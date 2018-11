– Nye, digitale løsninger har gjort at vi er forbi tida der man måtte samle alt på et sted, for å gjøre det enklest for flest mulig å komme seg dit og få oppleve det, fastslår Lervik.

I oktober offentliggjorde Østfold fylkeskommune og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) at det er funnet spor av det som trolig er et seilskip fra vikingtiden ved Gjellestad i Halden.

Les også: Halden-bonden om vikingskipsfunnet: – Litt av en overraskelse

Skeptisk til Bygdøy

Sist gang det ble gjort et tilsvarende funn i Norge var Osebergskipet utenfor Tønsberg i 1904, og ut fra foreløpige undersøkelser mener forskerne at Gjellestadskipet er minst like stort som tidligere skipsfunn fra denne æraen her til lands.

Samtidig er det en kjent sak at tilstanden på de tidligere vikingskipsfunnene i Norge – som alle er stilt ut ved Vikingskipshuset på Bygdøy – ikke er tipp topp.

– Tida er moden for å tenke nytt rundt denne typen nasjonal kulturarv. Vi ser at man ikke har evnet å håndtere skipene vi har på museum i Oslo på den beste måten, og da mener jeg løsningen er å la det man avdekker bli liggende på funnplass og formidle det derfra, sier Andreas Lervik.

Les også: – Har aldri opplevd så mye ståhei rundt jobben min

Mange muligheter

Foreløpig er funnet i Halden kun overfladisk kartlagt med såkalt georadar, og hvor mye som faktisk er igjen av skipet er derfor uvisst. Det er planlagt nye undersøkelser i 2019, men Lervik mener det likevel er lov å tenke på neste steg.

– På sikt må man ta stilling til om man skal la det ligge under bakken, og ved hjelp av teknologiske virkemidler formidle det man allerede vet – eller om det skal foretas en utgraving og bygges en form for hus rundt skipet. Uansett mener jeg man, selvsagt i samråd med grunneier, bør se på muligheten for å utvikle noe musealt på selve funnstedet.

Han påpeker at tilsvarende løsninger er tatt i bruk for å ivareta andre kulturminner.

– Domkirkeruinene på Hamar er bygget inn i glass. Kanskje kan dette være en mulighet også her, sier Lervik.

FORBILDE: Domkirkeruinene på Hamar ble bygget inn i glass tidlig på 2000-tallet. Andreas Lervik skisser dette som en mulig løsning også for Gjellestadskipet. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

– Stort potensial

Forrige uke var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) på besøk i Halden, og deltok blant annet på et folkemøte om vikingskipsfunnet.

– Dette er et funn som har skapt begeistring langt utover landets grenser. Det er genuint en del av verdensarven, så det er et stort ansvar Halden og Østfold nå får. Men et så viktig funn er et nasjonalt ansvar, og da skal det også være nasjonale midler med på å betale for det, sa ministeren da, til stor applaus fra de fremmøtte.

Lervik mener dette er positive signaler fra regjeringen, og håper det kan være starten på en ny stor turistattraksjon for hele regionen:

– Vi kommer ikke til å lage noe formidlingssenter ved Gjellestad i løpet av 2019, men jeg mener det er klokt å begynne og prate om det allerede nå. Potensialet er stort, med tanke på at Viken vil få Norges største kulturminneavdeling – til og med større enn Riksantikvaren.