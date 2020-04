De daglige nyregistrerte smittede har man stort sett kunnet telle på én hånd den siste uka i New Zealand, ifølge oversikten på Worldometers. Mandag kunngjorde statsminister Jacinda Ardern at de strenge tiltakene i landet har vært en suksess.

Streng nedstenging og sosial distanse ble innført tidlig i New Zealand til tross for svært lave smittetall. Her fra byen Wellington. Foto: NTB scanpix

– Det er ikke noen utstrakt uoppdaget lokal smitte i New Zealand. Vi har vunnet den kampen. Men vi må fortsette å være årvåkne dersom vi fortsatt skal ha det sånn, sa Ardern mandag.

Letter litt

Natt til tirsdag lokal tid vil landet lette på en del koronatiltak.

Ardern sier viruset er «eliminert» for øyeblikket. New Zealands helsedirektør, Ashley Bloomfield, sier at man med «eliminert» ikke mener at det ikke vil oppstå nye tilfeller.

– Men det betyr at vi vet hvor tilfellene våre kommer fra, sier Bloomfield, ifølge BBC.

Myndighetene advarer om at dette ikke betyr at det ikke kan begynne å spre seg igjen, og at det derfor er viktig å holde på en rekke tiltak også framover.

Innbyggerne blir fortsatt bedt om å holde seg i sin «boble», ved å holde seg i mindre grupper av familie og venner, og holde avstand på to meter når de er utendørs.

Fra natt til tirsdag vil imidlertid mange arbeidsplasser gjenåpne, og om lag en million mennesker vil gå tilbake til jobb. Noe av det som åpnes er take-away-tjenester i restauranter. Nivået av nedstengning går fra nivå fire, som har vært iverksatt i fire uker, til nivå tre.

Fortsatt er det forbudt med folkeansamlinger. Kjøpesentere vil fortsatt være stengt, og de fleste barn skal fortsatt ikke gå på skolen. Skolene åpner onsdag for barn som ikke kan ha hjemmeskole, for eksempel ved at foreldrene må på jobb. Grensene til New Zealand fortsetter å være stengt.

– Vi åpner opp økonomien, men vi åpner ikke opp folks sosiale liv, sier statsminister Ardern.

Harde tiltak tidlig

Koronaepidemien rakk ikke å bli omfattende i New Zealand, og landet har hele tiden hatt lave tall. Under 1.500 personer er registrert smittet totalt, og kun 19 personer er registrert døde av covid-19 i landet som har i underkant av fem millioner innbyggere.

New Zealands regjering besluttet likevel tidlig å iverksette harde koronatiltak, selv om de bare hadde noen få tilfeller. Grensene ble stengt, og man iverksatte karantene for innreisende. Mye ble stengt, og man satte igang omfattende testing og smittesporing.

Da regjeringen besluttet å stenge ned det meste, hadde landet kun 102 registrerte tilfeller.

– Vi gjør det hardt og vi gjør det tidlig. Vi har bare 102 tilfeller, men det hadde også Italia en gang, sa Ardern da.

Ifølge Jacinda Ardern antyder modeller at New Zealand kunne hatt 1.000 nye tilfeller hver dag dersom de ikke hadde vært så tidlig ute. Hun sier man likevel aldri kan vite hvordan det kunne blitt.

– Men gjennom våre handlinger har vi unngått det verste, sier hun.

Statsminister Jacinda Ardern har fått mye ros for hvordan hun har kommunisert under krisen.

– Jacinda Ardern er en brilliant kommunikator og en empatisk leder. Men det hun har sagt har også virket fornuftig, og jeg tror folk har stolt på det. Det har vært en høy grad av etterlevelse (av tiltakene), sier professor Michael Baker fra avdeling for folkehelse ved Otago-universitetet, som har gitt råd til regjeringen, til BBC.