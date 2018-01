Klart for wrestling i Halden: – Ikke et voldsshow

Halden24

Underholdningsformen wrestling kombinerer sport, teater og stunts. Den oppsto i Europa på 1800-tallet og ble senere popularisert gjennom show-virksomhet, særlig i USA.

I Norge er fenomenet relativt nytt, og det første wrestlingshowet på norsk jord ble arrangert i 2001, forteller Erik Isaksen i Norsk elitewrestling.

– Det er en unik showopplevelse. Vi som driver med dette er dyktige sportsutøvere. Du må i tillegg være skuespiller og stuntmann, sier Isaksen.

Mye avtalt spill

– Vi trener som vanlige sportsutøvere, med fokus på blant annet styrke, kondisjon og spenst, men i tillegg utvikler vi en egen karakter for å øke underholdningsverdien.

Han har selv vært wrestler i over 20 år etter å ha lært sporten i England, og var den første utøveren her til lands før han startet å trene andre.

Lørdag 3. februar tar han med seg sju andre norske wrestlere til Halden og Brygga kultursal for å by publikum på «følelsesmessige bølgedaler».

– Det er en blanding av avtalt spill og improvisasjon. I motsetning til for eksempel et teaterstykke, der alt er innøvd, er wrestling mer interaktivt, der utøverne ser an hva som engasjerer publikum og tar ting mer på sparket.

– I våre show er det elementer av action, drama og humor, samtidig som vi spiller på at enkelte utøvere provoserer publikum, forteller Isaksen.

– Familieunderholdning

Det er kun andre gang Norsk elitewrestling avlegger et besøk til Østfold, sist gang var i Moss i 2014. Isaksen mener showene deres egner seg for alle.

– Dette er i utgangspunktet et familieshow, og vi prøver å ha varierte kamper med ulike karakterer slik at det blir noe for enhver smak.

– Enkelte vil kanskje hevde at det er feil å forherlige og lage underholdning av vold på denne måten, hva sier du til det?

– Jeg ser ikke på wrestling som et voldsshow. Deler av det kan selvsagt se brutalt ut, men det viktigste for oss er å engasjere og glede publikum.

Tittelkamp

Under showet i Halden vil det også være en kamp om Norsk elitewrestlings tittelbelte, mellom regjerende mester Ryan «The Destroyer» Howard fra Australia og tidligere tittelholder Adrian Storm fra Lofoten. Isaksen ser fram til den duellen.

– Siden Howard er større og sterkere, står han i stor kontrast til Adrian, som er mer teknisk og raskere. En spennende tittelkamp er i vente, sier Isaksen.

I tillegg blir det flere varierte kamper, ikke minst en eliminasjonskamp der flere wrestlere skal i ilden samtidig.

– Som med de fleste andre arrangementer er det en helt spesiell atmosfære ved å være til stede og se det live framfor på skjermen, avslutter Isaksen.