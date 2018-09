Halden24

Soppen var nemlig av typen psilocybin, kjent som «magic mushrooms» på engelsk. Den inneholder et narkotisk stoff som kan gi psykedeliske effekter.

Dyrking og besittelse av psilocybinsopp er forbudt i Norge, til tross for at den ikke utgjør stor helserisiko. Psilocybin og andre psykedeliske substanser er heller ikke avhengighetsdannende.

I Norge er spiss fleinsopp den mest vanlige psilocybinsoppen. Den vokser fritt i store deler av landet.

Fikk 60 dagers fengsel

Mannen som ble tatt med psilocybinsopp på Svinesund hadde med seg 51 gram. Det utgjør omtrent åtte til ti brukerdoser, og ble dermed ansett for å ha et spredningspotensial. Den domfelte hevdet derimot at soppen var til eget bruk.

Han la alle kortene på bordet, og saken ble dermed avgjort som en tilståelsesdom.

Foruten soppen, ble han også tatt med 0,63 gram hasj, som i seg selv kun er nok til en bot.

Samlet sett ble mannen dømt til 60 dager i fengsel.

Tatt med det samme før

Dommeren og hennes to meddommere var ikke enige om hvorvidt fengselsstraffen skulle gjøres betinget eller ei.

Flertallet, hoveddommeren og én av meddommerne, valgte til slutt å dømme mannen til ubetinget fengsel. Dette begrunnes blant annet med at han allerede var blitt dømt for et lignende forhold tidligere. Året før ble han tatt med nesten 100 gram psilocybinsopp. Da ble straffen betinget fengsel.

Det nye beslaget skjedde i prøvetiden for denne dommen.

– Etter flertallets syn, viser den gjentatte overtredelsen at straff i form av betinget fengsel, har liten eller ingen preventiv effekt for tiltalte. Dette tilsier at straffen bør gjøres ubetinget, konkluderte flertallet i Halden tingrett.

– Det vil kunne fremstå som støtende mot den allmenne rettsfølelsen, dersom tiltalte ikke idømmes ubetinget fengselsstraff, la de også til.