Viken forskutterer 240 millioner til Ruter og Brakar

Før påske ble Viken fylkeskommune tildelt 230 millioner kroner til den statlige tiltakspakken til håndtering av kollektivselskapenes krevende økonomiske situasjon. Disse midlene hjalp kollektivselskapene i noen uker, men nå er det behov for mer midler. Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen mener behovet for nye statlige tiltakspakker til kollektivselskapene er prekært.

– At vi må gå til dette skrittet understreker alvoret, og at Regjeringen må komme på banen. Dette er nødtiltak fra vår side og konsekvensene av en konkurs i Ruter er så store at vi ikke helt overskuer det nå, sier han i en pressmelding.

Forskutterer statlig kompensasjon

Viken fylkeskommune opplyser at styrene i aksjeselskapene Ruter og Brakar har bedt fylkeskommune om økonomisk bistand. 23. april vedtok fylkesrådet i Viken å imøtekomme denne forespørselen, i påvente av ytterligere kompensasjon fra staten.

Viken fylkeskommune stiller derfor opp med henholdsvis 200 millioner kroner til Ruter og 40 millioner kroner til Brakar.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av kommuners og fylkeskommuners økonomiske situasjon i forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 2020, som legges fram 12. mai.

Administrerende direktør Bernt Reitan Jensen i Ruter mener hjelpen Viken fylkeskommune nå gir er svært viktig.

– Dette er veldig gode nyheter. Det viser at fylkesrådet i Viken har forstått og akseptert den rollen vi står i og har måttet ta. Nå håper vi sentrale myndigheter vil vise like stor handlekraft i revidert nasjonalbudsjett som Viken og Oslo viser her, sier Reitan Jensen.

Midlertidig løsning

Han får støtte av administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar

– Dette er veldig positivt og gir oss et helt nødvendig økonomisk pusterom. Det betyr at vi nå kan konsentrere oss om å gjøre jobben vår, nemlig sørge for å få barn og ungdom til skolen og voksne til jobb trygt og godt og med minimal smitterisiko, sier han.

Trioen understreker imidlertid at midlene kun representerer et kjærkomment pusterom frem til revidert nasjonalbudsjett er behandlet.



– Vi vet at koronasituasjonen gjør at vi står foran kostbare løsninger i kollektivtrafikksystemet også resten av året. Dette håper vi sentrale myndigheter tar med i de videre beregningene, uttaler de.

