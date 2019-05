Vedtok å jobbe for pant på snusbokser

Frps landsmøte vedtok å innføre pant på snusbokser. Det vil føre til mindre plast i havet og naturen, sier forslagsstiller FpU.

Det var Buskerud Fpu som først tok saken opp.

Landsmøtet ga sin støtte til Fremskrittspartiets ungdomspartis forslag med overveldende flertall.

I forslaget heter at det skal utredes en mulighet for innføring av en panteordning på snusboksene slik at den kan gjenvinnes og brukes om igjen.

LES OGSÅ E24: 17-åringer fra Notodden planlegger panteautomat for snusbokser

Omleggingen til plastbokser på snus har ført til 50 tinn ekstra plast i produksjon, noe som anslagsvis gir 5 tonn ekstra plast i naturen, ifølge forslaget.

Det ble også vedtatt et forslag om at panteordningen skal tas opp som et tema i Nordisk råd. (NTB)