Hvem: Olav Gunnar Midtgarden (52).

Hva: Daglig leder og styreleder i Sport 1 Rjukan AS.

Hvorfor: Sport 1 Rjukan AS har tatt over og renovert Sport 1/Tri Sport på Gulskogen. Det var Drammens Tidende som først meldte at Sport 1-butikken gjenåpnet torsdag forrige uke etter oppussingen.

Hvordan kom firmaet ditt til å ta over denne butikken?

– Eierne av Tri Sport ønsket å få nye eiere eller at noen skulle ta over ledelsen av bedriften. Jeg har jobbet mye sammen med Sport 1-gruppen, og i den forbindelse tok de kontakt med meg i fjor høst og spurte om jeg ville være med på en prosess, da de gamle eierne ønsket et ny ledelse. Det ville vi, og nå har vi totalrenovert butikken fra gulv til tak. Her har vi investert millioner, og det har blitt veldig moderne.

Les også: Alle gode ting ser ut til å være tre for Rajas krisepakker (+)

Hvor lang tid brukte dere på oppussingen?

– Planene startet rundt høstferien i fjor, og så ble det nedstenging i mars før vi begynte med jobben rundt påske. Så det har gått radig! Det er nye vegger, nytt gulv, nytt tak, ny belysning, ja nytt alt egentlig. Så det har blitt en ganske så gjennomført praktbutikk. Jeg håper det vil kunne skape gode opplevelser for kundene våre.

Hva slags kompetanse og tilbud satser dere på?

– Den gamle kompetansen til Tri Sport er lik som den alltid har vært – det er veldig viktig med den fagkompetansen. Tri Sport har tidligere vært kjent som en dyktig og kompetent fagbutikk på sykkel, med et fantastisk kompetent verksted. Så vi bil fortsette å være sykkelbutikk nummer én i Drammen. Men samtidig vil vi løfte kompetansen på tekstilsiden, treningstekstiler og friluftstekstiler blant annet, slik at vi får et bredere tilbud til forbrukerne. Vi vil jo utvikle oss for å nå ut til flere.

Ja, en slik utvikling kan vel lønne seg i lengden?

– Ja, det kommer nok til å lønne seg – vi er langsiktige og vi har kommet for å bli. Man kan ikke tenke kortsiktig gevinst i denne bransjen, da får man heller holde på med noe annet. Dette er en stor butikk som har betydelig omsetning og vi håper å kunne øke den med en del millioner over tid. Så da er det bare å vente og se om krystallkula har snakket riktig over tid.

Les også: Riksadvokaten har henlagt drapssaken på Fjell

Forresten, du holder jo til i Rjukan. Hvorfor ville du ta over en butikk i Drammen?

– Drammen er vel verdens navle? Hehe, nei da, men Drammen er kjempefint, og jeg vil lære meg stedet bedre å kjenne – tidligere har jeg bare reist igjennom Drammen på vei til og fra Oslo, men nå har jeg tatt meg noen runder rundt der, og jeg har blitt ydmyk for alle de vakre områdene i Drammen, og så er jo Gulskogen er en ordentlig maskin av et handelsområde.

Vi har noen faste spørsmål i denne spalten også. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har jo lest meg gjennom hele Harry Hole-serien av Jo Nesbø – jeg som alle andre. Jeg synes det er et fantastisk univers, så da må jeg nok svare «Rødstrupe». Det var den første Harry Hole-boken jeg leste, og den førte til at jeg måtte begynne helt fra start og komme meg igjennom hele serien. Jeg ble rett og slett helt bergtatt.

Les også: Han vil få dem som flyr mye ned på jorda

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å være sammen med familien min og bare kunne slå av alt. Det er min samboer og mine barn er klippen i livet.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg digga Gasoline og Kim Larsen. Jeg husker vi hadde en sånn hyggelig liten krig på skolen, hvor vi samlet på plakater og hang dem opp i klasserommet. Den ene halvdelen heiet på Kiss, og vi andre på Gasoline. Så da var det bare å heie frem helten sin!

Hva savner du mest for tida?

– Det må være muligheten til å kunne reise. Ikke det at jeg må reise noe sted, men det er jo fint å ha muligheten til å kunne reise av gårde. Man kjenner jo på disse begrensningene, men samtidig tror jeg vi har litt godt av det også. Man går litt inn i seg selv, og jeg mener i hvert fall at vi som bor i dette landet ikke har noe å klage på.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kommer hobbykokken i meg frem. Jeg kjøper masse god mat og ingredienser, god vin og lager et godt og deilig måltid til min kjære som vi koser oss med. Dette er noe jeg egentlig gjør alt for ofte.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Dette er jo litt som å være på jobbintervju. Men det kan jo være det at fødselsåret mitt begynner å bli litt langt tilbake. Hvis jeg kan svare det? Jeg vet fortsatt ikke helt hva jeg vil bli når jeg blir stor.

Les også: Fikk 280.000 etter insta-stunt fra Mads Hansen

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mot urettferdighet på alle plan og for lik lønn for likt arbeid. Det irriterer- og provoserer meg veldig at det skal være sånn at det ikke er likt for alle.

Er det noe du angrer på?

– Jeg er vel som mennesker flest – det er jo alltids noe man angrer på. Jeg har alltid ønsket at jeg hadde kunnet mer, visst mer, tatt mer utdannelse, men jeg har jo klart meg ganske bra likevel.

Hvem ville du vært isolert med?

– Med min samboer og barna mine. Ellers måtte det ha vært en med et sånt bibliotek-hode.