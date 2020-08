Unngikk masseoppsigelser: – Opp til folk med kjøpekraft å sikre at vi beholder jobbene våre

13. august ble det klart at regjeringen forlenger permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. I forkant hadde direktør i Quality Hotel River Station varslet oppsigelser dersom avstandskravene på én meter ikke endret seg etter sommeren, og regjeringen ikke forlenget permitteringsperioden. Med en ny bølge koronasmitte, fulgte flere kanselleringer, og avstandskravet hold stand, men regjeringen trådde til for arbeidslivet.

Hovedtillitsvalgt Anna-Kay Shacema Zürcher sa til Dagsavisen Fremtiden at hun håpet dette den ekstra tiden fra regjeringen ville bety at de slapp unna nedbemanning, men at hun manglet bekreftelsen fra ledelsen.

Fredag denne uken ble det klart at den fryktede nedbemanningen etter sommeren ikke blir noe av.

– Det er den beste bursdagspresangen jeg kunne ha fått, sier Zürcher, som møter Dagsavisen Fremtiden på sin 31-årsdag.

Fremdeles permitterte

Selv om de ansatte fremdeles har jobben i behold, har ikke bestillingene tatt seg nok opp til at noen av de permitterte får komme tilbake.

Zürcher sier at de ser effekten av den nye smittebølgen, i og med at kanselleringene har fortsatt etter sommeren.

Hun er glad for at ingen av de ansatte må gå, men er fremdeles bekymret for hva som skjer når den utvidede permitteringsperioden er over; utsetter de bare den ubehagelige avgjørelsen?

– Men jeg stoler på at direktøren vår tar riktige avgjørelser, og ikke holder folk permitterte som de uansett planlegger å si opp, sier Zürcher.

På hotellet bruker de ansatte munnbind. I resepsjonen står resepsjonssjef Syver Illøkken. Foto: Emma Huisman Moskvil

Trenger folks tillit

Både Zürcher og direktør Anne-Margrethe Tveit oppfordrer de ansatte til å søke andre jobber. Frem til nå har fire ansatte byttet arbeidsplass i permitteringsperioden.

– Det er viktig at vi trygger de ansatte på at det ikke er dårlig gjort å bytte jobb. Ingen kan si hva som skjer til neste år.

Forrige gang appellerte Zürcher til at regjeringen skulle bidra – nå går appellen hennes ut til folket.

– Vi trenger at folk har tillit til at vi kan ivareta smittevernet, og booker hos oss – enten overnatting eller i restauranten. Regjeringen har gjort sin del. Nå er det opp til folk med kjøpekraft å sikre at vi beholder jobbene våre.

Direktør Anne-Margrethe Tveit med en av hotellets smittevernregler. Foto: Emma Huisman Moskvil

Avhengig av julebordsesongen

Direktør Anne-Margrethe Tveit understreker at selv om det ikke blir oppsigelser i høst, er det umulig å si hva som skjer videre.

– Fremtiden er ekstremt uforutsigbar. Det kan komme en smitteboom, som gjør at markedet ikke tar seg opp. Men vi er opptatt av å se muligheter, og jobber beinhardt for å legge tilrette for at vi også i år kan avvikle julebord, slik volumet går opp, og vi forhåpentligvis kan hente noen av våre dyktige medarbeidere tilbake, sier hun.