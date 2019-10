Kun Vålerenga har vært i dårligere form enn Mjøndalen på høsten, og med 44 baklengs er det bare Tromsø som har sluppet inn flere mål enn Vegard Hansens menn. Derfor velger han å ta med seg det positive fra dagens kamp.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi fremsto defensivt. Det var veldig gledelig å se, og noe som er veldig viktig for oss om vi skal berge plassen. Den soliditeten vi viser i dag blir viktig å ha med oss videre, og er helt avgjørende om vi skal få fornyet kontrakt, sier Hansen til Dagsavisen Fremtiden.

To tapte poeng også for Mjøndalen

Ut over et par halvtamme skuddforsøk var det ikke mye mer enn Lars-Jørgen Salvesens heading Julian Faye Lund måtte redde.

– Vi slipper dem ikke til spesielt mange sjanser i dag, og har egentlig god kontroll defensivt. Det var klar fremgang, og mye bedre enn vi har gjort i det siste. I dag var det ingen personlige feil, og jeg er veldig fornøyd med kollektivet og det strukturelle i dag, sier Hansen som likevel gjerne skulle sett sine menn ta bedre vare på sjansene offensivt.

I likhet med Godset-trener Henrik Pedersen og Lars-Jørgen Salvesen mener også Vegard Hansen at det var to tapte poeng.

– Jeg føler at vi var nærmest seieren, siden vi ledet lenge og hadde flest sjanser. De hadde vel egentlig kun en målsjanse, og scoret på den, så sånn sett er det to poeng tapt for oss i dag, sier Hansen.

Forberedt på kamp helt inn

Uten at Mjøndalen og Strømsgodset har møtt hverandre spesielt ofte de siste årene, må vi helt tilbake til 1993 for å finne forrige gang Mjøndalen slo Godset i begge kampene. Nå mener likevel Mjøndalen-treneren at de har et innbyrdes overtak på storebror.

– Akkurat den statistikken var jeg ikke klar over, og selvsagt hadde det vært kjekt om vi hadde klart det. Men nå har vi jo tatt fire av seks poeng mot Godset i år, så innbyrdes der har vi vært bedre enn dem. De får jekke seg kraftig ned, og innse at akkurat nå er vi bedre enn dem, sier Hansen og ler.

På tabellen ligger imidlertid Mjøndalen fortsatt poenget bak, med seks serierunder igjen. Hansen er klar på at det trolig blir neglebiting helt inn til siste serierunde.

– Vi er forberdt på at det blir en kamp helt inn, men vi har et overkommelig program. Fortsetter vi å spille sånn vi gjorde i dag blir det flere seiere ut over høsten for oss, og derfor var det så viktig for oss å være så solide i dag, meddeler Mjøndalen-treneren.

