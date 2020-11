– Det er jo isbryterne, fra Thor I - som ble innkjøpt i 1889, via Thor II fra 1918 - til Thor III fra 1960, som har sørget for at Drammen i det hele tatt fikk noen vinterhavn. Før 1889 måtte båtene stoppe i Svelvik når isen hadde lagt seg, forklarer assisterende havnedirektør Ivar Vannebo i Drammen Havn.

Han synes det er ekstra stas at båten på 60 år fortsatt har den originale motoren på 1.740 hestekrefter inntakt. I noen vintre nå har det riktignok knapt vært behov for noe isbryting, men Thor III er "still going strong", forsikrer havnedirektøren.

– I fjor la jo ikke isen seg i det hele tatt - og i de tre foregående årene hadde vi vel i gjennomsnitt islagt fjord i bare 20 dager omtrent. Vi må nok helt tilbake til vintrene 2010 og 2011 - for sesonger der Thor III måtte holde på i tre måneder. Jeg er spent på hvordan det blir i år, sier Vannebo, han tror dog at det skal veldig mye til om det skal bli noe behov for Thor innen nyttår.

Varierte oppgaver

Han forteller at båten er stor og tung og bygget for formålet, den håndterer greit is med tykkelse på 60 til 70 centimeter, og har holdt fjorden farbar både inn til byens havn - og til private havner, som på Lierstranda, til Norgips like ved gamle Vestfold-grensen og til Norsk Gjenvinning på Sota. Båten har også hatt oppdrag som slepebåt og buksérbåt, og har blant annet gått med tømmerslep helt fra Trøndelig og ned til Drammen.

Selv ikke 60 - 70 cenrimeter tjukk is er noe problem for denne 60-åringen. Foto: Drammen Havn.

– Men i dag er det mer moderne og spesialbygde slepebåter som har overtatt, så Thors opppdrag er først og fremst isbryting. Drammen er også blitt stamnetthavn, det vil si av stor viktighet både i regional og nasjonal sammenheng - og fra og med 2009 er det Kystverket som har bekostet isbrytinga her. De velger likevel å benytte seg av Thor III til oppgaven, selv om den altså tilhører Drammen havn.

Rev ned fyrlykt

Vannebo påpeker at svært mange drammensere har et forhold til Thor III, og at det ofte har vakt stor oppsikt når båten bryter råk.

– Så smeller det også godt når båten går løs på isen og brekker den opp i mindre flak. Men du skal vite hva du holder på med, så ikke flakene blir for store og tunge. For de skal nærmest gjetes ut til Svelvikstrømmen med tidevannet - og der kan de få ganske stor fart. En gang på 80-tallet var det for eksempel noen store flak som rev med seg hele fyrlykta litt sør for Batteriøya. Isflakene må ikke være større enn en kjellerlem, instruerte den gamle havnefogden i sin tid, forklarer han.

Vannebo forteller at det er helt spesielle forhold i Drammensfjorden, som gjør at det har vært ekstra viktig å holde seg med en sterk isbryter. På grunn av at Drammensvassdraget, det vil si alle elvene i Drammenselvas nedbørsfelt, er Norges nest største vassdrag - og munner ut Drammensfjorden, er nemlig de øverste fire fem metrene med vann i fjorden ferskvann. Dermed fryser det også veldig lett til. Det vil si så sant kulda setter inn.

Ivar Vannebo er assisterende havnedirektør ved Drammen Havn. Foto: Kenneth Lia Solberg

Velfortjent heder

Thor III ble for øvrig bygget bygd på Liaaen verft i Ålesund, med den høyeste isklasse i Det Norske Veritas - for å kunne takle fjordisen i Drammensfjorden. Den sterke hovedmotoren, av fabrikat Sulzer, er derimot bygget i Sveits. Thor III er også med i Norsk Veteranskipsforening.

60-årsdagen skulle egentlig ha blitt markert 12. november i Drammen Havn, men på grunn av korona-pandemien ble heller ikke dette arrangementet noe av. Den gamle vinterhelten kan heldigvis likevel få litt velfortjent heder og ære via Dagsavisen Fremtiden.

