Christen Asbjørnsen startet den store grautstriden i 1864 da han under psevdonymet Clemens Bonifacius skrev om «hvorledes Grøden alminnelig lages, saa gaar det paa flere Kanter af Landet saaledes til, at en hel Del af Melet røres i Gryden, uden at det bliver riktig gjennemkokt og kommer til at svelle; Maden bliver saaledes ikke alene raa og usmagelig, men den største Del af Melet gaar ufordøiet og unyttet gjennem Menneskets Fordøiningsveie».

London-hipsterne fikk på sin side grøten i skjegget på Cereal Killer Cafe i det gamle arbeiderstrøket Shoreditch allerede i 2015. Da ble byens første grøtkafé et symbol på gentrifiseringen i den gamle østkantbydelen. Aktivister angrep kafeen, tagget ned vinduene og forsøkte å sette fyr på lokalet. Antiopprørspolitiet hadde neppe trent på å bekjempe grøthatere. Så galt går det neppe med Gryn, og maten svellet ikke mer enn naturlig er i magen. I det hele tatt er maten like god som stedet er sympatisk.