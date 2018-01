Halden24

Det var i februar i fjor at kvinnen først oppsøkte sin tidligere kjæreste, og situasjonen etter hvert eskalerte.

Kvinnen forklarte i retten at hun ikke husker så mye av hvordan krangelen oppsto, men at den skal ha startet utenfor mannens bolig.

«Sint og brydde seg ikke»

Ifølge dommen fra Halden tingrett, skal kvinnen ha dratt mannen ned fra en trapp, og som følge av dette ha revet opp skjorta hans og påført ham kloremerker.

Som følge av denne episoden ble kvinnen umiddelbart ilagt et forbud mot å oppsøke ekskjæresten. Likevel sendte hun den påfølgende måneden en rekke tekstmeldinger både direkte til ham og via en annen kvinne.

Som forklaring på dette oppga hun at hun var veldig sint, og at «på det aktuelle tidspunktet brydde hun seg ikke noe om besøksforbudet hun hadde mot fornærmede», heter det i dommen.

Hun erkjente også at mye av innholdet i tekstmeldingene ikke var særlig pent.

Kraftig strafferabatt

Påtalemyndigheten argumenterte for at kvinnens lovbrudd tilsa en straff på 60 dagers betinget fengsel, men la likevel ned påstand om kun 45 dager på bakgrunn av at hun tilsto alle overtredelsene uten forbehold.

I sin vurdering av saken pekte tingretten på ytterligere formildende omstendigheter. «Til tross for tilståelse og en enkel sak, har saken hatt en liggetid på snart ett år uten at dette på noen måte kan bebreides siktede», står det videre i dommen.

Det ble også lagt vekt på at kvinnen hadde lagt bak seg rusproblemene hun slet med mens lovbruddene ble begått, og tingretten landet derfor på at 38 dagers betinget fengsel var en passende straff.