UD fraråder reiser til alle land – ber reisende nordmenn å komme hjem

– Vi står i en alvorlig og stadig mer uforutsigbar situasjon. Vår prioritet er å ivareta liv og helse. Det krever ekstraordinære grep. Situasjonen endrer seg raskt i mange land, og derfor fraråder vi reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

UD oppfordrer også alle norske borgere som er på reise i utlandet, til å vurdere å reise hjem til Norge så fort som mulig.

– Norske borgere som bor fast i utlandet, bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning. Helsesystemene i land med smitteutbrudd opplever stor belastning. Når situasjonen endrer seg så raskt, er det riktig å gi dette rådet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

UD ber alle nordmenn i utlandet om å følge med på nasjonale og lokale nyheter. I land og regioner hvor UD allerede har frarådet reiser, gjelder fremdeles det eksisterende rådet.

– Vi må forhindre internasjonal spredning og er særlig bekymret for hva som vil skje når viruset sprer seg i mer sårbare land med svake helsesystemer, sier Søreide.



Russland stenger nå grensen til Norge og Polen for utenlandske statsborgere for å unngå spredning av koronaviruset, ifølge NRK.