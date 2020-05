I de to første ukene av mai, ble det registrert seks smittetilfeller i Drammen kommune, mens det de siste fire dagene alene er registrert ti nye smittetilfeller. Selv med en tilsynelatende oppblomstring, er ikke kommuneoverlege John David Johannessen bekymret for det.

– Vi skulle helst vært smitten foruten, men det at de nye tilfellene er påvist er likevel gledelig. Det viser en villighet og forståelse for at de som kjenner på symptomer har testet seg, og at det er god kapasitet ved helsetjenesten slik at de som vil får testet seg, sa Johannessen under dagens pressekonferanse.

Les også: Regjeringens mål om massetesting utsatt

Tror feiringen økte smittetallet

Kommuneoverlegen sier at den økte testkapasiteten vil bidra til å avdekke mer skjult smitte i samfunnet.

– De ti nye tilfellene viser at strategien fungerer om en gradvis gjenåpning av landet virker, og vi ser ikke på dette som en ny bølge, men som et bevis på at koronasmitten fortsatt eksisterer i samfunnet. Vi må fortsette kampen mot dette viruset, og kan ikke senke skuldrene nå. Alle må fortsette å bidra, forteller Johannessen.

Han er overbevist om at årets 17.mai-feiring har bidratt til økt smitte i befolkningen.

– Med økende kontakt mellom mennesker, må man også forvente økt smitte. Det er sannsynlig at noen som trodde de var friske, har smittet andre de har vært i kontakt med på nasjonaldagen, slik at de nå har blitt smittet. Vi vet ikke om det har skjedd i Drammen eller våre nabokommuner, og vi håper ikke det har skjedd, men det er trolig et resultat av årets feiring, forteller han.

Les også: FHI endrer vaskerådene for barn etter at mange får hudproblemer

Tviler på normal feiring også neste år

Før årets feiring uttalte statsminister Erna Solberg at hun håpte å se barnetogene og en mer normal feiring neste år, men Johannessen tror vi må belage oss på en mer tilbaketrukket feiring også neste år.

– Vi kan ikke gå tilbake til normal kontakt før sykdommen er under kontroll. Det kan føre til ukontrollbar smitte og unødvendige dødsfall. Derfor må vi finne den nye normalen, og tenke at dette er rammene for hvordan vi kan leve nå. Helt til vi har fått en vaksine på plass, og nok personer i befolkningen har tatt den vaksinen, kan vi ikke slippe opp på de rutinene som gjelder, sier Johannessen og fortsetter:

– Foreløpig har vi fått beskjed om at det er lite trolig at vi har en vaksine på plass innen 17. mai neste år, og det gjør at vi må belage oss på at dette var den første grunnlovsfeiringen med disse tiltakene, og at del to kommer neste år. Hvis det kommer en vaksine før den tid må vi ta det som en gledelig overraskelse, men vi må nok regne med at det blir en annerledes 17.mai-feiring også neste år, forteller Johannessen.

Les også: Sommerjobbkrise for ungdommen: Ni av ti bedrifter sier nei til sommervikarer