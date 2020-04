Tror 40 prosent ikke møter opp

Siden før påske har barnehagene over hele landet jobbet hardt for å være klar til gjenåpningen av barnehagene, og mandag ble de første åpnet. Også i Drammen åpnet de private barnehagene mandag, før de kommunale barnehagene åpner i dag (onsdag).

Etter å ha kartlagt hvor mange barn som kommer og antall disponible ansatte bestemte Drammen kommune seg for å begrense åpningstiden i barnehagene, som vil være fra 08.00 til 15.30. Selv om kommunalsjef for barnehagene Anne Gjemmestad Nilsen sier at barnehagene gleder seg til å ta i mot barna igjen, forteller hun at langt fra alle som har plass vil møte opp.

– Gjennom den kartleggingen vi har gjort forventer vi at 1509 barn vil møte opp i Drammens barnehager onsdag, som tilsier 63 prosent av barna som går i barnehagene i Drammen i dag. Vi vet at det er mange barn som gleder seg til å se vennene sine igjen, men at det også er foreldre som er usikre på å sende barna til barnehagen. Der er foreldrene i Drammen ikke noe annerledes enn resten av landet, så vi får se hvor mange som møter opp, sa Gjemmestad Nilsen da hun orienterte formannskapets politikere dagen før barnehagene åpnet.

Får bistand fra bemanningsenheten i kommunen

Gjemmestad Nilsen orienterte om hva barnehagene har gjort for å forberede seg til gjenåpningen, og gikk gjennom den nasjonale smittevernslederen som kom for barnehagene forrige uke.

Kommunalsjefen opplyste om at barnene vil bli delt opp i grupper på én voksen per barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. Videre skal de samme gruppene henge sammen hele uken, før de eventuelt blir endret på i helgene. Barnehagenes lange åpningstid medfører imidlertid at de ansatte må jobbe på skift, og både morgen og ettermiddag er det færre på jobb enn normen tilsier.

– Vi har forhørt oss med bemanningsenheten i kommunen om de kan bistå oss hvis vi trenger det, og har fått positive signaler om et samarbeid der slik at vi skal klare å håndtere fravær som vi ser kommer. Vi har valgt å be de barnene som kommer til å ta med mat hjemmefra, siden vi ikke har nok personale til at én voksen skal smøre og forberede mat til hver gruppe, sier Gjemmestad Nilsen.

Enkelte av politikerne stusset på at Drammen her har valgt å gjøre noe annerledes enn flere andre byer under gjenåpningen av barnehagene, men Gjemmestad Nilsen forteller at de ønsker å bruke mer tid med barna og at de har kommet til at det er hensiktsmessig at de da tar med matpakke.

Ber foreldrene smøre med matpakke

Videre opplyste hun at foreldre med barn i barnehagen skal slippe å betale for kostpenger mens denne situasjonen varer, og oppfordrer de som skal smøre mat om å sørge for at «maten i matboksen er sunn og god, at det er nok mat til at barnet er god og mett hele dagen og at maten er ferdig smurt, slik at ikke personalet må hjelpe barnet med å smøre på noe pålegg».

Tidligere har kunnskapsminister Guri Melby bedt om at kosebamser ikke blir tatt med, men på spørsmål om hvorfor det er greit at matbokser blir tatt med forsikret Gjemmestad Nilsen om at matboksene vil bli desinfisert før de ble satt på bordet til maten.

Kommunalsjefen sa at alle ansatte i barnehagene har gjennomgått elektroniske kurs i smittevern og den nye veilederen og at det er lagt opp til strikse restriksjoner for håndvask og hygiene, at renholdet i barnehagene vil bli trappet opp og at det blir lagt opp til mye utelek de nærmeste ukene.

