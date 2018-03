Tor Rivera: – Satser på bronse i Paralympics

Halden24

Av Paul Norberg

Hvem: Tor Joakim Rivera (34)

Hva: Kjelkehockeyspiller fra Halden.

Aktuell: Spiller til daglig for IL Kråkene i Moss. Vært landslagsspiller siden 2011, og deltar nå i Paralympics i Peyongchang i Sør-Korea. Deltok også i Paralympics i Sotsji i 2014.

Hvilket mål har du for årets Paralympics?

– Jeg håper og tror på en medalje. Da er bronse det mest realistiske. USA og Canada er vanligvis i en klasse for seg selv, og det er sannsynlig at de to lagene møtes i finalen.

Hvorfor er USA og Canada bedre?

– Begge landene har flere dommere enn vi har utøvere. Det sier litt om utbredelsen av sporten. De har gode rammebetingelser og har en solid hockeykultur.

Norge spiller åpningskampen i kjelkehockey mot Italia på lørdag. Hvordan blir det?

– Det blir nok litt nervøst. Dette er en nøkkelkamp. Vinner vi den er vi langt på vei for å kapre andreplassen i gruppe, og da går vi videre til semifinalen. Italia har vært en vanskelig motstander for oss det siste året. Men vi mobiliserer sterkt for å vinne åpningskampen. De øvrige lagene i gruppa er Canada og Sverige. Svenskene bør være overkommelige.

Hvordan har oppkjøringen vært?

– Jeg dro til Oslo 19. februar, så jeg har vært inne i mesterskapsbobla ganske lenge. Vi hadde en precamp i Oslo før vi reiste til Sør-Korea. Da trente vi godt. I tillegg forsøkte vi å utjevne tidsforskjellene, slik at overgangen til Peyongchang skulle bli best mulig. Vi la oss en halv time tidligere hver kveld, og sto opp også en halv time tidligere. Siste kvelden la vi oss klokka 19.00 og våknet klokka 04.00. Dette fungerte fint, og etter det første døgnet her i Sør-Korea har det ikke vært noen problemer med tidsforskjellen på åtte timer.



Har dere fått trent bra i Peyongchang?

– Ja, vi har trent hver dag. Vi har også hatt en treningskamp mot Tsjekkia, som vi vant 2–1. Vi spiller ofte jevnt med Tsjekkia, men er som regel et strå hvassere enn dem.

Hvordan er forholdene for utøverne i Peyongchang?

– Vi har tipp topp forhold. Boforhold og mat er bra, men været er veldig skiftende. I dag er det sol og plussgrader, mens for et par dagers siden var det minus 11 og det falt 20 cm snø.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser ikke veldig mye, men boka «Den grønne mil» av Stephen King gjorde et solid inntrykk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Sportslig sett er det å få god uttelling for alt treningsarbeid som nedlegges. Som den gang jeg ble tatt ut på landslaget, og fikk kronet dette med deltakelse i paralympics.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg er fan av Manchester United, og helten var David Beckham.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er sjenert. Har både kamera- og sceneskrekk.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Sist jeg skeiet ut dro jeg til Holmenkollen og kjørte zipliner. Det gikk fort, og det var utrolig høyt over bakken. Men jeg liker å utfordre meg selv, og dette var en utfordring jeg ikke kunne motstå.

Hva er du villig til å gå i

demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg er så opptatt av hockey at det blir for lite anledning til samfunnsmessig engasjement.

Hvem ville du helst stått fast

i heisen med?

– Landslagstrener Espen Hegde. Han har en fin humor, som matcher min.