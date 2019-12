Triller egne terninger

Hvem: Alexander Aas (41)

Hva: Regionsjef for Personalhuset Buskerud og tidligere kaptein for Strømsgodset. Spilte 140 kamper før han la opp etter 2012-sesongen. Har nå begynt som matanmelder for Drammens Tidende.

Hvordan har det vært å begynne som matanmelder?

– Det har vært veldig gøy, og veldig spennende. Samtidig føler jeg på et stort ansvar i det å formidle opplevelsen på en sånn måte at andre også har lyst til å spise på de stedene jeg anmelder selv. Målet er å få flere folk til å benytte seg av byen vår.

Hvordan kom det i stand?

– Det er ikke mange ukene jeg ble kontaktet, og DT ønsket at jeg skulle begynne så raskt som mulig egentlig. Selv om jeg ikke har noen formell utdanning har jeg alltid vært genuint opptatt av mat og vin og har tatt mange kurs og opparbeidet meg mye erfaring og kompetanse på den måten.

Hvor kommer den sterke interessen for mat og matlaging fra?

– Den har nok alltid vært der. Jeg vokste opp med en mor som var veldig flink til å lage mat, og etter hvert som jeg ble eldre og fotballspiller ble jeg også mer bevist på hva jeg hadde i meg. Da fant jeg raskt ut at det var bedre å lage maten selv, slik at jeg hadde full kontroll på de ulike næringsstoffene og kostholdet. Så må det også sies at interessen har utviklet seg siden jeg la opp, og nå kan jeg kose meg med litt bedre mat enn det jeg ofte kunne underveis i karrieren.

Du har jo mye erfaring med pressen tidligere, og har fått din del av terningkast selv. Hvordan er det nå som rollene er snudd, og du selv deler ut terningkast som en del av pressen?

– Det er gøy det. Jeg prøver alltid å være saklig og konstruktiv i mine terningkast. Jeg husker selv fra min karriere at det aldri var noe gøy å få et lavt terningkast etter en kamp, men for min del var det med på at jeg brettet opp ermene og gjorde det ekstra bra neste kamp. Samtidig er matopplevelser også veldig subjektive, men jeg håper å gjenspeile virkeligheten så godt som mulig.

Hvordan kommer dere fram til de terningkastene dere gjør?

– Det er et godt spørsmål. For min del er det viktig å differensiere ut fra hvilken type restaurant det er, slik at du kan sammenligne med andre lignende type restauranter innen samme sjanger. Café Bragernes som jeg nettopp ga en sekser til er en helt annen opplevelse enn Ask og Loke.

Hva er det som vurderes?

– Vi gir terningkast på maten, som selvsagt er det viktigste. Men også på atmosfære, hvor koselig det er, interiøret, om de har lagt sjelen sin i det, fagkunnskapene til kelnerne og hvor serviceinnstilte de er.

Er det kulest å være matanmelder eller kaptein i Strømsgodset?

– Hehe, det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror nok jeg vil si ja takk, begge deler. Begge deler er et privilegium, men jeg vil si at det å vinne cupfinalen med Strømsgodset i 2010 var en av mine største opplevelser i livet. Det var også utrolig gøy å spille mot Atlético Madrid.

Hva tenker du om utviklingen i Godset etter du ga deg?

– Det var bra for Buskerudfotballen at både Strømsgodset og Mjøndalen klarte seg, og helt essensielt for Godset tror jeg som kunne slitt med å komme opp igjen fra Obos-ligaen. Jeg håper Godset nå får mer klarhet på eiersiden med tanke på veien videre, og så er det veldig spennende det Henrik Pedersen har gjort i høst med å få inn en ny treningskultur og en opprydning i spillerstallen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Frank Becks «Det er meg det kommer an på» har vært viktig for meg med tanke på mental trening og det å se ting i perspektiv.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er at alle rundt meg har det bra, og at jeg får tilbringe tid med venner og familie.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var Eric Cantona. Han var en fotballspiller utenom det vanlige.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg blir lett irritert på meg selv hvis jeg ikke får til noe, og det er noe kona kan skrive under på tror jeg.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg brenner veldig for at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår, og ville absolutt gått i tog til støtte for organisasjonen Rett Fram Opplevelser som gjør en kjempejobb.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kunne godt tenkt meg å stå i heisen med Barack Obama. Han virker som en karismatisk og sympatisk ledertype med gode verdier.