Tror ny Svelvikvei kan realiseres lenge før 2029

Kristin Surlien, Gruppeleder for Høyre i Svelvik kommunestyre og nummer to på Høyres valgliste i Nye Drammen, reagerer på at Jan Trygve Jensen, i Dagsavisen Fremtiden 12. april, frykter for at Høyres nei til Buskerudbypakke2 (BBP2) kan bety at det ikke blir noen ny Svelvikvei denne gangen heller - eller at bomavgiftene vil bli svært høye.

– I BBP2 var det først lagt inn ny Svelvikvei i 2029. Det betyr altså at folk i Svelvik skulle ha betalt bompenger i 10 år – før de kanskje får ny vei, hvis det hadde vært igjen nok penger til det. Ja, vi har kanskje satt ny Svelvikvei i spill, i den forstand at det nå kan bli en realitet mye tidligere. Det håper jeg folk i Svelvik vil ta inn over seg, sier Surlien.

Hun understreker at man også lenge før BBP2 kom på bordet betraktet det som samfunnsnyttig og økonomisk gjennomførbart å bygge ny vei mellom Drammen og Svelvik, og det vil det fortsatt være selv om man dropper pakken.

Nye beregninger

– Men da kan vi ikke gå ut ifra tallene i BBP2, som tilsier at veien vil koste 620 millioner, men gjøre nye beregninger og vurderinger.

Betyr det at du mener at disse tallene er feil, eller at dere kan finne rimeligere løsninger? Og er beregningene fra Buskerudbyen helt bortkastet?

– Nei, jeg mener ikke at tallene er feil, men at vi nå får et nytt utgangspunkt og vi må se på finansieringen på nytt. BBP2-beregningene er ikke bortkastet, men vi kommer til å trenge noen nye tall og vurderinger.

I fredagens avis bekrefter Rolf David Ramslien, daglig leder i Buskerudbysamarbeidet, at bomprisene vil måtte bli høye, om Svelvikveien skal kunne finansiere seg selv. Likevel vil man måtte få på plass store ekstrabevilgninger fra fylkeskommunen, på grunn av liten trafikk på veien.

Til dette svarer Surlien at hun ikke vet hva han mener med høye priser, men at betalingsviljen til folk i Svelvik er høyere for en ferdig vei - enn for en vei som kanskje skal komme en gang.

Tydelig prioritering

Hvordan kan vi tro på at Høyre i Nye Drammen faktisk kan få til dette, når det aldri har blitt noe av før?

– Etter den vedtatte kommunesammenslåingen har heldigvis politikere i Drammen og Buskerud begynt på å se på Svelvikveien som "sin". Svelvikveien er nevnt i de fleste partiprogram, og har fått tydeligere fokus og prioritering. Derfor vil Svelvikveien nå bli realisert, men neppe gjennom BBP2. Som Svelvik-politiker - en liten stund til - våger jeg å påstå at det er en vesentlig forskjell fra tidligere, forklarer Surlien.

