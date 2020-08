Av Gunnhild Hokholt Bjerve og Peter Tálos

Fylkesrådet vil legge fram sin beslutning mandag klokka 14. Både SV og MDG varsler at de vil gå imot en fylkeskommunal garanti for utbygging av E18 på strekningen Lysaker – Ramstadsletta.

Fylkesrådet i Viken består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne. Byggingen av den nye motorveistrekningen er avhengig av at Oslo og Viken gir en nødvendig lokal økonomisk garanti.

Både MDG og SV sier det ikke lenger er grunnlag for at de skal sitte i fylkesrådet dersom Ap går inn for å gi en slik garanti.

– Brudd på avtale

– En garanti for E18 i tråd med stortingsproposisjonen er et klart brudd på den politiske plattformen som Ap, Sp, SV og MDG ble enige om å styre etter, etter valget i 2019, lyder et vedtak i fylkesstyret og fylkestingsgruppa i SV søndag kveld.

Fredag vedtok MDGs fylkestingsgruppe et ultimatum hvor det heter at hvis fylkestinget vedtar en slik bompengegaranti, vil det ikke lenger være grunnlag for at MDG blir i fylkesrådet.

Dersom Ap likevel går inn for å gi en garanti, kan dermed hele fylkesrådet i Viken gå i oppløsning.

Større motorvei likevel

Det kan likevel bli flertall for å gi garantien. Høyre og Arbeiderpartiet har 44 av de 87 setene i fylkestinget, og Frp har sagt de håper på utbygging.

Anette Solli, gruppeleder for Høyre i Viken fylkesting, håper fylkestinget nå kan fatte et vedtak om å støtte en lånegaranti på møtet 17. september.

– Jeg er optimist. Jeg tror Arbeiderpartiet skjønner hva som er på spill og hva det betyr for befolkningen vår i smått og stort. Jeg tror de har tenkt å oppfylle avtalen de inngikk i 2016, sier Solli, med henvisning til Oslopakke 3-avtalen.

Hun påpeker at både Venstre og KrF i Akershus tidligere har vært for en løsning for E18.

– Det er egentlig et reelt flertall i fylkestinget for dette, sier Solli.

Hun vil ikke kommentere om hun har hatt kontakt med Arbeiderpartiet om saken.

Kan miste milliarder

Det er fylkesrådets leder Tonje Brenna (Ap) som vil orientere om beslutningen under en pressekonferanse på Scandic Hotel Fornebu klokken 14.00 i ettermiddag.

Det er tidligere blitt skrevet i VG at Oslo og Viken kan gå glipp av 11,4 milliarder kroner til kollektivtiltak og gang- og sykkelveier hvis de ikke gir garantien og inngår en ny byvekstavtale og bompengeavtale. Også finansieringen av den planlagte Fornebubanen kan bli berørt.

– Ny E18 løser ikke køproblemene, gir ikke merkbart bedre forhold for kollektivtrafikken, syklende eller gående. Derfor kan vi ikke gå bort fra den fremforhandlede avtalen, står det videre i vedtaket fra SV søndag.

– Samferdselsminister Hareide holder nå kollektivtilbudet til folk i Oslo og Viken som gissel for å tvinge gjennom Frps monstervei, nå kan vi ikke gi etter, sier fylkesråd Camilla Eidsvold for SV.