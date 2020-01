– Vi trenger et krafttak for å øke den kritiske medieforståelsen hos de over 60, konkluderte direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, da tilsynet publiserte undersøkelsen "Kritisk medieforståelse i den norske befolkningen" i mai 2019.

Onsdag 8. januar tar Seniornett Drammen opp hansken og inviterer til åpent temamøte, der tidligere Dagsavisen Fremtiden- og Drammens Tidende-journalist Silje Skiphamn i Faktisk.no innleder. Hun er også styreleder i Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP).

Store forskjeller mellom generasjonene

I den store undersøkelsen som ble gjennomført i mars 2019 svarte 1300 personer fra 16 år og oppover på spørsmål og løste oppgaver. Den avdekker at halvparten av de over 60 år ikke klarte å avsløre en falsk nyhet eller var usikre på om den var falsk. Blant de under 30 år hadde én av tre problemer med å avdekke om den samme nyhetssaken var falsk.

Dette er ifølge undersøkelsen vanskelig for de over 60: Eldre har lavest forståelse av hvilke digitale aktiviteter (som for eksempel "likes" og google-søk) som påvirker innholdet man eksponeres for på egen Facebook-side. Lavere digitale ferdigheter har betydning for den kritiske medieforståelsen.

* Bare tre av ti over 60 år klarer å gjenkjenne alle kilder i et google-søk, mens sju av ti i gruppen 30-44 år klarer det samme.

* Halvparten av de over 60 gjenkjente ikke eller var usikre på om en nyhet var falsk, og de eldre har færre metoder for å sjekke om en sak er falsk. Kun tre av ti i denne aldersgruppa gjennomfører søk digitalt.

– Vi eldre har levd lenge og sikkert lært mye om mangt og meget. Men mange av oss var godt voksne, nesten allerede gamle, før vi kom på nett, sier Arve Conradsen og Jon Torebråtem i Seniornett Drammen om temamøtet. I en pressemelding om temamøtet utdyper de:

– Vi er vokst opp i en tid da sannhet var en sannhet og en løgn en løgn. Og vi hadde tillitt til det trykte ord, sto det i avisa så var det sant. Selv vi eldre skjønner jo etter hvert at den tid er historie. Vi aner at den friheten internett skulle gi oss, ikke bare brukes til folkeopplysning og til å styrke demokratiet.

Sliter med å sile kilder og skille reklame fra redaksjonelt innhold

Blant temaene undersøkelsen tok for seg er

- Evne til å skille kommersielt fra redaksjonelt innhold

- Forståelse for mediestrukturer og finansieringsmodeller

- Evne til kildekritikk

- Mediebruk og tillit til medier.

Befolkningen kan deles inn i fire grupper med ulik kritisk medieforståelse. 4 av 10 har høy kritisk medieforståelse, og i denne gruppa er det flest med høyere utdannelse, høy inntekt, yngre og menn.

De skårer relativt høyt på de fleste former for kritisk medieforståelse, leser mange aviser og er svært opptatt av nyheter.

28 prosent har middels, digitalt orientert medieforståelse. Her er flest yngre og kvinner. De har mye kunnskap om algoritmer, eierskap av nettbasert medier og personvern, lite kunnskap om eierskap i tradisjonelle medier og medieregulering.

Gruppa med middels, analogt orientert medieforståelse utgjør 20 prosent av befolkningen. Her finner man flest eldre, som godt kan ha mye kunnskap om tradisjonelle medier og medieregulering, men likevel lite kunnskap om digitale medier. Papiraviser og TV er for denne gruppa de viktigste kilder til nyheter.

En av 10 har lav kritisk medieforståelse. Disse har oftere lav inntekt og er uten høyere utdannelse, og skårer lavere på de fleste indikatorer. De leser få aviser og er mindre interessert i nyheter, viser undersøkelsen Medietilsynet gjorde i samarbeid med Kantar Media og medieforskere ved universitetet i Bergen.

Medietilsynet har også benyttet en ekstern referansegruppe med representanter fra akademia, mediebransjen, teknologi-miljøer og forbrukereksperter.

Møtet med Silje Skiphamn starter kl. 12, i Drammensbibliotekets 2. etasje.