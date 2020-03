Ingen av de ansatte er skadd som følge av ranet, ifølge Sørøst politidistrikt.

– Det er uklart hva som er stjålet, skriver de på Twitter.

Politiet opplyser videre at de har flere patruljer i søk i området etter de to gjerningspersonene.

Vi er i kontakt med ansatte på stedet. Ingen er skadd som følge av ranet. Vi leter etter to personer med mørke joggebukser. De brukte begge finlandshetter under ranet — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) March 18, 2020

– Nå jobber distriktssjef, regionsjef og kjededirektør med å ivareta de ansattes sikkerhet. Vi skal også bringe klarhet i hva som har skjedd, og har fokus på å gi omsorg til de ansatte som har vært gjennom en veldig tøff opplevelse, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl til Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Kjemper for å kunne holde åpent under koronakrisen

Rett etter klokka 16 onsdag oppdaterer politiet på Twitter at én person er pågrepet, og at det fremdeles letes etter gjerningsmann nummer to. Politiet gjennomfører også tekniske undersøkelser og avhør.

Operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt opplyser til DT at personene skal ha brukt en knust flaske i ranet.

– Så vidt jeg vet er det alkohol som har blitt ranet, og jeg vet ikke noe om mengde, sier han.

Saken er oppdatert.