– Mandag kl 12.00 lanserer vi en krisepakke sammen med Viken fylkeskommune og LO i Viken og Oslo, sier regiondirektør i NHO, Nina Solli i en pressemelding fra NHO.

Der opplyser de at åtte av ti bedrifter i Viken og Oslo sier at de har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset. Halvparten av bedriftene i Oslo og fire av ti bedrifter i Viken meldte at de hadde gjennomført permitteringer som følge av korona.

Det er en drastisk økning på en uke. Verst står det til i Transportbransjen der samtlige selskaper har foretatt permitteringer av store deler av arbeidsstokken.

969 bedrifter i Viken og 708 bedrifter i Oslo har svart på undersøkelsen.

Likviditetskrise, permitteringer og nedbemanning

– NHOs ferske undersøkelse om hvordan det står til i bedriftene er forferdelig lesning. Fire av ti bedrifter i vår region planlegger å gjennomføre oppsigelser innen kort tid. Tre av ti bedrifter svarer at bedriften mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset, sier regiondirektør Nina Solli.

– Etterspørselen er ikke der lenger og nå må bedriftene ta drastiske valg for å sikre sin egen fremtid. Vi i NHO Viken Oslo er i daglig kontakt med bedrifter i ulike bransjer. Dette ser svært mørkt ut. Det er nå viktigere enn noen gang å holde hjulene i gang, sier Solli.

–Vi i NHO Viken Oslo har også foreslått en tipunktsliste til kommunene i vår region. Den består av forslag som ikke er for dyrt å gjennomføre men som samtidig vil bidra til å holde aktiviteten oppe, sier Solli.

Nesten 85 prosent frykter konkurs

Eksempler på tiltak her er raskere og mer digital byggesaksbehandling, digitale læringsmuligheter og at vi tar godt vare på lærlingene.

– Å redde liv og sikre helse er aller viktigst. Vi må stoppe spredningen av koronaviruset og følge helsemyndighetenes råd. Samtidig må vi fortsette å handle varer og tjenester av hverandre. Offentlige anbud må ikke stoppe opp: Veier må asfalteres, skoler må vedlikeholdes og boliger må bygges, sier Solli.

NHO viser til E24s undersøkelse, der 45 bedrifter i Drammen så langt har svart og totalt da 969 bedrifter i Viken.

Undersøkelsen viser at 38 av de 45 bedriftene som har svart oppgir at de risikerer å gå konkurs, men at bare 34 av de 45 bedriftene oppgir at de må permittere. To av 45 bedrifter svarer at de allerede har sagt opp ansatte.

De 45 bedriftene har i E24s undersøkelse oppgitt at de til sammen har 554 ansatte. Av de skal 325 ha fått permitteringsvarsler og 279 av bedriftenes 554 ansatte skal allerede være permittert.

