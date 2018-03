KURDISK NYTTÅR: Kurderne feirer nyttår, Newroz, i mars hvert år. I år var også Newroz en fest som feiret kampen for frihet, idet kurderne er under press i flere land. Bare tre dager før feiringen i år mistet kurdiske styrker kontroll over byen Afrin i Syria. Her fra Newroz-feiringen i byen Diyarbakir sør i Tyrkia. FOTO: INGRID FADNES