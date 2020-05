I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 12. mai, lå det inne 4000 nye studieplasser til universiteter og høgskoler. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) søkte om 335 nye plasser, og blir budsjettet vedtatt blir USN tildelt 285 nye studieplasser.

– Det er svært gledelig for universitetet. 285 nye studieplasser innenfor helse- og sosialfag, lærerutdanning, økonomi og administrative fag og teknologi og IT innebærer en betydelig kapasitetsøkning over fire år som vil styrke vår profesjonsrettede og arbeidslivsorienterte hovedprofil, sier rektor Petter Aasen til universitetets nettsider.

Får 18 nye rekrutteringsstillinger

På sine nettsider skriver regjeringen at den store økningen i studieplasser også fører til behov for flere stipendiater og postdoktorer. Derfor har regjeringen bevilget penger til 250 nye rekrutteringsstillinger, der USN har fått 18 av disse.

– Disse rekrutteringsstillingene vil bidra til å styrke universitetets forskerutdanning som igjen støtter opp under studieprogrammene, legger Aasen til.

USN opplyser at de i dag tilbyr åtte doktorgradsprogram og at rundt 250 stipendiater er inne i disse programmene, og at det nå vil lyses ut enda flere stipendiat og postdoktor-stillinger i tiden som kommer.

De 285 studieplassene fordeler seg slik:

Helse- og sosialfag: 115

Matematikk, naturvitenskap og teknologiske fag: 90

Juridisk/økonomiske- og administrative fag: 45

Lærerutdanning: 35

