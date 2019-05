– Vi vil lage en tlignende markering som DOTL gjorde etter terrorangrepet på New Zeland, da de holdt vakt utenfor byens moskeer. Nå skal vi holde symbolsk vakt utenfor den katolske kirken på Bragernes. Vi har med oss lignende plakater, for å vise solidaritet med våre katolske venner og forsikre dem om at de kan de kan be i fred. Vi står sammen mot terror og vil vise at kjærlighet er større enn hat, erklærer Mustafa Gezen.

Mange er med

Som nestleder i både DOTL og Det tyrkiske trossamfunn i Drammen og omegn, er han ansvarlig for søndagens solidaritetsmarkering. Etter at Ytterliggående islamister angrep tre kristne menigheter (to katolske og en baptistisk) på Sri Lanka 1. påskedag, og drepte 253 av de troende, ønsker Gezen å mobilisere så mange muslimske foreninger som mulig, i tillegg til DOTLs egne medlemsorganisasjoner.

– Drammen moské, det tamilske tempelet og Buskerud Innvandrerråd har sagt de vil stille opp. Også DOTL-leder Ivar Flaten, som er prest på Fjell, flere fra styret og fra Det tyrkiske trossamfunn kommer naturligvis også.

Hatet får ikke vinne

Gezen mener det nå er svært viktig å vise at folk flest respekterer hverandre, uavhengig av av tro, livssyn, hudfarge og etnisitet - og at man ikke behøver å være redd.

– De som holder på med terror og hatretorikk mot folk med en annen religion eller etnisitet er bare marginaliserte grupper som ønsker å skape hat og frykt. Ved å vise dem at kjærligheten er større enn hatet lar vi dem ikke vinne, konstaterer han.

Ved St. Laurentius holdes det fire forskjellige messer, på fire forskjellige språk, søndag. Markeringen vil først og fremst handle om den norske messen klokka 11.00, men alle som ikke kan møte opp til dette tidspunktet blir bedt om å holde vakt under en av de andre messene.

