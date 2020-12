Gro Nyhus (Sp) har gjort det stort i politikken de siste årene. I 2018 ble hun valgt inn til kommunestyret og formannskapet. Hun ble både gruppeleder og lokallagsleder for Senterpartiet i Drammen, og valgt inn som leder for det tyngste hovedutvalget i kommunen: teknisk hovedutvalg.

Utvalget behandler alt av saker som gjelder utbygginger, og skal tilsvare en heltidsstilling. Godgjørelsen til ledervervet er på 564.000 kroner i året.

Tilbake til jobben sin

Nå vil Nyhus tilbake til jobben som kvalitetsdirektør i Visma ITC, som hun har hatt permisjon fra, og trekker seg som leder for teknisk hovedutvalg.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

– Jeg vil tilbake til det private næringslivet. Det skjer mye spennende på jobb for tiden, og jeg kjenner at jeg har breiet ut partiet så mye som jeg klarer, så da kan noen andre ta stafettpinnen videre.

Nyhus forteller at hun først og fremst tok ledervervet for teknisk hovedutvalg fordi ingen andre meldte seg.

– Jeg hadde aldri tenkt å være heltidspolitiker, men da Senterpartiet ble tilbudt vervet, ønsket vi ikke å miste posisjonen. Nå har vi flere i partiet som ønsker å engasjere seg, og da ønsker jeg heller at noen av dem skal få vise seg fram.

Nyhus fortsetter som leder for Senterpartiet lokalt og som gruppeleder.

Lina Strandbråten (Ap) er ny leder for teknisk hovedutvalg i Drammen kommune. Foto: Jonathan Gaathaug Nielsen

Ny leder

Det er Arbeiderpartiets Lina Strandbråten (25) som overtar ledervervet, mens Nyhus sin partikollega Arild Endresplass tar nestledervernet.

– Det er veldig spennende, og selvfølgelig småskummelt. Det er et helt nytt verv for meg, men det innebærer likevel mye jeg har vært borti før. Så er jeg veldig heldig som har med meg et veldig godt utvalg, forteller Lina Strandbråten.

Hun jobber i dag som medisinsk rådgiver, men tar permisjon fra jobben når vervet trer i kraft fra nyttår av.

– Jeg må være trygg på at jeg bruker all tid jeg kan på vervet, forklarer hun.

– Er det noen saker du ser spesielt frem til å få på bordet ditt?

– Vi er fortsatt en ny kommune, og må sikre en utvikling som gjør at det er attraktivt å bo og jobbe her. Da må vi se på både stedet og befolkningsutviklingen. Det skal være fokus på at hverdagslogistikken går opp, gjennom sykkelsatsing og trygge skoleveier.

– Det høres ut som det blir mye tommel opp fra teknisk utvalg fremover?

– Det blir ikke et stort rungende ja til alt, men vi skal sørge for at det skjer ting i byen. Men det skal ikke gå på bekostning av klima og miljø.