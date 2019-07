Trolig tre dager over 30 grader denne helgen

– Det er kanskje potensiale for varmerekord i Drammen denne helgen, men det ser ut som om de aller høyeste temperaturene befinner seg lenger nordover. Trøndelag har kanskje størst potensial nå, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk Institutt til Dagsavisen Fremtiden.

Tre dager over 30

Han forteller at det er god sjanse for at kvikksølvet kryper over 30-gradersmerket i Drammen både fredag, lørdag og søndag denne helgen.

– Søndag er det utrygt for noe regn og torden, men alle tre dagene får omkring 30 grader og rolige vindforhold, så det blir skikkelig sydemstemning i helgen, sier han.

– Hvilken av dagene blir varmest?

– Vi trodde kanskje at det ble dagen i dag, men et høyt skydekke har sørget for at alle solstråler ikke har nådd gjennom og varmet bakken så mye, så det kan også bli lørdag.

Når Dagsavisen Fremtiden snakker med Granerød i 13.30-tiden fredag, er det Drammen som har de to varmeste stedene i Buskerud.

– Både på Berskog og på Konnerud er det målt 28,4 grader ved siste måling nå, sier han.

Klokken 14 hadde temperaturen steget til 29,5 på Berskog, mens den var 28,5 på Konnerud og 29,7 i Lier.

Målestasjonene i Drammen oppdateres med nye målinger hver time.

Kjøligere neste uke

Til uka kommer temperaturene trolig til å roe seg betydelig ned, forteller meteorologen.

– Da blir det kjøligere luft og nedbør vil passere, sier han.

Aller varmest i landet rundt klokken 13, var Kongsvinger, med 32,6 grader. varmerekorden på dagens målestasjon på Berskog i Drammen er forøvrig på 33,8 grader, fra 2014, og står seg trolig gjennom helgen.

I flere europeiske land har det blitt satt varmerekorder denne sommeren.

– Vi er i utkanten av hetebølgen, og det er mye av den samme lufta, sier Granerød.

Varmere i fjor

Han har ikke tro på at det blir tropenatt i drammensdistriktet denne helgen, men på Færder ble det målt 19,9 i natt, og der mener meteorologen det er store sjanser for at det blir enda varmere kommende natt.

Juli i fjor hadde den varmeste middeltemperaturen som er målt i drammen noensine, med 22,2 grader. det ser ikke ut til å bli fullt så varmt i år.

– Starten av juli var litt kjøligere enn normalt i år, og så har det blitt litt varmere nå, men det er langt unna i fjor. Dette er typisk norsk sommer, sier meteorologen.

Badetempereturene i Drammen er nå som følger, ifølge kommunen nettside: Blektjern: 19, Bragernes strand: 21,2, Landfalltjern: 21,6, Sota fjordpark: 18,1, Stordammen: 22,1, vannverksdammen: 17,4.