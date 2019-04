5

Ahaan

Hegdehaugsveien 22

Tlf.: 22 56 43 00

Mat: 5

Meny: 5

Miljø: 4

Service: 4

Prisnivå: 5

Det mangler ikke på steder å spise i Oslo for alle med kjærlighet til såkalt «streetfood», eller gatemat. Det dukker stadig opp nye steder som lokker med mer eller mindre autentisk «streetfood», fra land som Japan, Mexico og India. På toppen av dette er gatematkatedralene Vippa og nykommer Oslo Street Food blitt vinnere blant hungrige Osloboere.

Ahaan er strengt tatt ingen nykommer. Stedet åpnet dørene for en god stund siden, som en gatematens lillebror av restauranten Plah, som med Terje Ommundsen som kjøkkensjef, i lang tid har begeistret med sitt thai-kjøkken. For det er altså Plah som står bak Ahaan, og gatematversjonen deler hus med sin storebror i Hegdehaugsveien.

Menyen består av småretter, som alle passer fint for de som vil dele. Vår servitør anbefaler to til tre retter per person. Byløvene gjør det enkelt, vi lar kjøkkenet peke ut matveien for oss, med stedets «kokkemeny», bestående av fire deleretter, en hovedrett og en dessert, plukket ut av kjøkkensjefen.

Det første som kommer til bordet er «miang kam goong». Dette er en enkel rett som består av et chaa pluu-blad, som er fylt med reke, tørket kokos, sjalottløk, grapefrukt og en galangalsaus. På servitørens ordre bretter vi bladet rundt fyllet og sluker det hele i et jafs.

– Ah, dette er en strålende frisk munnfull, utbryter en fornøyd byløve. Det lover godt for fortsettelsen.

Det neste som kommer til bordet er «plah muk kratiem prik thai», sprøstekte akkar, som kommer med en saus med hvitløk og pepper. Akkaren er god på smak, men noen av bitene er litt i seigeste laget.

Samtidig får vi en «kanom gui chai», ganske enkelt en asiatisk gressløkkake, som serveres med en soyadipp. Gressløkkaka er delt opp i mindre biter, som alle har en sprø skorpe, og et deilig myk indre av gode smaker.

Kjøkkenet følger opp med en biffsalat med grillet entrecote, en «yam neua», med saftige og møre biter entrecote i en rett som er en av de absolutt beste denne ettermiddagen.

Kveldens vinner er hovedretten. En panengcurry. En deilig karrirettet intens på smak, som virkelig viser hva dette kjøkkenet er godt for. Det er sterkt, dypt på smak, og kjøttet er deilig.

Dette er forøvrig en av fire karriretter på menyen hos Ahaan. Holder de tre andre det samme nivået er det grunn nok til å vende tilbake for sultne byløver.

Etter en slik smaksbombe er det klart for finalen. Den søte slutten. Punktumet. Desserten.

Byløvene har ikke de helt store forhåpningene til desserten, det er aldri det søte punktumet som har lokket oss til det thailandske kjøkkenet.

Desserten vi skal serveres står ikke på den faste menyen, og det vi snart har foran oss er kanskje ikke helt det vi venter på et sted som har spesialisert seg på thailandsk gatemat. Men du verden det er godt. Desserten består av en sjokoladeganache med peanøttcrumble, en «jord» av mørk sjokolade og en kokossorbet.

Sorbeten er himmelsk, med en sødme som står veldig fint til bitterheten fra sjokoladen.

– Jeg kunne spist en skål av denne sorbeten alene, slår en fornøyd byløve fast.

Kokkemenyen kostet byløvene i alt 465 kroner per person, slett ikke ille for et måltid som dette. Det er sted vi gjerne kommer tilbake til, enten for «full pakke», eller for å nyte noen av de mindre rettene, sammen med et glass kald «singha».