– Vi har kapasitet til å ta imot flyktninger fra Moria

Det brøt ut en brann i flykntingleiren Moria natt til onsdag denne uken, som har ført til at nesten 13.000 flykntinger nå er hjemløse. Regjeringen uttalte på onsdag at de vil hente 50 flyktninger fra Moria-leiren til Norge. Flere kommuner har siden uttalt at de mener 50 stykker er alt for lite.

– Vi har kjemperessurser i Norge, og der er det en humanitær krise. Da er det smålig å bare skulle ta imot bare 50 personer inn til landet. Vi er nødt til å ta imot flere, og Tromsø er klar til å ta imot 50 alene, sa Tromsøs ordfører, Gunnar Wilhelmsen (Ap), til NRK.

NRK skriver også at flere andre kommuner tilbyr seg å ta imot 50 flyktninger fra Moria-leiren.

Har sendt inn sak til kommunestyret

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg, opplyser at også Drammen kommune har kapasitet til å ta imot flere flyktninger fra Hellas.

– Vi har ikke fått så mange flyktninger som beregnet, så vi har kapasitet, kompetanse og hjerterom til å ta imot flere nå, sier ordføreren.

Myrvold Berg opplyser at hun allerede har bedt rådmannen om å sende inn en sak om dette til kommunestyret, som skal ha et møte den 22. september.

– Da vil vi få belyst saken, og få oversikt over hvor mange vi eventuelt kan ta imot, sier Myrvold Berg.

– Regjeringen får stå for beslutningen

– Flere andre kommuner mener at å hente 50 flyktninger fra leiren ikke er nok. Er du enig i det?

– Jeg vet ikke hvorfor regjeringen bestemte seg for å hente 50 stykker, så det får det får regjeringen stå for. Men jeg er glad for at Norge heldigvis stiller opp, og jeg håper at vi kan ta imot dem vi har kapasitet til å ta imot, sier Myrvold Berg og legger til:

– Det er brutalt, det som skjer i Moria-leiren nå. Dette er mennesker som har det tøffere enn vi, som sitter her i Norge og har det trygt, kan forestille oss.