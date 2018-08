Dæhli håper på hjemmebanefordel i Prøve-VM

Halden24

– Forventningene er høye på alle måter, det er ikke hver dag man får delta på så gjeve arrangementer på hjemmebane. Samtidig har jeg litt å revansjere fra VM med tanke på individuelle plasseringer, og er gira på å forbedre de resultatene til helgen, sier Magne Dæhli.

Halden SK-løperen fikk med seg et stafettgull hjem fra VM i Latvia tidligere i august, men måtte ta til takke med henholdsvis 7. og 19. plass på lang- og mellomdistansen.

– Terrenget passer meg

Samtidig kan han skilte med sammenlagtseier i femdagersløpet O-Ringen i Sverige fra tidligere i sommer, og har derfor et håp om å slå godt fra seg i helgens verdenscupløp.

– Selvtilliten er god, og formen kjennes bra. Jeg er godt kjent i området vi skal løpe i, og vet at dette terrenget passer meg fint.

– Løpene i Skandinavia skiller seg fra dem som blir arrangert andre steder på kontinentet, som gjerne er mer lettløpte. Jeg tror disse løypene favoriserer oss norske fordi vi er sterkere i tungt terreng, sier Dæhli.

Løpene i Halden-området fungerer også som generalprøve foran neste års verdensmesterskap i orientering, som skal arrangeres i Østfold. Prøve-VM åpner med langdistanse fredag, og følges av prolog og jaktstart lørdag. Det hele avsluttes med stafetter på søndag.

– Alle de sterkeste nasjonene stiller – foruten Norge snakker vi da blant annet om Sverige, Finland, Sveits og Frankrike – og ut fra hva vi kan se kommer de også med sine beste utøvere, forteller sjefen for orienterings-VM 2019 og helgens verdenscupløp, Per Bergerud (bildet).

VM i miniatyr

Totalt er nærmere 250 løpere fra 31 ulike nasjoner påmeldt, og både lørdagens og søndagens øvelser blir TV-sendt direkte på NRKs hovedkanal.

– Dette er kjempebra for hele orienteringssporten, og samtidig en viktig gjennomkjøring, sier Bergerud.

– O-klubbene i Østfold har høy arrangementskompetanse fra løp som Blodslitet og Smaalensløpet, men nå får vi trening på å samkjøre og arrangere i fellesskap. For både klubbene og oss er dette en nyttig erfaring inn mot neste år, og det er bra at NRK er med allerede nå, slik at vi får god trening på alt som skal skje med tanke på TV-overføring. Vi ønsker selvsagt også å levere best mulig bilder hjem til seerne, fortsetter han.

VM-generalen forteller at de er i rute til både helgens arrangement og det som skal skje neste år.

– Vi prøver å gjøre opplegget rundt arenaen mest mulig likt, om man ser bort fra at alt blir litt mindre nå. Et VM krever større apparat fordi det trekker større publikums- og medieinteresse, og samtidig ønsker vi å spare litt på kruttet og ha noen overraskelser i bakhånd til selve mesterskapet, sier han.