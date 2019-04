– Vi er veldig fornøyde nå når Høyre har snudd. Vi har jobbet for at Høyre skal snu. Det betyr at flertallet er mot bomring, så vi jubler og er kjempefornøyde, sier Harald Wessel-Berg til Dagsavisen Fremtiden.

Wessel-Berg topper kommunevalglista til nei til bompenger i Drammen, samtidig som han fremdeles er medlem i Høyre. Han har vært på kant med eget parti flere ganger, og det er ikke lenge siden gruppeleder i Drammen høyre Tove Paule oppfordret ham om å melde seg ut av pertiet.

– Jeg har jo vært i Høyre og kjenner til prosessene. Det var meg som begynte opposisjonen mot bompenger i Høyre, sier Wessel-Berg nå.

Les også: Topper lista for Nei til bompenger i Drammen, men nekter å melde seg ut av Høyre

Han understreker at han og Nei til bompenger i Drammen fremdeles har planer om å stille til valg

– Vi vil være garantisten mot bomring, sier han.

– Men kommer dere til å få noen særlig oppslutning nå som det uansett ser ut til å være et flertall mot bompenger da?

– Jeg tror vi får stemmer. Det er ikke verst å stille til valg og få innfridd valgløftene fem måneder før valgdagen. Vi har også også andre ting vi vil komme med som gjelder transport og byutvikling. Nå blir Drammen Norges største by ute bompenger, sier Wessel-Berg.

– Vi stiller til valg, både i Drammen og i Viken. Vi er veldig fornøyde, legger han til.

– Synes du det har blitt brukt unødvendig mye penger på en bypakke som nå ikke blir noe av?

– Ja, til utredninger og sånt ha det gått mye penger, men vi kan være glade for at ikke de fysiske bommene står der. Så skal vi løse alle utfordringene på en måte som befolkningen er fornøyd med, slik at Drammen blir en triveligere by.

Les også: Paule: - Wessel-Berg orienterte meg ikke