Kvinne meldte seg for politiet om drap i Halden i 2015

Det ble kjent tirsdag. Politiet håndterte dødsfallet den gang som mistenkelig, men etterforskningen stoppet opp i mangel på ledetråder. Inntil nylig har saken hatt samme status. Så meldte kvinnen seg nå i januar, ifølge NRK.

– Det er nytt at det er åpnet etterforskning for drap. Undersøkelsene som ble gjort den gang medførte nok at politiet ikke fant grunnlag for å iverksette videre etterforskning, sier politiadvokat Karin Skedsmo Danevad i Øst politidistrikt til samme kilde.

Kvinnen har forklart seg til politiet både om hvordan og hvorfor hun drepte denne mannen, men dette ønsker verken politiet eller kvinnens forsvarer å gå nærmere inn på nå.

Kvinnen og den drepte skal også ha hatt en relasjon til hverandre, uten at ordensmakten heller ønsker å utdype hva det innebærer.