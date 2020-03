Ytterligere sju koronasmittet i Drammen

I løpet av det siste døgnet har sju nye personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmittet. Det er det høyeste tallet på en enkelt dag siden kommunen begynte å sende ut oppdateringer.

– To av de koronasmittede personene har vært ute og reist, og har fått påvist smitte etter hjemkomst til Drammen. Den ene har vært i Spania og den andre i Sveits. For disse to er det enkelt å spore smitten til utlandet. Begge er blitt smittet mens de var på reise og fått påvist koronaviruset kort tid etter hjemkomst. Når det gjelder de andre fem, så er tre smittet i Drammen, mens det ennå ikke er avklart hvordan de to siste er smittet, sier John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen kommune.

Håper å utvide testaktiviteten snarlig

Kommunen opplyser at de tre som er smittet i Drammen, er avdekket som følge av smittesporingsarbeidet som gjøres når man får påvist et tilfelle av koronasykdom. De tre er altså knyttet til kjente tilfeller i kommunen.

– Dette viser hvor smittsom sykdommen er og nødvendigheten av arbeidet med å spore sykdommen. Vi følger opp nærkontaktene nettopp av denne grunn. Det kan for øvrig nevnes at vi foreløpig ikke har påvist smitte hos beboere på institusjon, ei heller ytterligere smitte hos ansatte på Saniteten eller Bråta, sier Johannessen og fortsetter:

– For de to siste smittede er det ikke avklart hvordan smitten har oppstått. Dette jobbes det med å avklare, slik at vi kan spore opp både smitteveien og ikke minst hvem de har vært i kontakt med etter at de ble smittet, sier han.

Totalt har nå 39 fått påvist koronasmittet og over 1000 er testet. I går varslet smittevernoverlege Einar Sagberg at testaktiviteten trolig reduseres som følge av nasjonale begrensninger på testutstyr, som betyr at helsepersonellet inntil videre må gjøre hardere prioriteringer når det avgjøres hvem som skal testes for koronaviruset og hvem som ikke skal testes.

– Vi håper kriteriene endres igjen og at antallet som skal testes utvides igjen når kapasiteten ventes å øke. Det er ikke Drammen kommune som avgjør dette ettersom kriteriene fastsettes ut fra hvor mye testutstyr og testkapasitet som er tilgjengelig. Men kommunen har en god dialog med Vestre Viken helseforetak om både omfanget av testingen og hvilke muligheter vi har for å utvide testkriteriene igjen, sier lederen av smittevernrådet i Drammen kommune.

I Lier har en person blitt smittet det siste døgnet, mens ytterligere åtte har blitt satt i karantene.

